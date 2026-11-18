Amal e Hezbollah rifiutano i negoziati diretti con Israele in un comunicato congiunto. Essi sostengono il ruolo dell’esercito e delle istituzioni, chiedono il ritiro israeliano e la ricostruzione accelerata. Il testo del 18 novembre non contiene alcun impegno esplicito o calendario sul disarmo di Hezbollah.

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Amal e Hezbollah hanno riaffermato mercoledì 18 novembre 2026 il loro rifiuto di un processo di negoziati diretti con Israele, sottolineando il ruolo dell’esercito libanese e delle istituzioni di sicurezza. In un comunicato congiunto, i due movimenti hanno chiesto al governo di rafforzare la presenza statale nelle aree colpite dagli attacchi e di accelerare la ricostruzione.

Il testo è riprodotto integralmente da Al-Jadeedè stato pubblicato dopo una riunione tra Ali Daamouch, presidente del Consiglio Esecutivo di Hezbollah, e Mustapha Fouani, presidente dell’Amal Executive Body. I suoi sette punti riguardano la sovranità, il ritiro israeliano, l’unità nazionale, le responsabilità governative, le istituzioni, la ricostruzione e le relazioni esterne.

Sostegno alle istituzioni, con limiti diplomatici

Entrambe le parti presentano la protezione del Libano come responsabilità comune che deve prevalere sulle differenze politiche. Essi chiedono il consolidamento della solidarietà interna e il rifiuto di iniziative che possono aumentare le divisioni o indebolire la posizione nazionale.

Il loro sostegno al ruolo dei servizi militari e di sicurezza è accompagnato da una richiesta di una maggiore presenza statale in tutto il paese. Tuttavia, non significa approvazione di tutte le politiche governative. Il passaggio del governo esclude espressamente un processo di negoziazione diretta con Israele.

Questa articolazione è il punto centrale del comunicato: i firmatari cercano l’azione dello Stato per difendere la sovranità e soddisfare le esigenze della popolazione, ponendo al contempo un limite politico ai mezzi diplomatici impiegati. Il testo non specifica un meccanismo alternativo o un calendario per le discussioni.

Ritorno degli abitanti e ricostruzione

Amal e Hezbollah chiedono la cessazione degli attacchi israeliani, il ritiro dei territori libanesi occupati e l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco e della risoluzione 1701. Essi collegano queste richieste al ritorno degli abitanti alle loro comunità.

Essi pongono anche le esigenze dei residenti e delle persone sfollate tra le responsabilità immediate del governo. A loro avviso, la ricostruzione, la riabilitazione delle infrastrutture e il ripristino dei servizi essenziali devono mobilitare le risorse disponibili e il sostegno arabo e internazionale. Tuttavia, non esiste una nuova busta di finanziamento o un elenco di progetti approvati.

Nessun impegno annunciato sul disarmo

Il sostegno espresso alle istituzioni non è accompagnato in questi sette punti da un esplicito impegno a consegnare le armi di Hezbollah allo Stato. Non c’è nessun programma di disarmo. Sarebbe quindi errato presentare questa dichiarazione come un accordo su questo argomento.

Analogamente, la sola richiesta di unità non risolve le differenze nei negoziati con Israele. Il comunicato rende pubblico una posizione comune tra Amal e Hezbollah; Non è né una decisione del Consiglio dei ministri né l’annuncio di un compromesso con altre forze politiche.

Illustrazione: Parlamento libanese a Beirut, una fotografia di archivio la cui data di tiro non è stabilita. Non rappresenta l’incontro dei due movimenti. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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