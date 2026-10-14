Gara Ashrafieh 10452 – Edizione 2026

« Achrafieh, il punto di partenza. Libano, la destinazione finale. Un nome e uno slogan pieno di significato, emozione e nostalgia. Li abbiamo scelti perché siamo profondamente attaccati al nostro paese, alla sua capitale, Beirut e ad Ashrafieh, questa collina che si trova sulle alture della città […]

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« Achrafieh, il punto di partenza. Libano, la destinazione finale»

Un nome e uno slogan pieno di significato, emozione e nostalgia.

Li abbiamo scelti perché siamo profondamente attaccati al nostro paese, alla sua capitale, Beirut e ad Ashrafieh, questa collina che si trova sulle alture della città e occupa un posto speciale nel cuore di ogni libanese.

Ashrafieh fa vibrare la nostra memoria collettiva, così come la roccia Rauché, conosciuta anche come la Pigeon Rock, rimane inscindibile dalla storia e dai ricordi degli abitanti di Beirut.

Questa roccia è sempre stata un rifugio naturale per gli uccelli, simboli della libertà. Le sue cavità sono diventate un rifugio per i piccioni, come le strade di Achrafieh che offrono anche loro rifugio. E mentre gli uccelli volano sulle onde del Mediterraneo, altri spargono le loro ali sugli edifici di Achrafieh, le sue strade e i suoi ricordi.

Il corso professionale della garaAshrafie 10452simbolicamente si riferisce alla superficie totale del Libano di 10.452 chilometri quadrati.

Ogni passo compiuto dai partecipanti diventa così un tributo ai passi compiuti da coloro che hanno contribuito a costruire la grandezza del nostro Paese. Un paese le cui canzoni continuano a risuonare, portando in esse la memoria dei suoi cari, delle loro vittorie e dei loro sogni.

Sì, Ashrafieh è il punto di partenza!

Il punto di partenza dell’amore, ma anche della sofferenza e della resistenza.

Punto di partenza per l’eccellenza nella salute e nell’istruzione, nella creatività, nella cultura e nel patrimonio.

Il punto di partenza di gioia, bar e luoghi di incontro dove si esprime tutta l’energia della gioventù libanese.

Ashrafieh è anche questa zona dove la moschea di Baydoun si trova vicino alla chiesa di Notre-Dame-des-Dones, dove la chiamata alla preghiera incontra canti religiosi e profumi di incenso.

È l’animazione delle sue strade, l’effervescenza dei suoi stabilimenti e l’incessante movimento di Beirut.

È anche la sua vicinanza al porto della capitale e ai suoi devastati silos, testimonianza di una tragedia che rimane profondamente radicata nella memoria collettiva.

Infine, Ã ̈ questa particolare agitazione, cara a tutti coloro che amano Ashrafieh e frequentano i suoi ristoranti sempre vivaci.

Ma Ashrafieh è anche il punto di partenza per un profondo e inaspettato senso di appartenenza nazionale, in cui il Libano rimane la nostra unica motivazione, il nostro unico orizzonte e la nostra destinazione finale.

Ci vediamo il 25 ottobre 2026

Oggi, come la nuova edizione dellagara Ashrafieh 10452, in programma25 ottobre 2026, associazioneLa strada giustaè lieto di estendere un caloroso invito agli atleti professionisti, agli appassionati di corsa e a tutti gli appassionati di sport.

Questo invito è anche per coloro che vogliono semplicemente condividere momenti di gioia, ottimismo, musica e canzoni, in un’atmosfera festosa e amichevole.

Invitiamo tutti a unirci a portare un messaggio comune: contribuire a un cambiamento positivo, concreto e duraturo nella nostra società.

Imbarcarci in questa avventura perché ci piace affrontare le sfide, indipendentemente dalla loro natura e scala.

In primo luogo, ci sono le difficoltà economiche che affrontiamo.

Poi ci sono le prove nel sud del Libano, i suoi abitanti e tutto il nostro paese.

Ci sono anche le sfide legate al clima autunnale, che abbiamo dovuto affrontare durante l’edizione precedente e a cui siamo stati in grado di rispondere con professionalità.

E soprattutto, c’è questo amore della vita che continua a caratterizzare il nostro popolo, nonostante le crisi e le prove che il nostro paese sta attraversando.

Due percorsi, lo stesso spirito di solidarietà

The25 ottobre prossimoRinnoviamo il nostro impegno a tutti coloro che amano il Libano, così come ad ogni corridore e partecipante che sceglie di unirsi a noi.

Saranno offerti due corsi:

Il corso professionale di 10 452 metri , destinato ai concorrenti che desiderano affrontare una sfida sportiva.

, destinato ai concorrenti che desiderano affrontare una sfida sportiva. Il percorso di gioia 2000m, progettato per riunire un pubblico più ampio in un’atmosfera festosa e amichevole.

Questo secondo corso porterà insieme libanesi, studenti e membri di comunità straniere da diverse parti del paese.

Tutti si incontreranno per attraversare le strade di Ashrafieh e dintorni, e per portare insieme un messaggio destinato a risuonare ben oltre i confini del Libano:

« Quando Ashrafieh corre, è tutto il Libano che corre con lei. »

Correre per sostenere i più vulnerabili

I proventi di questo evento saranno dedicati a iniziative volte a mitigare le conseguenze delle difficili condizioni in Libano.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare a soddisfare le esigenze fondamentali dei nostri cittadini, tra cui cibo, alloggio, istruzione e assistenza sanitaria.

Particolare attenzione sarà rivolta alle persone più vulnerabili della nostra società.

Questi includono i bambini e le donne orfani anziani che continuano a subire varie forme di discriminazione.

Attraverso questa iniziativa vogliamo rendere lo sport un vero strumento di solidarietà e di aiuto reciproco, capace di riunire energie intorno a una causa umana e nazionale.

Piazza Sassin nei colori dello sport, della musica e della gioia

Questo evento non avrebbe mai potuto raggiungere una tale dimensione senza l’impegno e il sostegno di imprese, industrie e media libanesi.

Vorremmo anche riconoscere il contributo di club sportivi, associazioni e istituzioni che partecipano alla gara e lavorano per il suo successo.

Tutti condividono la stessa volontà: rendere questo giorno una vera celebrazione della vita, riempire ilpiazza del Sassonedi colori, sport, musica e gioia.

È da questo luogo emblematico, che incarna una parte importante della memoria di Ashrafieh e Libano, che vogliamo inviare un messaggio positivo.

Un messaggio che ricorda che le istituzioni e le imprese libanesi sono in grado, quando lavorano insieme, di creare momenti di felicità e trasformare spazi pubblici in luoghi di incontro, vitalità e speranza.

Vogliamo mostrare che insieme possiamo mantenere vivo il nostro paese, celebrare ciò che ci unisce e preservare quell’energia che è la forza del popolo libanese.

E’ ad Ashrafieh che iniziamo… ed e’ al Libano, nel suo insieme, che procediamo avanti.

« Achrafieh, il punto di partenza. Libano, la destinazione finale»

Registrazione e informazione

Partecipare allagara Ashrafieh 10452 – Edizione 2026Le persone interessate sono invitate a registrarsi sul sito di The Right Path o a contattare direttamente gli organizzatori.

Data dell’evento:domenica 25 ottobre 2026

Luogo:Ashrafieh, Beirut, Libano

Corso:10.452 metri e 2.000 metri

Collegamento di registrazione:

⁠https://therightpathngo.com/

Associazione organizzativa: Il percorso giusto

Telefono:+961 81 175 924

E-mail:eventi@therightpathngo.com

Instagram e Facebook:@therightpathngo

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