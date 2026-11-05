Aiuto americano a Israele: il disegno di legge dell’arma

Gli aiuti statunitensi a Israele finanziano ordini con maturazioni superiori al 2028. Tra F-15, F-35 e Apache, la sospensione dei sussidi non rimuoverebbe i contratti o la dipendenza. Analisi degli importi, degli orari e delle opzioni per l’assegnazione del disegno di legge tra Washington e il bilancio israeliano negli anni successivi.

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Gli aiuti americani a Israele potrebbero cambiare forma molto prima che le armi già ordinate siano state consegnate. Questo è l’ostacolo principale ad una rapida ripartizione dei finanziamenti annunciati da Donald Trump. Gli appalti militari seguono programmi industriali, contrattuali e di bilancio molto più lunghi di una dichiarazione presidenziale. Ridurre i sussidi rimane un’opzione politica. Tuttavia, richiede una decisione su chi risolvere i termini, quali programmi saranno mantenuti e a che costo altri potrebbero essere rallentati.

Il 3 novembre, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sua intenzione di porre fine all’aiuto annuale del 2027. Tuttavia, desiderava continuare a vendere armi a Israele. Le modalità di questa transizione devono essere chiarite. Oltre a questo annuncio, già elaborato da Libnanews, il file d’ordine rivela una relazione che è più difficile da slegare che solo un pagamento annuale.

Secondo un sondaggio del Wall Street Journal pubblicato il 5 novembre, circa 10 miliardi sarebbero stati finanziati dopo il 2028. Il giornale cita una lettera del Dipartimento di Stato al rappresentante Joaquin Castro, che descrive gli ordini israeliani il 1o aprile. Queste scadenze potrebbero mobilitare gli aiuti statunitensi, le risorse israeliane o entrambi. Pertanto non costituiscono un nuovo debito americano automatico.

Ciò che è veramente coperto dagli aiuti statunitensi a Israele

L’attuale quadro risale al Memorandum of Understanding firmato nel settembre 2016. Copre gli anni fiscali degli Stati Uniti 2019 a 2028 e fornisce 38 miliardi di dollari. Le sovvenzioni del programma di finanziamento militare straniero, o FMF, ammontano a 33 miliardi. I restanti 5 miliardi di dollari riguardano la difesa missilistica. Il tasso di riferimento annuale è di 3,3 miliardi di dollari per gli appalti militari e 500 milioni di dollari per i programmi missilistici. Un totale di 3,8 miliardi.

I 38 miliardi rappresentano l’intero decennio. Non sono ancora una riserva intatta da cui Israele potrebbe trarre oggi. Il protocollo è anche un impegno politico, non un trattato che garantisce automaticamente ogni pagamento. Gli importi restano soggetti agli stanziamenti votati dai parlamentari. Il Servizio di Ricerca del Congresso, il CRS, lo ricorda in una nota del 4 giugno 2026.

Gli esercizi statunitensi terminano il 30 settembre. Un ritiro annunciato per l’anno civile 2027 non è quindi esattamente sovrapposto negli anni fiscali 2027 e 2028 del Protocollo. Per misurare una riduzione, sarà necessario conoscere la sua data effettiva, gli stanziamenti interessati e il trattamento dei fondi già stanziati. La decisione relativa alle nuove sovvenzioni e la liquidazione degli impegni precedenti sono due operazioni separate.

Questa architettura aggiunge un finanziamento eccezionale. La legge aggiuntiva del 24 aprile 2024, tra l’altro, ha aperto $3,5 miliardi in FMF. Fornisce inoltre 5,2 miliardi di missili e difese laser, di cui 1,2 miliardi per Iron Beam. Altre linee del testo si riferiscono alle azioni o alle operazioni degli Stati Uniti. L’aggiunta dell’intero pacchetto presentandolo come denaro pagato direttamente a Israele distorcerebbe quindi l’analisi.

Ordine oggi con i ricavi previsti domani

L’origine del divario è nel finanziamento pluriennale degli appalti. Grazie al meccanismo chiamatocash flow finanziamento, Israele può pianificare i pagamenti per un’acquisizione per diversi anni. Si prevede future allocazioni FMF, invece di pagare l’intero importo immediatamente. Questa flessibilità consente di riservare la capacità produttiva e di coinvolgere programmi che richiedono molto tempo per fornire.

La SRC descrive anche, per alcuni acquisti di F-35, un regime di pagamento differito che coinvolge un consorzio bancario guidato da Citibank. Il produttore riceve il suo pagamento mentre le scadenze sono diffuse secondo un programma concordato. Questa organizzazione avvicina il ritmo dei finanziamenti a quello delle risorse attesi. Non rimuove il disegno di legge se si riducono i sussidi futuri.

C’è anche una disposizione specifica per le vendite che superano il protocollo attuale o la sua busta FMF da 33 miliardi. QuestoDisposizione speciale di fatturazioneconsente di mobilitare le riserve nazionali israeliane, in particolare per coprire le responsabilità finanziarie relative alla possibile cessazione. Così, il sistema prevede già alcuni obblighi per essere basati su Israele piuttosto che su nuove donazioni americane.

