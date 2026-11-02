Inflazione in Francia: 3,4 %, mentre il PIL diminuisce

L’inflazione in Francia accelera mentre l’attività diminuisce leggermente. Le prime stime pubblicate il 30 ottobre collocano l’aumento dei prezzi al 3,4% su un anno in ottobre. Il prodotto interno lordo è sceso dello 0,1 per cento nel terzo trimestre. Questo doppio segnale viene in un momento in cui il Parlamento sta considerando il bilancio 2027.
Entrambi gli indicatori non misurano lo stesso periodo o fenomeno. L’inflazione confronta i prezzi in ottobre con quelli di un anno prima. Il PIL qui misura l’evoluzione dell’attività tra due quarti, per volume. Tuttavia, il loro riavvicinamento descrive una difficoltà concreta: l’aumento della spesa giornaliera non è accompagnato da un aumento complessivo della produzione.
Inflazione in Francia: l’energia tira su
I prezzi annuali aumentano dal 3,1 per cento nel mese di settembre al 3,4 per cento nel mese di ottobre. L’energia è cresciuta del 24,1% rispetto al 21,3% al mese precedente. I servizi aumentano del 2,7% all’anno. D’altra parte, l’alimentatore ha rallentato leggermente all’1,2% dopo l’1,4%.
Questa media alimentare maschera differenze significative. I prodotti freschi rimangono 8% più costosi di un anno fa. Altri prodotti alimentari aumentano dello 0,3%. Le merci prodotte mostrano ancora una leggera diminuzione annuale dello 0,2%.
|Indicatore
|Ultimo preventivo
|Periodo comparativo
|Prezzi al consumo
|+3,4 %
|Ottobre 2026 su un anno
|Energia
|+24,1%
|Ottobre 2026 su un anno
|Volume del PIL
|-0,1%
|Terzo trimestre precedente
Questi dati non significano che ogni famiglia sperimenta un aumento identico. Il peso di riscaldamento, movimento e alimentazione varia tra le famiglie. Essi mostrano soprattutto il luogo di energia nella nuova accelerazione dei prezzi.
Il declino dell’attività non proviene da tutti i settori
PIL ristagnato nel secondo trimestre. Il suo lieve calo al terzo non corrisponde quindi a due trimestrali consecutivi. Gli ultimi dati non sono sufficienti a mantenere questo solito criterio di recessione tecnica.
Il consumo domestico è aumentato dello 0,4%, dopo lo 0,2 per cento. D’altra parte, gli investimenti sono diminuiti dello 0,6%, dopo un calo dello 0,5%. Il commercio estero penalizza anche l’attività: le esportazioni cadono dell’1,7%, mentre le importazioni aumentano dello 0,1%.
Le variazioni delle scorte contribuiscono positivamente alla crescita di 0,4 punti percentuali. Il commercio estero è negativo, a 0,6 punti. La contrazione globale non deve quindi essere equiparata a un crollo uniforme della domanda interna.
Altre famiglie interessate, imprese comuni
L’indagine pubblicata il 27 ottobre fa luce sui sentimenti dei francesi. L’indicatore di fiducia della famiglia perde cinque punti e scende a 80. Ha raggiunto il suo livello più basso dal giugno 2013. La sua media a lungo termine era di 100.
Questo indicatore riflette le risposte a un sondaggio, non una misura diretta di spesa. Il suo deterioramento può quindi coesistere con consumi ancora in aumento nel trimestre precedente. I periodi osservati differiscono anche: il morale in ottobre viene dopo gli acquisti da luglio a settembre.
Sul lato business, il sondaggio del 22 ottobre presenta una situazione più contrastante. Il clima di business guadagna circa un punto, rimanendo al di sotto della sua media a lungo termine. Il miglioramento riguarda l’industria e, più leggermente, i servizi. Il commercio al dettaglio e la costruzione si stanno deteriorando. Il clima occupazionale perde tre punti.
Il gas aumenta all’ingresso di novembre
Il prezzo di riferimento del gas è aumentato del 6,6% TTC il 1 novembre. Raggiunge 194.90 euro all’ora megawatt. Questo benchmark si applica in particolare alle offerte indicizzate; i fornitori non sono obbligati ad applicarlo a tutti i loro contratti. Pertanto, un’offerta di prezzo fisso non subisce automaticamente questa modifica.
Questo aumento si è verificato dopo il mese coperto dalla stima dell’inflazione di ottobre. Non dovrebbe essere incluso retrospettivamente. I risultati finali dei prezzi di ottobre sono previsti il 13 novembre. Possono confermare o rivedere la prima stima.
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