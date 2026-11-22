I prezzi, gli affitti e la ricchezza familiare non pesano altrettanto sui giovani europei. I dati si distinguono tra i costi di acquisto, la mancanza di spazio e la partenza dalla casa dei genitori. Questa decrittazione spiega gli indicatori, i loro limiti e le differenze tra i paesi, senza ridurre ogni singola situazione ad una singola media europea.

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L’edilizia europea non si limita ad aumentare i prezzi. Si separa anche coloro che hanno già un bene da coloro che devono finanziare la loro prima installazione. I dati pubblicati da Eurostat il 9 novembre 2026 hanno fatto luce su questa difficoltà: nel 2025, il rapporto tra i prezzi immobili e i redditi delle famiglie ha superato il livello 2015 nell’Unione europea del 6,8%. Tuttavia, le condizioni di partenza rimangono molto diverse a seconda del paese, dell’occupazione e delle risorse familiari.

Questa media non significa che un’abitazione costa il 6,8% in più dello stipendio di un giovane. L’indicatore confronta gli sviluppi dei prezzi con il reddito pro capite disponibile. Misura un ritardo temporale, non il numero di anni di stipendio necessari per l’acquisto. Le disparità nazionali impediscono anche un’opposizione uniforme tra una generazione stabilita e una generazione esclusa.

Prezzi che si allontanano dal reddito

Tra il 2015 e il 2025, il rapporto qualità-prezzo immobiliare è aumentato in 17 Stati membri e diminuito in altri 10. Il Portogallo ha registrato il maggior incremento, al 60,8%, rispetto ai Paesi Bassi, al 34,3%. D’altra parte, questo rapporto diminuisce in particolare in Romania e Finlandia.

Questa classifica richiede cautela: descrive gli sviluppi, non una lista dei paesi meno costosi. Un rapporto decrescente non garantisce un alloggio disponibile vicino a un lavoro o un credito accessibile.

I numeri del 2026 prolungano la pressione. Nel secondo trimestre, i prezzi dei beni immobili dell’UE sono aumentati del 4,7% su un anno. Gli affitti sono aumentati del 3%. Oltre un quarto, gli aumenti sono rispettivamente dell’1,2% e dello 0,7%.

Per le famiglie, quindi, l’acquisto e l’affitto non sono due uscite altrettanto protette. Il prezzo di acquisizione determina parte del finanziamento necessario. L’affitto raccoglie una frazione del reddito ogni mese, che non può più essere risparmiato. Questi indicatori europei, tuttavia, non sostituiscono un bilancio individuale: l’importo del contributo, le condizioni di prestito, le spese e la localizzazione rimangono decisive.

Alloggio per giovani europei: mancanza di spazio

La difficoltà appare anche nelle condizioni di occupazione. Nel 2025, il 26,9% delle persone di età compresa tra 15 e 29 anni viveva in alloggi sovraffollati nell’Unione europea. La percentuale della popolazione nel suo complesso era del 16,8%.

Eurostat non misura qui l’impressione di promiscuità. Il calcolo tiene conto del numero di camere e della composizione della famiglia, in particolare dell’età dei bambini e della presenza di coppie. Questo indicatore descrive quindi un vincolo spaziale, diverso dal prezzo pagato.

Le differenze geografiche sono notevoli. Il sovraffollamento ha colpito il 60,4% dei giovani in Romania e il 54,9% in Lettonia, rispetto al 3,5% in Cipro. Si declina anche con l’età giovanile europea: il 30,1% per il gruppo di età 15-19, rispetto al 21,8% per il gruppo di età 25-29.

Queste differenze richiedono una distinzione tra situazioni. Un adolescente che vive con i suoi genitori, uno studente di colocalizzazione e una giovane coppia non sono alla ricerca della stessa sistemazione. La stessa percentuale nazionale non descrive i rispettivi vincoli.

Lasciare casa non significa acquistare

Nel 2025, l’età stimata di lasciare la casa dei genitori era di 26,3 anni nell’Unione, rispetto a 26,2 anni nel 2024. È rimasto vicino a 26 anni dal 2002. La serie quindi non ci permette di dire che l’autonomia residenziale cade bruscamente ovunque.

Le differenze tra i paesi rimangono forti. Questa età supera i 30 anni in Croazia, Grecia, Slovacchia, Spagna e Italia. Ha circa 21-22 anni in Finlandia e Danimarca.

L’indicatore è una stima basata sulla convivenza con i genitori. Non è né l’età del primo acquisto né la data di installazione finale. Lasciare può significare affittare da solo, condividere un appartamento o unire un coniuge.

L’occupazione conta anche. Eurostat nota che diversi paesi con partenze precedenti hanno un tasso di occupazione di 20-29 anni sopra la media europea. Questo risultato descrive un’associazione. Non consente di attribuire tutte le differenze ai salari da soli, indipendentemente dall’istruzione, dalle politiche pubbliche o dalle abitudini familiari.

Una frattura tra i giovani

L’opposizione intergenerazionale non è sufficiente a comprendere l’accesso alla proprietà. Due persone della stessa età e con redditi stretti possono avere diverse capacità di acquisto.

Il lavoro dell’OCSE mostra il ruolo dei genitori. Un aiutante di famiglia può essere un contributo, facilitare l’accesso a un prestito o prendere la forma di un trasferimento. Quando i prezzi aumentano, queste risorse possono consentire l’acquisto che il reddito corrente non finanziare da soli.

I beni immobiliari distinguono così le famiglie all’interno della stessa generazione. La difficoltà non è solo tra i giovani e gli anziani. Si separa anche coloro che possono mobilitare il sostegno familiare da coloro che devono fare i loro risparmi in pieno.

Questa lettura evita un’altra scorciatoia: possedere una dimora non significa avere un reddito elevato o una liquidità abbondante. Al contrario, essere un inquilino non è sufficiente a caratterizzare una situazione precaria. Anche la stabilità dell’affitto, il costo totale e la qualità dell’alloggiamento devono essere considerati.

Gli aiuti devono soddisfare una vera offerta

Lo studio comparativo di Youth Wiki pubblicato nel marzo 2026 esamina le politiche dell’edilizia giovanile in 34 paesi europei. Ha messo in evidenza diversi ostacoli: alloggi sociali inadeguati, convenienza limitata e risorse finanziarie ridotte.

Il riepilogo istituzionale pubblicato a giugno nota che meno della metà dei paesi studiati propone misure di noleggio specificamente per i giovani. Sottolinea anche le differenze territoriali. Le grandi città combinano costi elevati, mentre alcune aree rurali hanno alloggi ma servizi insufficienti.

Per gli studenti e i beni che considerano la mobilità europea, la questione concreta supera quindi il prezzo medio nazionale. Gli alloggi compatibili con il luogo di studio o di lavoro, i trasporti e il bilancio disponibile devono essere disponibili. Un aiuto teorico non risolve un’assenza di offerta; l’alloggio più economico non sostituisce un lavoro accessibile.

Illustrazione: Edificio residenziale a Firenze, 16 maggio 2006. Archivio fotografico senza indicazione della situazione degli abitanti. Vladimir Menkov / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ; Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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