La distinzione è decisiva. Un ordine non dimostra che Washington ha promesso di pagare ogni due giorni. Non dimostra che il Congresso ha già votato per gli stanziamenti corrispondenti. Essa mostra, tuttavia, che un’anticipazione dei finanziamenti è stata incorporata nella pianificazione militare. Per cambiare questa aspettativa occorre un nuovo calendario finanziario, con possibili conseguenze per altre spese di difesa.

La F-15 illustra la trappola aggiuntiva

Il programma F-15IA comprende perché le cifre di vendita di armi devono essere gestite con cautela. Nell’agosto del 2024, gli Stati Uniti notificarono al Congresso una possibile vendita stimata a 18,82 miliardi di dollari. Il suo perimetro comprendeva fino a 50 nuovi velivoli, aggiornamento di 25 F-15I esistenti, attrezzature e supporto. Tale notifica apre la strada per una transazione. Non certifica un ordine solido della totalità annunciata.

Nel novembre 2024, il Ministero della Difesa israeliano annunciò un accordo di 5,2 miliardi di dollari per 25 F-15. Include un’opzione per un altro 25. Le spedizioni erano in programma dal 2031 in poi, con quattro a sei aerei all’anno. Il calendario è stato quindi già diversi anni dopo la scadenza del protocollo di aiuto.

Un’altra tappa è apparsa il 29 dicembre 2025. Boeing ha ricevuto un contratto americano incassato a 8.5777 miliardi di dollari. Copre 25 F-15IA e un’opzione di 25 dispositivi aggiuntivi. Il contratto copre in particolare la progettazione, l’integrazione, il test, la produzione e la consegna, con un completamento previsto alla fine del 2035. Al momento dell’assegnazione, sono stati impegnati 840 milioni di dollari in fondi FMS. Questa cifra non significa necessariamente un importo già versato.

Questi tre importi non devono essere aggiunti insieme: si riferiscono a diverse fasi e confini dello stesso programma. I documenti pubblici non consentono di riconciliare pienamente le ultime due cifre. D’altra parte, stabiliscono una solida realtà: una parte del rapporto di disarmo è organizzata fino alla metà del prossimo decennio.

Accordi, opzioni e consegne firmate

Gli altri programmi confermano questa diffusione. Nel giugno 2024, Israele firmò una lettera di offerta e di accettazione per un ulteriore 25 F-35, con manutenzione e supporto. L’importo è di circa 3 miliardi di dollari, finanziato dagli aiuti statunitensi. Le consegne di questo instalmento sono previste per iniziare nel 2028, al tasso annunciato di tre a cinque aerei all’anno.

Il caso degli elicotteri Apache mostra perché un’autorizzazione non deve essere confusa con l’acquisto finalmente firmato. La notifica americana del 30 gennaio 2026 ha comportato una possibile vendita di 30 AH-64E e il loro sostegno per $3,8 miliardi. Il 14 ottobre, il ministero israeliano annunciò un accordo per 12 aerei, previsto nei primi anni 2030. La sua dichiarazione non dà alcun prezzo: assegnare i 3,8 miliardi ai soli dodici elicotteri sarebbe ingiustificato.

Programma Fase documentata Orari o importo da dedurre F-15IA Accordo israeliano annunciato nel novembre 2024 per 25 aerei, con opzione 5,2 miliardi di dollari; le prime consegne annunciate nel 2031 F-35 Accordo firmato nel giugno 2024 per 25 aerei aggiuntivi Circa 3 miliardi di dollari; consegne dal 2028 AH-64E Apache Accordo annunciato nell’ottobre 2026 per 12 elicotteri Importo inedito; consegne nei primi anni 2030 KC-46 Sei forniture sotto contratto secondo Boeing nel maggio 2026 Prima consegna annunciata il 27 maggio 2026

Questi elementi descrivono diversi programmi e passi. Non costituiscono un calcolo del saldo residuo da finanziare.

Il 3 maggio 2026 Israele approvò anche l’acquisizione di un quarto squadrone F-35 e di un secondo squadrone F-15IA. Il comunicato chiedeva ancora di concludere gli accordi. Questa unica luce verde ministeriale non è quindi sufficiente a stabilire un nuovo ordine. Analogamente, le decisioni di maggio e ottobre non possono essere incorporate automaticamente in una dichiarazione di impegni adottata il 1° aprile.

La soppressione delle sovvenzioni non significa interrompere le consegne

Le vendite militari statunitensi seguono diversi passi: notifica al Congresso, contratto di vendita, contratti industriali, raccolta fondi, produzione e consegna. Questi passaggi possono sovrapporsi e le loro quantità si evolvono. Una fattura può precedere l’arrivo dell’attrezzatura; una consegna può avvenire anche dopo la fine dell’anno fiscale che ha finanziato il suo acquisto.

L’agenzia di cooperazione di difesa statunitense, la DSCA, specifica le regole del suo manuale finanziario. I fondi FMF trasferiti al fondo fiduciario FMS possono rimanere disponibili per i pagamenti futuri coerente con il loro scopo. La soppressione dei nuovi stanziamenti non toglierebbe quindi meccanicamente i conti esistenti e non annullerebbe gli ordini corrispondenti da soli.

