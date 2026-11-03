Midterms: La giustizia ostacola gli elenchi degli elettori

Il giudice federale Tanya Chutkan ha sostenuto una politica di trasmissione di liste di elettori presentati come non cittadini alla vigilia del medio termine americano. In una procedura separata, il nono circuito ha avviato una revisione di formazione estesa e ha annullato la sospensione ottenuta da Washington. Queste decisioni non dovrebbero essere confuse con la Corte Suprema già contraria all’amministrazione Trump in California. Un terzo tribunale richiede specifiche garanzie sugli osservatori federali schierati durante le elezioni del 3 novembre.

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Alla vigilia del medio termine, un giudice federale ha bloccato una politica di trasmissione di liste di elettori presentati come non cittadini. La decisione di Tanya Chutkan, rilasciata il 2 novembre a Washington, mette un nuovo freno all’amministrazione Trump. In un’altra procedura, un soggiorno ottenuto da Washington è stato annullato dopo che è stata avviata una revisione di formazione estesa. Queste decisioni separate non modificano le condizioni di cittadinanza per votare o il risultato di una votazione ancora da lanciare.

Nuova protezione dei dati elettorali

Il giudice Chutkan ha rilasciato un’ingiunzione preliminare e ha sospeso la politica di trasmissione dei dati contestata. Il caso riguarda i Dipartimenti di Giustizia e Sicurezza Interna. Riguarda l’invio alle autorità elettorali di liste che identificano le persone come non cittadini che possono essere registrati nelle liste elettorali.

La richiesta di emergenza è venuta dalla Lega dei Cittadini Latinoamericani, conosciuta come LULAC, e dal Centro Informativo sulla Privacy Elettronico, o EPIC. Queste organizzazioni sfidano il rispetto della legge sulla privacy, che disciplina l’uso e la divulgazione dei dati personali da parte del governo federale.

La decisione non termina il processo. In questa fase, Chutkan stima le condizioni per la protezione provvisoria. Il suo ragionamento sottolinea il rischio di errori nei dati e le loro conseguenze per i cittadini legalmente registrati. La misidentificazione può causare una sfida alla newsletter o scoraggiare la partecipazione.

Il giudice nota anche il pericolo di una maggiore confusione tra gli elettori e i funzionari locali. Esso ritiene che la protezione delle procedure elettorali esistenti giustifica l’intervento del giudice. Questa analisi non significa che qualcuno su una lista federale sarebbe necessariamente un cittadino. Né trasforma i sospetti dell’amministrazione in prove di voto illegale.

Un soggiorno sospeso, una rassegna di formazione estesa

Il 2 novembre sono state prese due decisioni successive. Un gruppo di tre giudici del nono circuito aveva inizialmente sospeso la protezione accordata ai sindacati e alle associazioni di Justice Trina Thompson.

Ma la maggior parte dei giudici attivi non contestati ha poi votato per la revisione di questo caso nella formazione estesa, conosciuta come « in panchina ». L’ordinanza firmata da Mary Murguia ha espressamente annullato la decisione del comitato. La sospensione concessa all’amministrazione non può quindi essere presentata come ultima decisione del giudice.

La protezione iniziale comprendeva richieste di schede separate e minacce di persecuzione dei funzionari elettorali. Il gruppo ha messo in discussione la possibilità di ricorrere all’azione privata contro l’esecutivo ai sensi dell’articolo 11, lettera b), della legge sui diritti di voto.

L’avvio della revisione non costituisce ancora una tappa definitiva della formazione estesa su questo tema. Il caso rimane separato da quello di Chutkan e il rifiuto della Corte Suprema di imporre alla California la messa da parte delle schede disputate.

Interventi: Osservatori federali sotto controllo giudiziario

Una terza decisione riguarda il monitoraggio delle stazioni inquinanti. In un caso avviato dalla NAACP, il giudice Reggie Walton ha rifiutato una misura di emergenza il 2 novembre, senza chiudere la possibilità di una nuova domanda. Essa si basa sulle assicurazioni governative, ma impone anche condizioni: osservatori amministrativi, disarmati, senza uniformi o poteri di arresto.

Tuttavia, Walton richiede un rapporto preciso. L’amministrazione deve spiegare come ha verificato che nessun partecipante al programma di osservazione del Dipartimento di Giustizia è un agente di polizia con il potere di arrestare le persone.

L’ordine fissa il 3 novembre alle 7 del mattino a Washington, D.C., a 12 UTC, la scadenza per la presentazione di questa relazione. Il tribunale prevede di rispondere rapidamente se i denuncianti denunciano una violazione degli impegni governativi durante il voto.

Copertina: Federal Court E. Barrett Prettyman a Washington, dietro il George Meade Memorial, archivio del 17 maggio 2007. Foto:Jorfer / Wikimedia Commons, pubblico dominio (PD-self). Boxe e vestire Libnanews. Questa visione non rappresenta la Corte Suprema o un’udienza del novembre 2026.

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