Inflazione in Francia: 3,4 %, mentre il PIL diminuisce

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L’inflazione in Francia è stimata al 3,4% anno su anno in ottobre, mentre il PIL è sceso dello 0,1% nel terzo trimestre. L’energia sta aumentando i prezzi, ma il consumo domestico è ancora in aumento. Gli investimenti e le esportazioni influiscono sull’attività. Questi indicatori coprono periodi diversi e non sono sufficienti per stabilire una recessione tecnica. L’aumento dei prezzi di riferimento del gas a novembre riguarda determinati contratti, senza applicarsi automaticamente alle offerte fisse.