Eisenkot: la maggioranza da costruire in Israele

Avigdor Liberman ha annunciato lunedì 2 novembre, che Yisrael Beytenu avrebbe consigliato a Gadi Eisenkot di formare il prossimo governo israeliano, riferisce il Jerusalem Post. Questo annuncio segue quello di Naftali Bennett di domenica. Rafforza la candidatura del leader Yashar senza garantirgli il mandato presidenziale, una coalizione o la fiducia del Knesset.

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Avigdor Liberman ha annunciato lunedì 2 novembre, che Yisrael Beytenu avrebbe consigliato a Gadi Eisenkot di formare il prossimo governo israeliano, riferisce il Jerusalem Post. Questo annuncio segue quello di Naftali Bennett di domenica. Rafforza la candidatura del leader Yashar senza garantirgli il mandato presidenziale, una coalizione o la fiducia del Knesset.

L’annuncio di BĆYachad, la formazione di Bennett e Yair Lapid, chiarisce una prima domanda: la scelta del candidato per questa componente dell’opposizione. Non risolve l’ostacolo principale. Il campo opposto a Benjamin Netanyahu è stato frequentato da 48 deputati, rispetto a 53 per il primo ministro uscente. Gli altri 19 posti si tengono nelle configurazioni arabe.

Queste figure descrivono le relazioni di potere, non tre già formate coalizioni. La maggioranza assoluta in questa camera di 120 membri è di 61 posti. Nessuno dei due campi principali è arrivato da solo.

Eisenkot: una possibile maggioranza per il mandato

Le consultazioni del presidente Isaac Herzog sono previste per iniziare mercoledì 4 novembre, dopo la presentazione formale dei risultati. Ciascuna formazione può indicare quale membro intende designare un governo. Il Presidente deve quindi scegliere quello a cui affida questo compito.

La Lista Comune e Ra Dobbiamo ancora aspettare i loro passi formali. Oltre ai 48 posti di opposizione, i loro 19 termini rappresenterebbero un potenziale sostegno di 67 MP.

Questo totale non deve essere presentato come maggioranza acquisita. Richiede raccomandazioni coerenti. Soprattutto, sostenere un candidato davanti a Herzog non significa accettare il suo programma, entrare nel suo gabinetto o garantirgli ogni voto parlamentare.

Secondo la stessa relazione, Liberman sosterrà anche Yair Lapid per la presidenza di Knesset. Questo è il sostegno per una nomina, non un’elezione. In questa occasione non è stato annunciato alcun accordo completo tra i componenti dell’opposizione.

La fiducia nel Knesset

La procedura ha quindi diverse fasi distinte. Il MP-designate ha 28 giorni per formare un team governativo. Il Presidente può prorogare questo periodo fino ad altri 14 giorni.

Una volta stabilito il suo governo, il candidato deve presentarlo al Knesset. Esso delinea la sua composizione, la divisione delle funzioni ministeriali e le grandi linee della sua politica. Ha poi chiesto la fiducia dei deputati. La raccomandazione presidenziale non sostituisce questo passo.

Questa distinzione spiega perché la progressione di Eisenkot non permette ancora di annunciare la partenza di Netanyahu. Il primo ministro uscente rimane in carica mentre cerca un successore. Una designazione apre una negoziazione; non stabilisce il risultato.

Partner ancora separati dalle loro condizioni

Eisenkot ha ribadito sabato 31 ottobre i principi proposti ai futuri partner. Questi includono il carattere ebraico e democratico dello Stato, i valori della dichiarazione di indipendenza e servizio militare, nazionale o civile per tutti. Richiede anche il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica e la distruzione delle sue capacità militari e governative a Gaza.

Queste condizioni non costituiscono un accordo negoziato. Devono affrontare le posizioni delle formazioni che possono sostenere il governo. In opposizione, Yair Golan difese la cooperazione con i partiti arabi. Altri funzionari hanno stabilito linee rosse durante la campagna.

Il nuovo Knesset si svolgerà il 10 novembre, indipendentemente dal risultato dei negoziati. Prima di questa data, le consultazioni del 4 novembre consentiranno di misurare il supporto effettivo per Eisenkot oltre le eventuali aggiunte.

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