Al contrario, mantenere le vendite non garantisce il loro finanziamento da Washington. Israele potrebbe continuare ad acquistare lo stesso velivolo con più risorse interne. Per ogni programma, i pagamenti già coperti devono essere distinti da quelli basati su stanziamenti futuri. Occorre anche stabilire quali obblighi supereranno una modifica del contratto.

Resta la dipendenza industriale

La dipendenza finanziaria non riassume il rapporto. L’istituto di ricerca SIPRI stima la quota americana al 68% del volume delle importazioni israeliane di armi principali nel 2021-2025. La quota tedesca è del 31%. Questo indicatore misura importanti trasferimenti di armi, non la quota degli Stati Uniti dell’intero bilancio militare israeliano o di tutte le attrezzature in servizio.

Una flotta in gran parte americana richiede parti, aggiornamenti, servizi di manutenzione e continuità delle forniture. Sostituire una sovvenzione americana con fondi israeliani è una decisione di bilancio. La sostituzione di un altro aereo con un aereo già integrato è una trasformazione militare più lunga. La SRC nota che Israele potrebbe rimanere dipendente dalle catene di approvvigionamento statunitensi anche dopo una riduzione degli aiuti.

Né il pagamento da risorse nazionali rimuovere tutte le regole degli Stati Uniti che disciplinano le esportazioni e l’uso di attrezzature. L’esatta portata delle restrizioni varia in base alle disposizioni legali e ai finanziamenti. Sarebbe quindi ingannevole presentare l’autofinanziamento come una libertà totale di acquisto o di lavoro.

Tre vie di uscita, con costi diversi

Una prima opzione sarebbe quella di organizzare un phase-out, distinguendo i programmi esistenti da quelli nuovi. Entrambi i paesi potrebbero negoziare un programma di transizione che consentirebbe il tempo di assorbire le scadenze. Ciò ridurrebbe lo shock immediato, ma ritardare i risparmi ricercati da Washington. Soprattutto, richiederebbe una precisa definizione degli impegni che gli stanziamenti futuri continuerebbero a sostenere.

Un secondo modo sarebbe quello di sostituire i sussidi con le risorse israeliane. Il governo potrebbe aumentare le entrate, effettuare le spese o cercare fondi. Il costo non scomparirebbe: passerebbe al bilancio nazionale e, se necessario, ad un interesse supplementare. Senza un programma completo di contratti, è impossibile stimare seriamente lo sforzo annuale richiesto o i trade-off tra appalti militari, spese civili e debito.

La terza opzione verrebbe portata avanti, ridotta quantità o terminata. Potrebbe alleviare alcuni pagamenti futuri, ma lo esporrebbe a costi contrattuali e ritardi di capacità. Le regole FMS prevedono la responsabilità finanziaria per la risoluzione. Dal momento che le disposizioni dettagliate degli accordi in questione non sono tutte pubbliche, nessun importo complessivo di compensazione può essere avanzato con certezza.

La coproduzione non paga tutte le fatture

Una maggiore cooperazione industriale è un’altra via per il dibattito americano. Si sostituirebbe alcune delle donazioni con programmi congiunti, ricerca e cross-acquisto. Le disposizioni in discussione nella legge sull’autorizzazione alla difesa per il 2027 (NDAA) mirano a sviluppare questa cooperazione. Non devono essere presentati come un regime già adottato o come finanziamento per gli ordini precedenti.

Esistono già progetti comuni. La SRC nota che il Congresso ha votato $202 milioni per il 2026 per la cooperazione di difesa al di fuori del protocollo attuale. Ciò dimostra che una relazione industriale può prendere diversi canali di bilancio. Questo non rende questi crediti intercambiabili con i miliardi di sussidi per acquisire attrezzature.

Trasferire finanziamenti alla ricerca o alla coproduzione cambierebbe la loro destinazione, il controllo e i beneficiari. Va chiarito quali progetti ricevono denaro, che i diritti tecnologici sono condivisi e se i crediti servono a bisogni americani, israeliani o comuni. Una nuova busta industriale pagherebbe solo per le vecchie scadenze se i testi e gli accordi lo permettessero espressamente.

Il prossimo passo sarà gli stanziamenti effettivamente votati dal Congresso e le condizioni per un eventuale nuovo accordo bilaterale. I piani di pagamento per i contratti attuali saranno altrettanto decisivi. Gli ordini fanno una rapida uscita costosa e complessa. Non fanno la continuazione delle sovvenzioni legalmente inevitabili. Tra i due, una fattura deve ancora essere distribuita, parte dei quali va ben oltre il 2028.

Archivio Foto: confuelling an Israeli F-35 durante il suo trasferimento in Israele, 6 dicembre 2016. Primo tenente Erik D. Anthony / U.S. Air Force, via DVIDS. Dominio pubblico. Il layout editoriale Libnanews assistito da IA da questa vera fotografia.Fotografia originale e diritti. L’aspetto di U.S. Department of War (DoW) informazioni visive non implica o costituiscono DoW sonno.

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