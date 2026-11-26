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Un team greco scoprì le fondamenta di un importante edificio calcareo e un tunnel nei giardini di Shallalat ad Alessandria. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano mette i resti nel quartiere reale della città antica. È prevista una funzione funebre; L’identità dell’edificio rimane sconosciuta.

La missione, guidata dall’archeologo Calliope Limneos-Papakosta per l’Istituto Ellenico di Ricerca sulla Civiltà Alessandrina, opera da quasi vent’anni in questo settore. Il rapporto pubblicato il 24 novembre dal Servizio informazioni dello Stato egiziano descrive le fondamenta di un edificio circondato da mura. Un tunnel passa in costruzione in direzione nord. Le autorità non specificavano dove fosse o apparteneva allo stesso stato di costruzione delle pareti.

La forma dell’edificio guida la ricerca

Dopo il rapporto della missione, il ministro Sherif Fathy ha nominato un comitato per rivedere il sito. Il gruppo, presieduto dall’archeologo Ayman Ashmawy, comprendeva specialisti delle università di Alessandria e Tanta. Secondo le sue scoperte iniziali, il piano quadrato e le dimensioni delle fondamenta hanno indicato che avevano un grande edificio. La posizione conta tanto quanto le dimensioni: porta un punto di riferimento materiale per ricostruire un’area dove antichi testi localizzano diversi edifici del cortile.

Ciò che Strabon permette di cercare, non identificare

Il comitato non esclude una funzione funebre. Se confermato, un sentiero sarebbe quello delle tombe reali associate al regno di Ptolemy IV Philopator, tra il 221 e il 204 B.C.E. Il geografo Strabon descritto nel suo Geografia il Sema, un recinto del complesso di palazzo che ospitava le tombe dei re e quello di Alessandro. Questa testimonianza pone il complesso funebre nel quartiere reale; Solo non permette che le fondamenta scoperte siano attribuite a questo complesso.

Il ministero non ha annunciato alcuna camera di sepoltura identificata, né ha nominato un sovrano, né ha scoperto la tomba di Alessandro. Le opere devono ora specificare la datazione dell’edificio, la funzione del tunnel e i collegamenti tra le pareti esposte e le strutture vicine. Sono questi indizi che permetteranno che l’ipotesi funebre sia separata dagli altri possibili usi dell’edificio.

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