Il gas in Egitto riceve un nuovo contributo con l’inizio di Mina West, annunciato il 15 novembre 2026 da Shell e il suo partner KUFPEC. Questo settore mediterraneo deve alimentare il mercato interno. Tuttavia, dopo diversi anni di declino della produzione domestica, un nuovo deposito migliora la fornitura disponibile, senza eliminare il divario tra produzione e requisiti.
Mina West unisce le infrastrutture esistenti
Il progetto si trova nella Concessione Nord Est di El Amriya. Shell detiene il 60% e il 40% KUFPEC. I partner annunciano una produzione prevista di 160 milioni di piedi cubi standard al giorno per l’intero campo. Questo volume di previsione non è né la sola quota di Shell né una media di produzione già vista in diversi mesi.
Una pipeline di sette chilometri collega Mina West alla struttura West Delta Deep Marine. Il gas passa poi attraverso l’infrastruttura di elaborazione Burullus prima di entrare nella rete egiziana. L’avvio avviene tre anni dopo la scoperta.
Il gas in Egitto rimane ben al di sotto del 2021
La serie mensile JODI misura la strada avanti. Nell’agosto del 2026 la produzione egiziana raggiunse i 3.189 miliardi di metri cubi, rispetto ai 3,564 miliardi dell’agosto 2025. La diminuzione calcolata su questi dati è del 10,5% in un anno. Nell’agosto del 2021 la produzione era ancora di 6.081 miliardi di metri cubi, con un calo del 47,6% su cinque anni.
Confrontare lo stesso mese limita l’effetto del calendario stagionale. Ciò non significa che l’intero anno 2026 seguirà esattamente questo sviluppo, ma dà una misura precisa dell’indebolimento della fornitura nazionale.
Le cifre descrivono anche l’importanza degli input esterni. Per l’agosto 2026, JODI ha registrato 1.969 miliardi di metri cubi di importazioni di gas naturale liquefatto e 1.051 miliardi per pipeline. Insieme, questi due flussi rappresentano 3.020 miliardi di metri cubi, quasi equivalenti alla produzione nazionale del mese.
Un nuovo contributo, non ancora un riequilibrio
L’avvio di Mina West risponde quindi ad una sfida immediata: l’aggiunta di volumi interni ad un sistema che in gran parte mobilita le importazioni. Ogni produzione aggiuntiva può contribuire a ridurre la necessità di una produzione esterna, basata sulla domanda e invariata. Ma un campo non necessariamente compensa il declino di altri depositi.
Ora si devono distinguere due sviluppi: l’aumento effettivo del potere di Mina West e la traiettoria di tutta la produzione egiziana. Una capacità annunciata è un obiettivo industriale; i volumi consegnati alla rete determinano il suo effetto effettivo. Il collegamento agli impianti esistenti rende disponibile questo nuovo gas per il mercato nazionale, mentre le statistiche mensili misurano il contributo nel tempo.
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