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L’inizio di Mina West aggiunge una fonte di gas domestico in Egitto. La sua importanza è misurata dalla situazione nazionale: agosto 2026 la produzione rimane ben al di sotto di quella osservata un anno e cinque anni prima, mentre le importazioni occupano un posto importante nella fornitura. La nuova assunzione non è confusa con un ritorno all’equilibrio. L’aumento della potenza sul campo e l’evoluzione di altri depositi determineranno l’effetto reale sui volumi disponibili per la rete egiziana.