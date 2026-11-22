Gadi Eisenkot propone una serie di discussioni con Likud di Benyamin Netanyahu. La riunione domenicale era già prevista. Nessun accordo è stato annunciato.

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Responsabile per la formazione del prossimo governo israeliano, Gadi Eisenkot ha proposto sabato 21 novembre, per avviare una serie di negoziati con il Likud di Benyamin Netanyahu. Un incontro tra le squadre era già previsto per domenica 22 novembre. Il Likud ha stabilito le sue condizioni, senza che venga annunciato un accordo di coalizione.

L’appuntamento di domenica era già programmato

In una dichiarazione trasmessa sabato sera, il partito Yashar ha riferito che il suo leader aveva chiesto ai suoi negoziatori di invitare le loro controparti Likud a una serie intensiva di discussioni. Il Likud ha annunciato la ripresa del commercio di domenica. Ciò che Eisenkot propone è quindi di fissare un appuntamento già previsto il punto di partenza per colloqui più sostenuti, per non aprire un primo contatto tra le due formazioni.

L’ex primo ministro Naftali Bennett, il capo del governo, ha sostenuto la ricerca di un governo ampliato sabato, ma ha ribadito che non si sarebbe unito al campo di Netanyahu e che un tale governo dovrebbe essere guidato da Eisenkot. Yashar e B Questo scambio non dovrebbe essere confuso con un incontro tra Yashar e Likud.

Likud imposta le condizioni

In una dichiarazione separata, il partito di Netanyahu ha presentato sabato sera i suoi termini per un governo sindacale. In particolare, ha chiesto l’abolizione delle esclusioni politiche contro il primo ministro uscente e il rifiuto dell’istituzione di uno Stato palestinese. Voleva anche un accordo sullo stato degli studenti nelle scuole religiose, con leader ultra-ortodossi. Questi sono i requisiti del Likud, nessuna disposizione accettata dagli altri corsi di formazione. Il partito non ha annunciato la sua accettazione dell’intero giro di negoziati di Yashar.

Il presidente Isaac Herzog ha incaricato Eisenkot di formare un governo l’8 novembre. Durante le consultazioni, 67 eletti avevano raccomandato che gli venisse dato il mandato, rispetto a 46 per Netanyahu, mentre sette non avevano raccomandato candidati. Queste raccomandazioni riguardano la scelta della persona da negoziare. Essi non costituiscono un voto di fiducia per una coalizione o un impegno da parte dei partiti a partecipare.

La legge di base dà a Eisenkot 28 giorni dal mandato di formare un governo. Il Presidente può prorogare tale periodo per un massimo di 14 giorni. Un nuovo esecutivo deve quindi guadagnare la fiducia del Knesset. Per il momento, la ripresa annunciata delle discussioni non pregiudica questo voto.

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