Dahr al-Baidar: audizioni previste il 5 novembre

Le indagini preliminari sul caso esplosivo Dahr al-Baydar sono state completate. Minuti, immagini e dati telefonici devono completare il file di persecuzione militare. Il giudice Ghada Bou Alwan ha nominato il 5 novembre per interrogare il conducente e il suo assistente. Questo passo non è né una sentenza né un rinvio al Consiglio di giustizia. Le future informazioni dovranno confermare la condotta delle audizioni e delle decisioni prese, senza anticipare le responsabilità individuali o la portata delle prove raccolte.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sono state completate le indagini preliminari delle Forze di Sicurezza Interna nel caso di esplosivi Dahr al-Baydar. I verbali tecnici devono completare il fascicolo dell’ufficio del procuratore militare. Il camionista e il suo assistente devono essere intervistati giovedì 5 novembre.

Il caso sta entrando in una nuova fase procedurale. Gli elementi trasmessi includono immagini di sorveglianza e dati estratti da telefoni appartenenti a tre persone perseguite. La loro resa al commissario del governo presso la corte militare, Claude Ghanem, completa il procedimento già avviato.

Questa trasmissione non significa che la giustizia abbia finito il suo lavoro. Termina una fase di indagine condotta dal ramo di intelligence dell’ISP. L’indagine deve ancora esaminare le prove raccolte, ascoltare le persone interessate e determinare la loro portata.

Dahr el-Baidar: le udienze annunciate il 5 novembre

Il primo giudice di indagine militare, Ghada Bou Alwan, in programma giovedì 5 novembre, l’interrogatorio dei due uomini detenuti: il camionista e il suo assistente. In questa fase, questa è un’udienza programmata. I suoi progressi e le decisioni che potrebbero seguire non sono ancora note.

La distinzione è importante in un caso fortemente esposto politicamente. La programmazione di un interrogatorio non annuncia il rilascio o la condanna. Né giudica le risposte delle persone sentite.

Quali parti tecniche possono stabilire

Il monitoraggio delle immagini e dei contenuti telefonici sono tra i materiali da esaminare. La loro presenza sul file da solo non rivela ciò che dimostrano. La loro origine, integrità, contesto e rapporto con i fatti sono ancora da valutare.

Uno scambio telefonico può richiedere l’impostazione contestuale. Un’immagine deve essere vicina a un luogo, un programma e altri elementi. Sarebbe quindi fuorviante presentare l’esistenza di competenze come prova sufficiente di tutte le accuse.

I dettagli tecnici resi pubblici rimangono limitati. Non vi è alcuna trascrizione completa delle comunicazioni o analisi completa delle immagini qui per ricostruire le responsabilità. Il trattamento giudiziario del caso deve mantenere questa distinzione tra prove raccolte e fatti finalmente stabiliti.

Il dibattito sul Consiglio di giustizia continua

Il caso rimane al centro di un conflitto politico sul possibile rinvio al Consiglio di giustizia. Le Forze libanesi continuano a difendere questo rinvio. Il disaccordo ha interessato la partecipazione dei loro ministri alle riunioni governative.

La trasmissione dei verbali all’ufficio del procuratore militare non risolve questo conflitto istituzionale. Esso descrive il progresso del caso nel sistema giudiziario in cui si trova. Non si può fare riferimento al Consiglio di giustizia a questa nuova fase.

Il dibattito politico si concentra sulla competenza e l’autorità dello Stato. L’indagine deve stabilire atti e responsabilità individuali. Le posizioni delle parti non sostituiscono le decisioni motivate dei giudici.

Il prossimo passo rimane giudiziario

Le persone perseguitate rimangono presunte innocenti. Le differenze tra i conti sospetti pubblicati in precedenza impediscono anche un totale di essere recuperato senza specificare la sua portata. I nuovi elementi disponibili riguardano principalmente la trasmissione tecnica e le due audizioni annunciate.

La riunione del 5 novembre seguirà l’indagine. Sarà quindi necessario verificare quali audizioni hanno effettivamente avuto luogo e quali decisioni sono state prese, piuttosto che anticipare il loro risultato dalla conclusione delle indagini preliminari da sole.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews