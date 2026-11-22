Christophe Abu Hashem e Haifa Taha El Jundi hanno vinto la J30 finale di Zouk Mosbeh. Abu Hashem ha anche vinto due ragazzi con Tarek El Chaaby. Maria El Hachache e Sofia Tabib hanno vinto le due ragazze nel torneo della Notre Dame University di Louaizé.

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Christophe Abu Hashem e Haifa Taha El Jundi hanno vinto i due singoli della Zuk Mosbeh J30, il secondo torneo di tennis junior organizzato dalla Federazione di tennis libanese con la NDU Tennis Academy. Il torneo, che è stato programmato dalla Federazione Internazionale dal 16 al 22 novembre, ha riunito 41 giocatori secondo il comunicato stampa di Jalal Beainou.

Abu Hashem e El Jundi vincere il semplice

Christophe Abu Hashem ha battuto Tarek El Chaaby nella finale dei ragazzi, 7-6, 6-3. Haifa Taha El Jundi ha vinto la finale delle ragazze contro Lama Naaman, 6-1, 6-4. Questi titoli hanno seguito le loro vittorie nel primo J30, ha giocato la settimana precedente a Kaslik. Questi sono due tornei separati.

El Hachache e Tabib vincere doppie ragazze

Tra i ragazzi, Abou Hashem e El Chaaby, avversari single-player, hanno vinto il doppio set contro Rami Saouli e Yann Elefteriades, 6-1, 6-2. Tra le ragazze, Maria El Hachache e Sofia Tabib hanno battuto Haifa Taha El Jundi e Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 al super tie-break, secondo il comunicato stampa.

Il presidente della Federazione di Tennis libanese, Alain Sayegh, ha partecipato alle finali e si è congratulato con i vincitori per la presentazione dei trofei presso i tribunali dell’Università di Notre-Dame de Louaizé.

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