Cinque ambasciate a Beirut hanno appoggiato il monopolio delle armi dello Stato libanese mercoledì 25 novembre e hanno invitato i deputati e i partiti a sostenere pubblicamente il suo diritto esclusivo di decidere guerra e pace. La loro dichiarazione chiede anche un procedimento giudiziario indipendente nel caso degli esplosivi di Dahr al-Baydar.
Il testo è firmato dalle missioni diplomatiche di Australia, Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Essi chiedono ai politici libanesi di impegnarsi pubblicamente nelle posizioni espresse dal presidente Joseph Aoun e dal primo ministro Nawaf Salam sull’autorità statale. Il comunicato non precisa alcun calendario di disarmo o ulteriore assistenza.
Un appello che riguarda anche la procedura di Dahr al-Baydar
Le cinque missioni hanno riferito di aver preso atto delle misure adottate dalle autorità libanesi in relazione al camion esplosivo sequestrato a Dahr al-Baydar nel mese di ottobre. Essi chiedono che la giustizia sia in grado di stabilire rapidamente le responsabilità, senza interferenze politiche. Il 5 novembre sono stati emessi due mandati di arresto per persone già arrestate. Questi atti procedurali non costituiscono condanne.
La dichiarazione chiama Dahr al-Baydar. Non ha commentato il nuovo sequestro di esplosivi nella zona di Qaa, annunciato dall’esercito il 22 novembre, o sugli arresti tra Bécharré e Batrun. Questi tre casi hanno procedure separate.
Nessun dispositivo annunciato
Le cinque ambasciate sostengono l’esercizio dell’autorità di Stato in tutto il Libano. Nessun meccanismo di implementazione è annunciato nel testo. Nel caso Dahr al-Baydar, né la dichiarazione richiede un trasferimento ad un’altra giurisdizione né fissa un limite di tempo per l’indagine.
Commenti