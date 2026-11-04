Dakar: Thea Obeid quinto della birra 100 m

Thea Obeid ha concluso il quinto posto nella finale femminile in ottone da 100 metri ai Giochi Olimpici della Gioventù di Dakar martedì 3 novembre. Il nuotatore libanese ha fatto 1 minuto 12 secondi 53, dopo un giorno in cui ha migliorato significativamente il suo tempo tra la serie e la finale.
La finale ha riunito otto nuotatori. Obeid ha vinto tre posti rispetto al suo rango nella classifica cumulativa delle qualifiche.
Thea Obeid a Dakar: due gare, due volte
In serie, Obeid nuota in 1 minuto 14 secondi 67. Aveva preso il terzo posto nella sua serie, una classifica che non dovrebbe essere confusa con la classificazione cumulativa delle qualifiche. Su tutta la serie, era ottava, l’ultima che porta alla finale.
Il suo tempo di 1 minuto 12 secondi 53 in finale rappresenta un miglioramento di 2.14 secondi rispetto a questa prima gara. Il guadagno riguarda i suoi due passaggi del 3 novembre.
La finale è stata vinta dal giapponese Mana Ishikawa in 1 minuto 8 secondi 81. Il sudafricano Chanel Veldsman ha preso il secondo posto in 1 minuto 9 secondi 48, davanti a Wui Kiu Man di Hong Kong, terzo in 1 minuto 10 secondi 33.
Obeid ha così finito 2.20 secondi dalla terza volta, ai piedi dei primi quattro posti in questa finale.
La birra di 50 metri prevista il 5 novembre
Il prossimo termine annunciato per il libanese è la birra femminile da 50 metri, giovedì 5 novembre. Appare nella quinta serie, in programma alle 10:34 a Dakar, o alle 12:34 a Beirut. La finale è prevista per lo stesso giorno alle 15:29 a Dakar, soggetto a qualifica.
Per aderire a questa nuova finale, dovrà qualificarsi nuovamente dalla classificazione cumulativa della serie.
Il risultato del 3 novembre dà tuttavia un segno concreto prima di questo prossimo appuntamento: ottava delle qualifiche, Obeid ha finito quinto della gara decisiva con un tempo notevolmente ridotto. Il resto del suo viaggio a Dakar sarà ora misurato sulla distanza più breve dalla brasse.
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