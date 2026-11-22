Gli scout e le guide celebrarono l’indipendenza il 21 novembre a Beirut. Il ministro Nora Bayrakdarian ha sottolineato la cittadinanza, il volontariato e l’unità.

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Il Ministero della Gioventù e dello Sport libanese ha celebrato l’83 ° anniversario di indipendenza con scout e guide sabato 21 novembre, Piazza dei Martiri a Beirut. Il ministro Nora Bayrakdarian ha invitato i giovani a rendere il servizio pubblico e l’unità nazionale gli impegni della vita quotidiana.

La cerimonia, tenuta alla vigilia della festa nazionale in collaborazione con la Federazione degli scout libanesi e la Federazione libanese di Girl Scouts e Girl Guides, ha riunito le associazioni di scouting del paese. Il ministero afferma che l’inno nazionale e il saluto alla bandiera hanno preceduto il discorso del ministro.

« Una bandiera, una patria »

Lo slogan dell’incontro era « Una bandiera, una patria: da tutto il Libano al cuore di Beirut ». Nora Bayrakdarian ha presentato le differenze di tradizioni, appartenenza e regioni come ricchezza per il Libano. Ha anche ricordato che, a suo avviso, la conservazione dell’indipendenza richiedeva la protezione delle istituzioni, il rispetto della legge e la capacità del libanese di lavorare insieme.

Scouting come scuola di cittadinanza

Il ministro ha spiegato che aveva posto scouting nel cuore della cerimonia perché ha insegnato ai giovani a prendersi la responsabilità e servire la loro comunità. Ha elogiato le associazioni e i loro volontari per il loro lavoro in campo umanitario, sociale ed educativo.

A funzionari, scout e guide, ha chiesto di non aspettare che il Libano cambi per credere in lui, ma per contribuire al suo futuro. Li ha invitati a mettere in pratica la loro promessa scout e a rendere l’unità nazionale una scelta quotidiana.

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