L’avviso rumeno è in vigore giovedì 26 novembre fino alle ore 20 ora locale. Le raffiche potrebbero raggiungere 110 km/h ad altitudine nei Carpazi meridionali e nelle montagne di Banat. Una recensione più ampia rimane valida fino a venerdì alle 10.
L’amministrazione meteorologica nazionale rumena ha posto i Carpazi del Sud, le montagne di Banat e la Banat meridionale in vigilanza gialla giovedì 26 novembre. L’avvertimento è dalle 5:00 alle 8:00 ora della Romania, dalle 4:00 alle 19:00 in Francia metropolitana. Esso riguarda principalmente le nevicate accompagnate da forti venti di montagna e, nel sud di Banat, le raffiche a basse altitudini.
Riduzione della visibilità sopra i 1.400 metri
Nelle zone montane interessate, l’ANM prevede venti da 60 a 70 km/h, con raffiche da 90 a 110 km/h sulle altezze. Il vento dovrebbe sollevare la neve e ridurre la visibilità. I meteorologi di solito aspettano da 10 a 15 centimetri di neve fresca, soprattutto sopra i 1.400 metri, e fino a circa 25 centimetri nell’ovest dei Carpazi del Sud. Nel sud di Banat, i venti attesi sono da 50 a 70 km/h.
Una recensione separata per il gelato fino a Venerdì mattina
Il Servizio Meteorologico ha rilasciato un avviso separato, valido fino a venerdì 27 novembre, alle ore 10 del luogo, per precipitazioni che interessano gran parte del paese. Esso fornisce principalmente la pioggia, ma anche una miscela di pioggia e neve nelle colline di Oltenia e Muntenia giovedì mattina, poi nella Moldavia settentrionale e ad est della Transilvania la sera e la notte. Il rischio di ghiaccio è considerato più alto nella parte sud-occidentale, centrale e nord-orientale del paese e nelle montagne.
La fine della veglia gialla giovedi alle ore 20 non segna quindi la fine del parere sulle precipitazioni e sul ghiaccio. Le altezze della neve rimangono previsioni; il rapporto meteo non costituisce un avviso di chiusura stradale.
Foto per archivio: paesaggio nevoso dei Carpazi rumeni, immagine pubblicata nel gennaio 2026. Adi Albulescu / Unsplash. Boxe e titolazione: Libnanews.
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