Trichinellosis: i controlli tornano alla catena

Il Ministro della Salute afferma che le revisioni documentano casi di trichinellosi, senza presentare una valutazione nazionale dettagliata. L’allerta sanitaria è accompagnata da un controllo dei circuiti di carne: il Ministro dell’Economia chiede in 48 ore per un censimento dei magazzini autorizzati o no. L’origine, lo stoccaggio e il trasporto devono essere verificati. I risultati attesi dovrebbero distinguere pazienti, campioni di cibo e violazioni. Le autorità richiamano anche le precauzioni sulla carne cruda o scottata e l’importanza della consultazione in caso di sintomi sospetti.

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Il Ministro della Salute Rakan Nassereddine sostiene che i test di laboratorio documentano casi di trichinellosi in Libano. In un’intervista pubblicata il 4 novembre, il Ministro dà un nome specifico al rischio sanitario che ha innescato la mobilitazione delle autorità: una malattia parassita, non una semplice intossicazione alimentare indifferenziata. Tuttavia, le sue dichiarazioni non sono accompagnate da una valutazione nazionale dettagliata di pazienti, campioni e risultati.

Questa distinzione conta nella lettura del file. L’avviso del Ministero, pubblicato il 30 ottobre, ha coperto casi sospetti e ha annunciato indagini epidemiologiche e biologiche. Il Ministro sta ora parlando di risultati che confermano le infezioni. Ciò non consente di presentare ogni relazione come un caso confermato o di attribuire tutte le malattie riportate alla stessa origine.

Trichinellosi e controlli alimentari: due indagini correlate

La componente sanitaria cerca di identificare quelli colpiti e ricostruire le loro esposizioni dietetiche. Il componente di controllo copre i prodotti, la loro origine e le condizioni della loro circolazione. Questi passi devono essere uniti per stabilire un legame documentato tra un pasto, un sacco di carne e contaminazione.

Rakan Nassereddine evoca le pratiche di miscelazione della carne e denuncia le frodi. Queste accuse restano collegate ai risultati dell’indagine per identificare i prodotti e i funzionari interessati. Non giustificano la designazione indiscriminata di ristoranti, macellai o di un intero settore.

Il ministro ha anche sottolineato la necessità di tornare prima di preparare il pasto. Richiede più controlli nei magazzini e nei macelli. La pulizia visibile di un ristorante non informa di per sé l’intero percorso di carne che riceve.

40 ore per identificare i magazzini

Il 3 novembre, il Ministro dell’Economia e del Commercio, Amer Bissat, ha chiesto agli agenti di protezione dei consumatori di intervenire immediatamente. Ha fissato loro un limite di tempo di 48 ore per trasmettere i nomi dei magazzini di carne, sia autorizzati o meno, e le informazioni disponibili sulle loro attività.

I controlli richiesti riguardano l’origine della carne, la sua conservazione, la refrigerazione e la validità in macellerie, ristoranti e outlet. Essi comprendono anche la raccolta di informazioni sui macelli e sui trasporti sospettati di non soddisfare le condizioni richieste.

I dati devono essere messi a disposizione dell’Autorità di sicurezza alimentare libanese in coordinamento con le autorità competenti e sotto la supervisione dell’Ufficio del Pubblico Ministero. Il termine annunciato è quindi per il feedback. Non dimostra che tutti i siti sono già stati visitati o che vi è stata una revisione delle infrazioni.

Precauzioni richiamate dal Ministero

La trichinellosi viene trasmessa attraverso il consumo di carne contaminata cruda o insufficientemente cotta. Il Ministero della Salute ricorda che non passa direttamente da una persona all’altra. Si raccomanda di evitare la carne cruda o malcotta e che le forniture siano fatte da circuiti controllati.

Il congelamento, la salatura e il fumo non devono essere considerati come una garanzia contro il parassita. Disturbi gastrointestinali, seguiti da febbre, dolori muscolari o gonfiore intorno agli occhi possono causare una consultazione dopo una sospetta esposizione alimentare. Questi segni da soli non sono sufficienti per fare una diagnosi.

Il Ministero invita le persone interessate a consultare un medico e sottolinea l’interesse della cura precoce. L’allerta non consente di concludere che un prodotto è contaminato sul proprio aspetto o su una voce circa il suo luogo di vendita.

Risultati ancora da specificare

Rakan Nassereddine riconosce un numero insufficiente di ispettori sanitari. Essa presenta la cooperazione tra le amministrazioni come mezzo per rafforzare la prevenzione piuttosto che limitare l’azione alla chiusura di uno stabilimento dopo il verificarsi di casi.

La prossima valutazione dovrebbe distinguere tra pazienti sospetti e confermati, campioni di cibo positivi, siti ispezionati e misure adottate. Senza questi elementi, l’avviso giustifica la vigilanza e i controlli, ma non misura l’esatta misura dell’episodio o stabilisce pubblicamente responsabilità individuali.

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