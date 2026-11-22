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Fino a dieci centimetri di altezza, una bottiglia di terracotta conservata al Metropolitan Museum of Art porta l’immagine di San Menas tra due cammelli. I pellegrini hanno riferito in queste gourde acqua o olio dal santuario egiziano di Abu Mina. Mentre la festa copta del 24 novembre si avvicina, questo oggetto racconta come un luogo di pellegrinaggio ha circolato l’immagine del santo ben oltre la sua tomba.

Nella zucca, acqua o olio del santuario

Il Met risale al IV al VII secolo ed è probabilmente realizzato ad Abu Mina, a sud-ovest di Alessandria. La terracotta non è smaltata. Un colletto corto supera una striscia piatta e due maniglie telaio. Il rilievo combina il carattere centrale con due cammelli. L’avviso del museo non presenta l’oggetto come prova di un viaggio specifico: spiega l’uso di questo tipo di lampadine, che ha permesso di portare a casa acqua o olio dal luogo santo. La copia x.197 non viene visualizzata, secondo il museo.

Il Louvre conserva diversi oggetti della stessa famiglia. Su uno di essi, fatto di terracotta con uno stampo in due parti, Menas è anche associato a un dromedario. Un’altra porta al fronte Menas tra due dromedari bugiardi e, sul retro, una decorazione che il museo attribuisce a Saint Thecle. Queste differenze ci ricordano che non tutti i gourdes catturano esattamente la stessa immagine. Possiamo leggere pratiche e figure devozionali, senza presumere il loro contenuto al momento in cui ogni oggetto è entrato in una raccolta.

Che cosa rappresentano i due cammelli

Il sinassario, la collezione liturgica che racconta la vita dei santi, commemora il martirio di Mari Mina, dice il Taumaturgo, il 15 Hathor. Questa data corrisponde quest’anno a Martedì, 24 Novembre. Nel racconto trasmesso dalla tradizione copta, Menas è un soldato cristiano martire; i cammelli sono legati al ritorno dei suoi resti in Egitto. La terracotta attesta che questa scena era rappresentata su oggetti devozionali. Non permette, da solo, di verificare gli episodi della storia.

Abu Mina, dalla tomba alla città di pellegrinaggio

I resti danno un’idea dell’entità della riunione al momento. Intorno alla tomba attribuita al martire, la città di Abu Mina raccolse chiese, un battistero, strade, case e laboratori. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano descrive anche un luogo per i pellegrini. Questi sono i resti di questo antico centro cristiano, inscritto come Patrimonio Mondiale nel 1979, e non il Monastero copto, che l’UNESCO designa come Abu Mina.

Il moderno monastero di San Mina confina con il sito. Nel maggio 2025, Papa copto Tawadros II visitò i resti prima di recarsi al monastero, dove visitò la cattedrale e il santuario di Papa Kyrillos VI. Il racconto della Chiesa distingue le due tappe. Il 9 aprile 2026, il patriarcato documentò anche una liturgia del Giovedì Santo in questo monastero. Questo ufficio attesta che il luogo è sempre un luogo di culto; Non dice se i fedeli oggi portano le stesse gourde dei tempi antichi. L’UNESCO presenta anche la comunità monastica come uno dei partner nel lavoro di conservazione, senza confonderla con il sito archeologico.

Fuori dalla lista a rischio, il sito rimane monitorato

L’ascesa del tavolo, particolarmente legato all’irrigazione, ha indebolito i resti. Dopo il drenaggio e il controllo dell’acqua, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha rimosso Abu Mina dalla lista del Patrimonio Mondiale a Risk nel 2025. Il sito rimane un patrimonio mondiale.

Nel 2026 il Comitato ha accolto con favore il proseguimento del controllo del livello della tabella e la stabilizzazione delle strutture. Esso incoraggiò il mantenimento di un sistema di salvataggio di controllo dell’acqua e chiese all’Egitto di riportare nuovamente entro il 1o dicembre 2027. Il rilascio della lista a rischio segna quindi un miglioramento della conservazione, non la fine della manutenzione: le rovine testimoniano sempre la città che i pellegrini hanno lasciato con le loro piccole gourde.

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