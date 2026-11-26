Talousa e la pianura di Marjayoun sono stati presi di mira nella notte. Il Ministero delle Finanze prevede una contrazione di circa il 7 per cento nell’economia libanese nel 2026. In Iraq, la Corte federale specifica i poteri di Baghdad ai confini del Kurdistan. A Bruxelles, i leader europei si incontrano questo giovedì.

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Talousa e la pianura di Marjayoun sono stati presi di mira nella notte. Il Ministero delle Finanze prevede una contrazione di circa il 7 per cento nell’economia libanese nel 2026. In Iraq, la Corte federale specifica i poteri di Baghdad ai confini del Kurdistan. A Bruxelles, i leader europei si incontrano questo giovedì.

Nel sud del Libano, uno sciopero a Talousa e nuovi scatti a Marjayoun

La notte di mercoledì a giovedì, l’agenzia governativa libanese ha segnalato un attacco aereo israeliano a Talousa e un nuovo incendio di artiglieria nella pianura di Marjayoun. I registri disponibili non specificano il tempo dello sciopero. Nessun rapporto umano è stato confermato per questi due rapporti. UNIFIL ha anche pubblicato un video sulle sue pattuglie di sorveglianza da Mansouri. La missione spiega il suo ruolo lungo la Linea Blu senza fare scorta di colpi notturni.

Budget 2027: Il Ministero delle Finanze danneggia entrambe le guerre

Il Ministero delle Finanze libanese si aspetta una contrazione di circa il 7 per cento del prodotto interno lordo reale nel 2026, dopo un aumento di circa il 4 per cento nel 2025. Nella sua relazione esplicativa sul progetto di bilancio 2027, ha stimato il danno materiale cumulativo diretto delle due guerre a circa 1 miliardo di dollari, o il 29 per cento del PIL previsto nel 2026. Tale importo non corrisponde ai 1 miliardo di dollari di recupero e ricostruzione delle esigenze stimate dalla Banca Mondiale per il conflitto dal 2023 al 2024 ottobre: i periodi e gli elementi misurati differiscono. Il progetto ammonta a 628,868 miliardi di sterline di entrate e spese. Queste sono previsioni, non ricevute. La commissione parlamentare per le finanze ha previsto di continuare la sua revisione degli stanziamenti di giovedì alle ore 10.30 di Beirut.

In Iraq, il controllo dei confini torna a Baghdad

La Corte suprema federale irachena ha stabilito mercoledì che Baghdad potrebbe schierare forze federali alle frontiere internazionali, anche nelle aree gestite dal Kurdistan iracheno. Ha confermato la giurisdizione federale per supervisionare i passaggi di frontiera e standardizzare le tariffe, mantenendo il coordinamento con la regione per la gestione doganale. Per il petrolio e il gas estratto, la Corte ricorda il principio della gestione congiunta con le regioni e le province produttrici. La decisione non annuncia la data di distribuzione a una posizione specifica.

A Bruxelles, il bilancio europeo e il finanziamento dell’Ucraina all’ordine del giorno

Questo giovedì i leader europei aprono a Bruxelles uno straordinario Consiglio europeo. Si tratta di discutere il prossimo bilancio pluriennale, che copre gli anni 2028-2034, e il finanziamento dell’Ucraina nel 2027. Il rinnovo della Direzione della Banca centrale europea è incluso anche nel programma. Un vertice dell’area dell’euro allargato è previsto alle ore 10 a Bruxelles, alle ore 11 a Beirut. Il lavoro deve continuare venerdì; Nessuna decisione di questo vertice è ancora annunciata al momento di questa newsletter.

In Canada, un’opinione sulla semaglutide e la visione

Il mercoledì, Health Canada ha segnalato un possibile collegamento tra i trattamenti semaglutide-contenenti e i danni nervosi ottici che potrebbero causare la perdita di visione. L’autorità considera il rischio molto raro e lavora con i produttori per aggiornare le comunicazioni, soprattutto per Ozempic e Wegovy così come i generici. Non annuncia un richiamo in batch. Lei raccomanda che le persone su semaglutide consultino immediatamente un professionista sanitario in caso di perdita improvvisa di visione o rapido deterioramento.

Basket: Il Libano riceve il Giappone stasera

La selezione libanese ha affrontato il Giappone questo giovedì alle ore 21 di Beirut, presso il complesso Nouhad Nawfal a Zuk Mikaël, in qualifica per il Mondo 2027. Il gioco è annunciato su LB2. Il Libano giocherà poi contro la Cina domenica 29 novembre, nella stessa stanza e allo stesso tempo.

Archivio foto: Beirut, 18 aprile 2019. Laura C Ellis / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxing e titolazione Libnanews sotto la stessa licenza.

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