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Mercoledì 18 novembre 2026, il Senato francese ha approvato la legge sul finanziamento della previdenza sociale per 2027 per 201 voti a 124. Questa votazione in prima lettura non costituisce l’adozione definitiva del bilancio sociale.

Una maggioranza portata a destra e al centro

Theno. 118Nel complesso, 340 elettori e 325 voti sono stati espressi. Quindici senatori si sono astenuti e otto non hanno votato.

I repubblicani hanno dato 116 voti a favore, contro un’opposizione e tre astensioni. L’Unione Centrale e Indipendente ha dato 57 voti al testo, con cinque dei suoi membri che si astengono. Il gruppo socialista, ecologista e repubblicano ha registrato 61 voti contro. Questa distribuzione consente di distinguere la maggioranza al Palais du Luxembourg dal destino precedentemente riservato al progetto all’Assemblea Nazionale.

Dopo il rifiuto nell’Assemblea Nazionale

Thedocumento legislativo ufficialetraccia un viaggio iniziato il 1 ottobre, la data della presentazione del governo all’Assemblea Nazionale. Egli ha indicato che il testo è stato considerato respinto il 23 ottobre, prima che fosse trasmesso al Senato il 2 novembre.

La revisione del Senato si basa sulla relazione della commissione per gli affari sociali, presentata il 4 novembre sotto la responsabilità del relatore generale Olivier Henno. Le sedute si tennero per diversi giorni, fino al 18 novembre.

Testo adottato da una camera, non una legge esistente

La decisione del Senato stabilisce quindi la sua posizione nella procedura parlamentare. Non significa che le disposizioni in esame si applichino ora alle persone assicurate, ai datori di lavoro o ai professionisti della salute.

Il file rimane in prima lettura nel Senato. Le disposizioni adottate sono contenute nellatesto del senatoseparato da una legge finalmente adottata e promulgata. Il risultato dell’elezione conferma così una tappa nel corso del PLFSS 2027, senza pregiudizio della sua versione finale.

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