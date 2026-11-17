A Jbeil, i comuni stanno preparando una campagna TNVR: cattura, sterilizzazione, vaccinazione e ritorno sotto controllo veterinario. Gli accordi locali devono ancora essere chiariti.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’Unione dei Comuni di Jbeil sta preparando la distribuzione locale della campagna nazionale per la gestione dei cani randagi. Un incontro con i sindaci, sotto il patrocinio del Direttore Generale dell’Agricoltura, Louis Lahoud, ha presentato un approccio che combina cattura, sterilizzazione, vaccinazione e ritorno incorniciato degli animali. Il rapporto emesso il 17 novembre non prevede ancora un calendario operativo per ogni comune.

Quattro fasi di supervisione veterinaria

Il dispositivo, designato dall’acronimo inglese TNVR, prevede la cattura sicura, la sterilizzazione chirurgica e la vaccinazione, soprattutto contro la rabbia. Il ritorno al luogo di cattura è previsto solo dopo il recupero e la valutazione veterinaria della sua idoneità. Un follow-up degli animali e il loro stato di salute accompagna questi interventi.

Louis Lahoud ha chiesto ai comuni di coordinare le loro risorse tecniche e logistiche con i team del ministero, condividere informazioni e definire aree prioritarie. Il deputato Ziad Hawat e i funzionari veterinari hanno partecipato alla riunione. L’obiettivo è quello di sostituire gli interventi ad hoc con un’organizzazione sostenibile.

Una politica che va oltre la sterilizzazione da sola

Theraccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animalecomprende la gestione delle popolazioni canine in una più ampia gamma: responsabilità dei proprietari, prevenzione dell’abbandono, vaccinazione, monitoraggio del personale e coordinamento delle autorità. Essi sottolineano che ridurre il numero di cani da solo non è sufficiente per ridurre la rabbia. La continuità della copertura di immunizzazione è critica.

Per Jbeil, la questione sarebbe quindi tanto di seguito quanto il primo intervento. Una campagna non può essere valutata solo dal numero di catture: sarà anche necessario sapere quali animali sono stati vaccinati, sterilizzati e monitorati, e verificare la situazione nei comuni interessati.

Modalità pratiche ancora attesi

Theminuti della riunionenon specifica un bilancio, un obiettivo costoso o un meccanismo di reporting per i residenti. Né si può dire che le operazioni sono già iniziate in tutte le località della Caza. La presentazione del programma è un passo di coordinamento, non ancora una valutazione del campo.

Illustrazione geografica degli archivi: vecchio mercato Byblos. Soly Moses / Pexels, fotografia pubblicata su Pexels nel novembre 2022. Non rappresenta la campagna o l’incontro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews