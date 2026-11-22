Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo ATP Finals domenica a Torino. Lo spagnolo ha battuto il numero uno Alexander Zverev nella finale single, in due set. Condotto nel gioco decisivo del secondo round, ha salvato tre set prima di terminare il gioco.

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Carlos Alcaraz ha vinto le Finali ATP in single per la prima volta domenica 22 novembre a Torino. Lo spagnolo ha battuto il numero uno del mondo Alexander Zverev in due set, 6–2, 7–6 (9–7). Il tedesco aveva tre palle per eguagliare un giro ovunque, ma non poteva condurre la finale in un terzo set.

Tre secondi proiettili cancellati

Zverev non aveva perso un set della settimana prima della finale. Ha diffuso tre palle di pausa dal suo primo gioco di servizio, ma Alcaraz ha preso la terza partita e ha vinto il primo turno 6-2. Lo spagnolo prese nuovamente il servizio del suo avversario all’inizio del secondo set, prima di lasciare la sua fuga di 4-2.

Il gioco decisivo ha dato a Zverev la sua migliore possibilità di rivedere la finale. Ha guidato 6-3. Alcaraz ha cancellato le tre palle consecutive e poi ha vinto sei degli ultimi sette punti nel gioco decisivo. Ha concluso con una battuta d’arresto vincente sulla sua seconda palla di gioco, dopo due ore e un minuto di gioco secondo ATP.

Cinque partite vinte a Torino

Finalista sconfitto da Jannik Sinner nel 2025, Alcaraz lasciò Torino questa volta senza sconfitta. Dopo tre vittorie in piscina, ha eliminato Ben Shelton in semifinale nella decisa terza serie. Ha vinto domenica il suo sesto titolo della stagione, il trentesimo della sua carriera secondo il circuito. Zverev, già sacro alle Finali ATP nel 2018 e 2021, conserva il primo posto al mondo.

Questa semplice finale è distinta da quella del doppio, in cui il francese Théo Arribagé e Albano Olivetti hanno battuto Marcelo Arévalo e Mate Pavić prima di domenica.

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