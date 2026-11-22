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Lunedì 23 novembre 2026 a Beirut. Nawaf Salam condanna l’ingresso dell’esercito israeliano in una scuola pubblica a Debel e, separatamente, chiede la continuazione di una presenza internazionale nel sud dopo l’UNIFIL. Il Patriarcato ortodosso annuncia il programma funebre di Georges Khodr. In Ucraina, la regione di Kiev osserverà un giorno di lutto. Infine, COP31 si Ã ̈ conclusa senza un patto di Antalya e ATP Finals hanno consegnato i loro due vincitori.

Debel: Independence video mostra fatti passati

Il portavoce arabo per l’esercito israeliano, Ella Waweya, ha trasmesso un video domenica 22 novembre in occasione della Giornata dell’indipendenza del Libano. Nel testo che accompagna il video, evoca una recente visita al Sud e un incontro con i bambini. Il Ministero dell’Istruzione identifica la scuola pubblica Debel e pone i fatti a più di un mese, senza dare la data esatta. Il ministro Rima Karamé ha detto che il ministero non era stato informato. Il comune sostiene, da parte sua, che la visita non era stata coordinata con la gestione della scuola e che né la scuola né gli studenti né le famiglie hanno deciso di trasmettere.

Il primo ministro Nawaf Salam ha denunciato una violazione dei diritti dei bambini e della protezione delle scuole. Nella stessa dichiarazione, ha chiesto una formula delle Nazioni Unite che conserva una presenza internazionale nel sud dopo la fine del mandato UNIFIL e mantiene l’accesso umanitario ai villaggi interessati. Questa richiesta, distinta dalla condanna degli atti di Debel, non costituisce una decisione o un annuncio dell’ONU di una nuova missione.

Il funerale di Georges Khodr si svolgerà giovedì

Il Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia e l’arcidiocesi hanno fissato giovedì 26 novembre il funerale pubblico del metropolita Emerito Georges Khodr, la cui morte è stata annunciata domenica. La cerimonia si svolgerà dalle 2:00 alle 15:00 presso la chiesa di San Giorgio a Bsalim. La sepoltura è prevista dalle 15:00 alle 16:00 presso la Chiesa di Mar Chaaya a Broummana.

Le condoglianze saranno ricevute a Bsalim martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre, dalle 11 alle 18, e poi a Tripoli sabato 28, allo stesso tempo. Questi tempi sono indicati nel periodo libanese. Il programma pubblicato la domenica sera specifica i luoghi e gli orari dopo l’annuncio iniziale della morte.

Regione di Kiev in lutto dopo gli scioperi di domenica

Kiev Regione Amministrazione ha annunciato un giorno di lutto per lunedì 23 novembre. A Dymer, dove un edificio residenziale è stato colpito la domenica, l’amministrazione regionale ha confermato una quinta morte la domenica sera, dopo che un corpo è stato cancellato nelle macerie. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva precedentemente indicato che il salvataggio aveva tolto un bambino dalle macerie.

Il presidente ha dato una valutazione separata a Vychneve, dove uno sciopero ha colpito un commercio: tre morti e tredici feriti. Il lutto riguarda l’oblast di Kiev, che ha una propria amministrazione, distinta da quella della capitale.

Antalya: COP31 termina senza un patto, ma con le decisioni

La Conferenza sul clima delle Nazioni Unite si è conclusa domenica ad Antalya. Non c’era consenso sui due testi che la presidenza aveva riunito sotto il nome del « pacchetto di Antalya ». In particolare, le delegazioni si sono opposte all’attenzione sull’uscita dei combustibili fossili e sul finanziamento dell’adattamento.

la mancanza di consenso su questo quadro non ha fallito tutti i negoziati. La plenaria ha adottato decisioni separate sull’obiettivo globale di adattamento, il Fondo di adattamento e il programma di lavoro sulla transizione equa. Queste decisioni non rendono applicabili le proposte contenute nel patto che non è stato adottato.

A Torino, Alcaraz vince il singolo e un duo francese vince il doppio

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo in ATP Finals domenica. Ha battuto Alexander Zverev 6–2, 7–6 (9–7), dopo aver tirato fuori tre palle di seconda corsa nel gioco decisivo. Prima, Theo Arribadé e Albano Olivetti avevano vinto il doppio prima di Marcelo Arévalo e Mate Pavić, 3–6, 7–6 (7–2), poi 10–6 al Super Tie-break.

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