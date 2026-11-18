L’esercito israeliano sta conducendo un’operazione a ovest della linea gialla vicino a Nuseirat e Bureij. Tre blocchi sono soggetti a un ordine di partenza e una parte di Salah al-Din è chiusa.

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Le forze israeliane avanzarono mercoledì 18 novembre, nella striscia di Gaza centrale, ad ovest della « linea gialla », vicino ai campi di Nuseirat e Bureij. L’esercito sostiene di essere bersaglio dell’infrastruttura di Hamas. L’operazione è accompagnata da ordini di partenza indirizzati agli abitanti e la chiusura di una porzione della strada Salah al-Din, un asse maggiore tra il nord e il sud del territorio.

Tre settori designati da COGAT

COGAT, un’agenzia militare israeliana responsabile degli affari civili nei territori palestinesi, ha designato blocchi 660, 661 e 666 come area di funzionamento. A suo parere in arabo, chiese agli abitanti di allontanarsi fino all’annuncio ufficiale della fine dell’intervento. In questa comunicazione non è stata comunicata alcuna data per la riapertura della strada.

I testimoni hanno descritto l’avanzata dei serbatoi sull’asse Salah al-Din. Le famiglie hanno lasciato i settori interessati, in particolare a nord di Nuseirat. La chiusura annunciata non riguarda l’intera strada, ma le sezioni nei blocchi designati. Aggiunge una restrizione del traffico allo spostamento degli abitanti.

Un intervento a ovest della linea di distribuzione

Un portavoce militare israeliano ha confermato un’operazione contro le infrastrutture che ha attribuito ad Hamas, a ovest della linea gialla. L’esercito lo presenta come un’azione per rimuovere una minaccia contro le sue forze. La natura esatta di queste strutture e l’entità della distruzione non sono stati stabiliti in modo indipendente.

Questa linea corrisponde alle posizioni di distribuzione relative al cessate il fuoco che è entrato in vigore il 10 ottobre 2025. Il progresso annunciato sta avvenendo oltre le aree in cui le forze israeliane sono mantenute. Intervenne mentre la tregua non pose fine agli scioperi e alle restrizioni di movimento nell’enclave.

Dislocati abitanti nonostante la tregua

Hamas ha denunciato l’incursione e l’evacuazione a nord-est di Nuseirat come violazione del cessate il fuoco. Da parte sua, COGAT assicura che vengano adottate misure per mitigare i rischi per i civili. L’ordine di lasciare, tuttavia, non specifica la durata del tempo per le famiglie di stare lontano dalle loro case nei registri pubblici.

Le informazioni disponibili non permettono ancora di redigere un bilancio umano consolidato specifico per questa operazione. Le vittime segnalate altrove nella Striscia di Gaza il Mercoledì riportano incidenti separati e non possono essere riassunti come un record di progressi nei pressi di Nuseirat.

Archivio illustrazione: Jabaliya, 31 maggio 2024, e non Nuseirat, 18 novembre 2026. © Hussein Jaber / UNRWA, fotografia non modificata, CC BY-SA 3.0 IGO.

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