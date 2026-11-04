Ritiri bancari: l’aumento passa attraverso la carta

I soffitti per circolari 158 e 166 aumenteranno il 1 ° dicembre. Gli importi aggiuntivi passano attraverso i pagamenti terminali, senza aumentare le quote accessibili nelle banconote. Per i depositanti, la distinzione tra contanti e carta rimane essenziale. Questi meccanismi non rendono immediatamente disponibili tutti i vecchi depositi. Le condizioni specifiche di ciascun regime continuano a determinare i beneficiari e gli usi consentiti. I massimali non possono essere aggiunti liberamente tra le due circolari o moltiplicati per il numero di conti detenuti.

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I soffitti mensili per le circolari 158 e 166 sono per aumentare a $1,200 e $600 efficace 1 dicembre 2026. Questo aumento riguarda la quota della carta sui terminali di pagamento. Non trasporta prelievi di banconote a questi due importi.

La distinzione è essenziale per i candidati. In circolare 158, la distribuzione stimata è di $ 800 in contanti o altri termini e condizioni autorizzati, e $400 in pagamenti di carte presso i terminali mercantili. Per Circular 166, gli importi annunciati sono $400 per la prima quota e $200 per i pagamenti a questi terminal.

La Banca del Libano ha adottato questi emendamenti il 3 novembre. Essi entreranno in vigore il mese successivo. Pertanto, la data della decisione non deve essere confusa con la data da cui i nuovi massimali si applicano ai pagamenti mensili.

Ritiri bancari in Libano: due usi separati

Il totale mensile riunisce diversi mezzi di pagamento. Per un beneficiario della Circolare 158, la cifra di $1.200 non significa che questo importo può essere ritirato in pieno al contatore o al distributore. La porzione di $400 è destinata esclusivamente ai pagamenti delle carte in un terminale di vendita, denominato POS.

La quota di $800 può essere pagata in biglietti, trasferiti all’estero, utilizzati da carta o depositati in un conto di dollaro fresco, come previsto. Queste possibilità non sono buste aggiuntive da aggiungere: descrivono diversi usi della stessa frazione del pagamento.

La stessa distinzione vale per il totale di $600 per Circolare 166. I $200 messi da parte per i terminali di pagamento non è un prelievo supplementare di contanti. I 400 dollari dell’altra frazione rimangono da distinguere da questo importo per gli acquisti di carte.

Un aumento che non solleva il massimale nelle banconote

La misura aumenta la capacità di spesa sotto le due circolari, senza aumentare le quote di $800 e $400 disponibili in contanti. La sua portata pratica dipende quindi anche dai pagamenti che il richiedente può effettuare con carta. Un massimale complessivo superiore non dà necessariamente la stessa libertà di utilizzo di un importo equivalente disponibile in contanti.

Per leggere una dichiarazione bancaria o una pubblicità, tre informazioni devono rimanere separate: il massimale totale del dispositivo, la frazione oggetto di utilizzo su un terminale e la data di pagamento in questione. Un titolo che indica solo « $ 1.200 » o « $ 600 » lascia da parte una restrizione decisiva.

I nuovi importi inoltre non creano una tassa automatica per ogni titolare del conto. Entrambi i meccanismi mantengono il loro accesso e le condizioni operative. Essi organizzano un ritorno graduale ai loro beneficiari nell’ambito di conti e accordi speciali.

Due dispositivi che non aggiungono liberamente

La circolare 166 si applica ai depositi di valuta estera stabiliti prima del 30 giugno 2023, ai suoi termini e condizioni. Il suo testo copre in particolare l’articolazione con Circolo 158. I due soffitti non possono quindi essere semplicemente aggiunti per annunciare un prelievo mensile di $1.800 per depositante.

La situazione dei conti o dei conti congiunti detenuti in diverse istituzioni non è limitata ad una moltiplicazione dell’importo indicato. Le regole del regime applicabile e i diritti dei titolari devono essere distinti solo dal massimale mensile. L’aumento annunciato non esonera questa verifica individuale.

Un rimborso parziale, non la fine delle restrizioni

I circolari rimangono meccanismi di pagamento eccezionali. Il loro aumento non rende tutti i vecchi depositi liberamente disponibili e non fissa il calendario per restituire il saldo di ogni conto da solo. Né regola la distribuzione delle perdite tra le varie parti della crisi bancaria.

Il nuovo testo della Circolare 158 proibisce commissioni o spese dirette e indirette sulle operazioni che prevede. Esso ricorda inoltre che i pagamenti effettuati devono essere presi in considerazione nel quadro legislativo per il trattamento dei depositi, al fine di evitare il doppio conteggio.

Per le famiglie interessate, il termine successivo è il 1° dicembre. Il cambiamento riguarda una busta mensile e come viene utilizzato. L’importo effettivamente accessibile in banconote, eventuali acquisti di carte e importi che rimangono bloccati continuerà ad indicare tre realtà diverse.

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