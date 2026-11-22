Un video trasmesso su Independence Day mostra una visita di oltre un mese, secondo il Ministero dell’Istruzione. Il comune di Debel ha detto che la scuola non era stata consultata.

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Il primo ministro Nawaf Salam e il ministro dell’Istruzione Rima Karamé hanno condannato domenica 22 novembre l’ingresso del portavoce arabo dell’esercito israeliano nella scuola pubblica di Debel nel sud del Libano. In occasione del Giorno dell’Indipendenza, le immagini non risalgono al giorno delle celebrazioni: il ministero pone i fatti a più di un mese e dice che non è stato informato.

In un messaggio pubblicato domenica su X, Ella Waweya menziona una recente visita al sud del Libano e dice che è stata colpita dalla speranza dei bambini che ha incontrato lì. Accompagna questo messaggio con un video e desidera l’indipendenza. Il Ministero dell’Istruzione libanese identifica la scuola come scuola pubblica di Debel e indica che le immagini sono state prese nelle aule in presenza di studenti. Nessuna di queste dichiarazioni dà la data esatta della visita.

Il comune dice che la scuola non è stata consultata

In un comunicato stampa relayed il Domenica sera, il comune di Debel pone la visita a circa un mese e afferma che non era stato coordinato con la gestione dell’istituzione. Essa afferma che né la scuola né gli allievi né gli abitanti hanno deciso di trasmettere il video o il suo calendario. Il comune insiste che la scelta dei residenti di rimanere nel loro villaggio non significa che accettano l’occupazione, e il silenzio di fronte a soldati armati non significa consenso. Chiede allo Stato libanese di proteggere le famiglie e le scuole.

Rima Karamé denuncia l’uso degli studenti in una comunicazione militare e dice che il suo ministero seguirà con le autorità competenti. Hassan Mourad, presidente della commissione parlamentare per l’istruzione, vede questo come una violazione della sovranità libanese e chiede al governo di stabilire le circostanze della visita e delle responsabilità. Ha annunciato un follow-up dal suo comitato, senza menzionare l’apertura di un’inchiesta formale.

Salam chiede una presenza internazionale dopo UNIFIL

Nawaf Salam descrive l’ingresso dell’esercito israeliano nella scuola come una violazione dei diritti dei bambini e della protezione delle scuole. Nella stessa dichiarazione, ma da un’altra parte, ha chiesto una formula con le Nazioni Unite che ha mantenuto una presenza internazionale nel sud dopo la fine del mandato dell’UNIFIL e ha conservato l’accesso umanitario a Debel e villaggi vicini. Non annuncia alcun dispositivo fisso o calendario.

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