13 octobre 2026
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Ghineh

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Ghineh Sulla..

Ghineh 🌹 Le Sanctuaire Oublié d’Adonis | Kesrouan
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Ghineh Il Santuario Dimenticato di Adonis

Nelle alture di Kesrouan, il sito Ghineh ospita uno dei santuari più dimenticati del Libano: il culto di Adonis.

Sulla roccia, un bassorilievo ellenistico mostra una scena di caccia: secondo la leggenda, che dove Adonis era mortalmente ferito da un cinghiale.

Le gocce del suo sangue, mescolate con le lacrime di Afrodite, avrebbero dato alla luce gli anemoni che fioriscono ogni primavera in Libano.

Non lontano dalla tomba, un antico tempio romano, il Palazzo di Adonis, sarà poi trasformato in una chiesa bizantina.

L’edificio è stato distrutto dal terremoto dell’anno 550, lasciando dietro le rovine di un antico villaggio, tra pozzi e luoghi dimenticati di vita.

Tuttavia, diversi mosaici sono passati attraverso i secoli quasi intatti, decorati con figure animali.

Ogni primavera, gli Adonia celebravano qui il lutto e poi il ritorno alla vita del dio, nelle feste riservate alle donne.

Kesrouan, Libano

Guarda il video originale su YouTube

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