Il Ministro della Cultura Ghassan Salamé e il Presidente del Festival di Beiteddine, Nora Jumblatt, hanno presentato il 25 novembre una statua del compositore e drammaturgo libanese nel giardino della Biblioteca Nazionale di Sanayeh.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Ministro della Cultura Ghassan Salamé e il Presidente del Festival di Beiteddine, Nora Jumblatt, hanno presentato il 25 novembre una statua del compositore e drammaturgo libanese nel giardino della Biblioteca Nazionale di Sanayeh.

La statua di Ziad Rahbani è stata inaugurata mercoledì a Beirut, nel quartiere di Sanayeh, all’ingresso di Hamra. Prodotta dal laboratorio dei fratelli Assaf, è stata presentata da Ghassan Salamé e Nora Joumblatt in una cerimonia organizzata dal Ministero della Cultura con il Comitato del Festival di Beiteddine. Il compositore, pianista e drammaturgo morì il 26 luglio 2025 all’età di 69 anni.

Dalla scena Beiteddine al Giardino di Sanayeh

Il festival ha affidato a Rahbani l’apertura della sua edizione 2018 al Palazzo Beiteddine. Due serate dedicate a quattro decenni di composizioni, con orchestra, coro e cantanti ospiti. Questo ritorno sul palco ha dato origine a un repertorio che non si limita alle canzoni scritte per sua madre, Fayrouz: Rahbani ha anche composto per le sue canzoni e sviluppato una scrittura in cui si incontrano musica jazz e araba.

Nel teatro, ha lavorato da ogni giorno. Creato nel 1978, in mezzo alla guerra civile, il suo giocoBennesbeh Labokra Chou?segue dipendenti e regolari di un bar beyruthin. Parla del lavoro, del denaro e del futuro parlano della precarietà della città senza la necessità di mettere in primo piano i combattimenti. Questa attenzione alle voci di Beirut passa anche attraversoFilm Amriki Tawil, dove l’azione si svolge in un ospedale psichiatrico.

Un tributo che si svolge in città

Il ministero aveva già dedicato a Rahbani la Notte dei Musei del 2025, poco dopo la sua morte. Il suo ritratto e il suo nome erano stati proiettati sulla facciata del Museo Nazionale, con un video delle sue canzoni. Questa volta, il tributo non è legato ad una singola serata: il giardino della Biblioteca Nazionale ospita la scultura vicino a Hamra, il quartiere dove Rahbani ha vissuto per molto tempo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews