Il maestro ha riferito a UKMTO l’esplosione di un proiettile non identificato vicino alla sua nave. L’equipaggio è sicuro e sano e nessun danno è stato segnalato.

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Il maestro di una petroliera ha riferito l’esplosione di un proiettile non identificato vicino alla sua nave, ad ovest di Dubai. Il UKMTO indica che tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro e che non sono stati segnalati danni alla nave o agli effetti ambientali.

Il consulente marittimo ha localizzato l’incidente di circa 50 miglia nautiche a ovest di Dubai, alle 1:30 giovedì, 26 novembre, UAE tempo, o 9:30 UTC il giorno prima. Il centro ha classificato il rapporto come « attività di controllo », non come attacchi confermati. Non dice che la petroliera sia stata colpita. Né il nome della nave né l’origine del proiettile sono stati divulgati.

Un rapporto separato degli incidenti Ormuz

La comunicazione è separata da quelli che documentano tre rapporti di petroliere colpite da proiettili non identificati il 22 novembre a Ormuz Strait. Nel caso dello Stretto, la UKMTO ha riferito gli impatti sulle navi e ha indicato che essi avevano continuato a attraversare. Fuori Dubai, il padrone ha segnalato un’esplosione nelle vicinanze, senza danni segnalati. Non ci sono prove nella comunicazione per collegare il rapporto alle dichiarazioni iraniani sulle mine nello Stretto.

La UKMTO afferma che le autorità indagano e invitano le navi ad essere prudenti. Non ha annunciato alcuna chiusura della zona o interruzione di navigazione a seguito di questo avviso.

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