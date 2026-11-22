Strikes ha danneggiato un edificio delle Nazioni Unite a Khartoum prima domenica 22 novembre, mentre il personale dell’organizzazione era dentro. Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Sudan, Denise Brown, ha riferito che i locali erano in una zona residenziale. La sua dichiarazione non specifica se le persone sono state ferite nell’edificio e non ha attribuito gli scioperi.
Alloggio anche danneggiato in Khartoum
I residenti intervistati separatamente da AFP e radio sudanese Dabanga hanno riferito danni alle case. Un testimone citato dall’AFP ha descritto i residenti che cercano di liberare i loro cari dalle macerie dopo che una casa è crollata. Un altro, intervistato da Dabanga, ha riferito che la sua casa era stata danneggiata senza causare lesioni nella sua casa. Queste testimonianze riguardano le abitazioni, non i locali delle Nazioni Unite.
Non è stabilito che l’edificio delle Nazioni Unite è stato deliberatamente mirato. Il comunicato non specifica l’entità del danno o le sue conseguenze sul lavoro delle squadre. I risultati riportati altrove nell’agglomerato non sono sufficienti per stabilire quello di questo incidente. Il Parlamento arabo ha condannato gli scioperi e ha chiesto la protezione dei civili e delle strutture umanitarie.
L’ONU richiama la protezione delle squadre umanitarie
Denise Brown ricorda che il diritto umanitario internazionale protegge il personale di soccorso e la proprietà. L’organizzazione dice che mantiene squadre in Sudan per assistere la popolazione, anche in aree in cui la guerra complica lo spostamento e la distribuzione degli aiuti.
L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani aveva pubblicato una valutazione nazionale il 17 novembre, confermando la morte di oltre 2.230 civili tra gennaio e la fine dell’ottobre 2026, tra cui più di 1.630 in attacchi di droni. Queste figure coprono l’intero Sudan per dieci mesi, non gli eventi della domenica a Khartoum. OHCHR sottolinea che il bilancio effettivo è probabilmente più alto.
Foto: Khartoum di notte nel 2007, un’immagine di archivio non correlata agli scioperi del 22 novembre. Aamirco / Wikimedia Commons, pubblico dominio.
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