Dakar: Thea Obeid quinto della birra 100 m

Notizie

Thea Obeid ha concluso il quinto posto nella finale femminile in ottone da 100 metri ai Giochi Olimpici della Gioventù Dakar. Il suo tempo di 1 minuto 12 secondi 53 migliora di 2.14 secondi che ha raggiunto in serie, dove aveva ottenuto l’ottavo tempo cumulativo. Il libanese era a 2,20 secondi dalla medaglia di bronzo. Ora è uno degli ottoni di 50 metri, in programma per giovedì 5 novembre, con un posto in finale ancora da conquistare.