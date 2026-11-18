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Mercoledì 18 novembre 2026, il governo tedesco ha approvato il suo contributo al EUSM Libano, la missione europea a sostegno delle forze di sicurezza libanesi. Berlino prevede fino a 15 agenti di polizia e doganali, nonché personale militare limitato per formare la marina libanese. Non annuncia una distribuzione già completata.

EUSM Libano: un contributo civile e militare

Il massimale di 15 persone riguarda la parte civile. La dichiarazione del governo non specifica il contingente militare. Descrive una partecipazione disarmata e afferma che il Bundestag sarà informato, senza la necessaria autorizzazione di voto secondo Berlino.

La decisione di avviare la missione è prevista all’inizio di dicembre. L’annuncio stabilisce quindi un impegno nazionale, ma non una data per l’arrivo del personale.

Una missione creata in ottobre, un lancio separato

Il Consiglio dell’Unione europea ha istituito l’EUSM Libano il 12 ottobre su invito delle autorità libanesi. Il suo mandato iniziale è di tre anni. Una decisione separata deve iniziare dopo la pianificazione operativa.

Lo schema europeo ha due pilastri. La componente militare fornisce consigli e formazione per l’esercito, compresi i confini e la sicurezza marittima. La componente civile accompagna le forze di sicurezza interne, con una formazione specializzata contro la criminalità informatica e il contrabbando. Il governo della sicurezza portuale, in particolare a Beirut, è incluso anche nei suoi compiti.

Questi obiettivi riguardano l’intera missione europea. Non significa che ogni paese partecipante assumerà tutte queste funzioni. Il contributo annunciato da Berlino comprende ufficiali di polizia, ufficiali doganali e formazione navale.

Supporto che non sostituisce UNIFIL da solo

L’EUSM mira a rafforzare le istituzioni libanesi con la risoluzione 1701. Il suo mandato di consulenza e formazione non consente di essere presentato come una ripresa automatica delle pattuglie UNIFIL e di altre funzioni. Il Consiglio prevede un coordinamento con le Nazioni Unite e i partner del settore della sicurezza.

Il prossimo passo rimane il lancio operativo europeo. L’approvazione tedesca è un contributo alla sua preparazione, non prova della sua entrata in servizio.

Copertura: facciata del Reichstag a Berlino, 16 ottobre 2026. Archivio di illustrazione, non riunione di governo o voto su EUSM. Foto Gravitatas / Wikimedia Commons, CC0. Foto intera, vestizione editoriale non generativa.

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