4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una giuria federale a Los Angeles ha trovato Jonathan Rinderknecht colpevole venerdì 20 novembre 2026 nel caso Palisade Fire. Il fuoco aveva ucciso 12 persone nel gennaio 2025. Il verdetto riguarda due conteggi relativi ad un incendio volontario. Il giudice Anne Hwang ha fissato il 17 marzo 2027 come l’udienza in cui la frase sarà imposta.

Un verdetto al secondo processo

La giuria ha selezionato i due conti dell’accusa federale riveduta di agosto: distruzione di proprietà da fuoco e incendi su merci utilizzate nel commercio interstatale. Il primo processo è stato completato in giugno senza un verdetto, per mancanza di accordo tra i giurati. Il nuovo verdetto risolve la questione del senso di colpa, ma la corte non ha ancora tramandato una sentenza.

Entrambe le date nel cuore del file

Il caso riguarda due episodi. Secondo la Federal Public Prosecutor’s Office, la prima casa, chiamata Lachman Fire, fu dichiarata il 1o gennaio 2025. Il fuoco continuò a schiudersi dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Il 7 gennaio, i venti violenti incoraggiarono il recupero e la diffusione delle fiamme. È questo secondo episodio che i servizi di soccorso registrati come Palisades Fire.

Il bilancio del CAL FIRE registra 12 morti, 6.845 strutture distrutte e 975 danneggiate. Comprende edifici residenziali, commerciali e di altro tipo. Questo conteggio si riferisce al fuoco dei Palisades, non tutti gli incendi che hanno colpito la zona di Los Angeles nel gennaio 2025.

La penalità ancora da fissare

L’accusa ha riferito che l’accusato era stato arrestato dall’ottobre 2025. Egli annuncia una pena minima di cinque anni e un massimo legale di quarant’anni in questo caso. Questi limiti non pregiudicano la decisione del tribunale. Il dossier federale riguarda i fatti criminali dell’incendio, non le pretese di risarcimento delle vittime.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews