La finestra nazionale ha aperto il 21 novembre per le piccole imprese danneggiate ai margini delle manifestazioni dal 17 ottobre al 19 novembre. La sovvenzione varia da 1.000 a 10.000 euro, per decisione di una commissione regionale. Le domande sono archiviate online fino al 31 dicembre, alle 11:59.

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I commercianti e le altre piccole imprese danneggiate durante le perturbazioni ai margini delle manifestazioni dal 17 ottobre al 19 novembre 2026 possono richiedere aiuti statali. La finestra nazionale è aperta il 21 novembre. A seconda del caso, la Commissione regionale può concedere tra 1.000 euro e 10.000 euro. La forma è aperta fino al 31 dicembre alle 11:59 ora di Parigi.

Una diminuzione del fatturato di almeno il 25%

Il decreto del 19 novembre, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 novembre, è entrato in vigore il 21. Il Ministero dell’Economia ha annunciato l’apertura della finestra lo stesso giorno. Il regime riguarda le imprese con meno di 50 dipendenti, compresi i singoli imprenditori, la cui attività principale si riflette nel decreto del 19 novembre. Il fatturato mensile di riferimento deve essere inferiore a 833 333 EUR. Il fatturato e le soglie del personale sono valutate a livello di gruppo per le imprese che ne fanno parte.

Per danni il 17 e 18 ottobre, il fatturato di ottobre deve essere diminuito di almeno il 25%. Per coloro che hanno sofferto dal 19 ottobre al 19 novembre, la diminuzione può essere vista in ottobre o novembre. Il punto di confronto è la media mensile del fatturato per l’anno concluso nel 2025 o, in mancanza dell’anno concluso quell’anno, il fatturato del settembre 2026. In particolare, l’impresa deve aver avviato la sua attività e sono stati registrati nel registro nazionale delle imprese entro il 31 agosto 2026, e essere aggiornato con i suoi obblighi di rendicontazione fiscale.

Un file per struttura danneggiata

Sul Portale Ufficiale Approccio Digitale, il modulo è numerato 161645. In caso di danni in diversi stabilimenti, un modulo deve essere depositato per stabilimento. In particolare, la piattaforma richiede il deposito di un reclamo, la SIREN dell’azienda, i suoi dati bancari, il relativo fatturato e, se del caso, la prova dell’assicuratore o dell’esperto.

La sovvenzione non è automatica e non ammonta a un rimborso completo dei danni. La Commissione regionale prende una decisione in base alle perdite di esercizio, alla natura e all’entità del danno e dell’ammissibilità per altri aiuti pubblici. Può richiedere ulteriori documenti; La società ha quindi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rispondere. La Direzione Legale e Amministrativa dell’Informazione afferma che i beneficiari devono conservare la loro prova di idoneità per cinque anni.

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