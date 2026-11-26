Dopo aver analizzato 61 ore di tre trasmissioni in onda in settembre, Reporters Without Borders sequestrò l’Arcom. Il regolatore non ha annunciato alcuna sospensione su questo rinvio.

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Reporter Senza Frontiere (RSF) ha sequestrato l’Arcom giovedì 26 novembre per richiedere la sospensione di CNews per un mese. L’associazione ritiene che il canale non sia ancora conforme ai suoi obblighi di pluralismo, cinque mesi dopo un avviso formale. Il regolatore non ha annunciato alcuna decisione su questo nuovo rinvio.

RSF chiede inoltre che, indipendentemente dalla decisione sul canale, tre trasmissioni siano interrotte per un mese:Tempo per i pro 2♪,100% FrontiereeDi fronte a Philippe de Villiers. L’associazione basa la sua richiesta sull’analisi di 61 ore di settembre 2026 programmi, limitata a questi tre appuntamenti. Non presenta questo sondaggio come una misura dell’intera griglia.

Cosa misura RSF

In questo esempio, l’immigrazione, l’insicurezza, l’islamismo e i dibattiti di identità totale 47% del tempo trascorso su argomenti. L’organizzazione ritiene inoltre che quasi nove pareri su dieci fossero in linea con il punto di vista prevalente sul tema. Questo risultato corrisponde alla codifica dell’associazione sulle emissioni selezionate; Questo non è né un conteggio dei tempi di parola del partito né un rapporto Arcom il settembre.

L’avviso di giugno ha riguardato un altro periodo

Il 12 giugno 2026, l’Arcom ordinò all’editore di CNews di rispettare il pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione. La sua decisione riguardava i programmi del 2025 marzo. Il regolatore ha osservato uno squilibrio duraturo nel trattamento di diversi soggetti oltre il tempo di parola di figure politiche. Le sue deliberazioni nel 2024 includono anche l’espressione di altri stakeholder nei programmi di informazione.

Secondo la RSF, CNews non ha risposto alle domande poste per la nuova indagine. Il canale ha sfidato l’avviso di giugno davanti al Consiglio di Stato. Il rinvio del 26 novembre costituisce una richiesta di sanzioni, non una sospensione o una modifica del diritto di emissione.

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