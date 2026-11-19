Beit Beirut ospita un incontro il 20 novembre su musei, archivi e memoria. I ricercatori e gli attori culturali discuteranno delle esperienze palestinesi e libanesi. In Libano, le operazioni di back-up documentate mostrano come gli inventori, la digitalizzazione e la conservazione fisica aiutino a preservare le tracce delle città e delle famiglie.

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Beit Beirut ospiterà venerdì 20 novembre, alle ore 17.00, un incontro su musei, memoria e storie storiche. La rete Tālīd, organizzando la discussione a Sodeco, intende riunire esperienze palestinesi e libanesi per proteggere il patrimonio minacciato. Il suo programma pone una domanda concreta: chi tiene le tracce degli abitanti quando i loro luoghi di vita sono distrutti?

A Beit Beirut, tre occhi sulla memoria

Il ricercatore Ahmad Moufid parlerà del ruolo dei musei nella produzione di storie politiche. Rina Khatib, ricercatrice palestinese, si occuperà degli archivi palestinesi e delle istituzioni culturali. Mounir Kesrouani presenterà l’esperienza del museo del patrimonio che ha fondato in Jabal Amel, intorno a mestieri, strumenti e vita rurale. Hanan Hashem condurrà quest’ultimo scambio.

Questi interventi sono annunciati, non ancora consegnati. Il loro rapprochement muove lo sguardo dei monumenti da soli verso le collezioni familiari e la conoscenza che li accompagna. Un pezzo conservato senza indicazione di provenienza può perdere parte della sua storia.

Salvare documenti e trovare il loro contesto

Il Libano ha già esperienza per misurare questo lavoro. Nel giugno 2023, l’UNESCO annunciò il completamento della conservazione e della digitalizzazione degli archivi dell’arcidiocesi greco-ortodossa di Beirut. Più di 30.000 fotografie e 1.850 documenti, documenti e manoscritti sono stati conservati dopo le esplosioni del porto del 4 agosto 2020.

I documenti mescolati con macerie e vetro erano stati raccolti per la prima volta, boxed e spostati in un luogo sicuro. La classifica e la digitalizzazione è arrivata dopo. Questo processo ci ricorda che una copia digitale non sostituisce il salvataggio materiale.

Il fondo comprende corrispondenza, documenti demografici e documenti economici. Consente di studiare famiglie, istituzioni e attività urbane in diversi periodi storici. L’UNESCO ha anche riferito sulla sua consultazione con studenti e ricercatori: si tratta di un prolungamento dell’accesso ai documenti.

Un inventario per preparare interventi

Nel maggio 2025, l’UNESCO ha descritto un altro progetto, realizzato con la Direzione Generale delle Antichità. Le attrezzature e l’assistenza tecnica dovrebbero supportare una piattaforma di gestione e conservazione dei rischi geografici. Informazioni di contatto, fotografie e informazioni su monumenti, musei e edifici del patrimonio devono essere raccolti.

Questo tipo di inventario viene utilizzato per individuare le collezioni e documentare la loro condizione. Solo non garantisce la sicurezza di un edificio o il restauro dei suoi oggetti. Lo stesso intervento comprendeva la scaffalatura specializzata per il seminterrato del Museo Nazionale: lo stoccaggio fisico rimane essenziale accanto agli strumenti digitali.

L’incontro di venerdì si terrà presso il Beit Beirut Museum di Sodeco, Ashrafieh. Tālīd fornisce un modulo di registrazione sul suo sito web. L’annuncio non specifica un tasso di entrata.

Foto: facciata di Beit Beirut, archivio Libnanews. François El Bacha. Questa immagine non rappresenta l’incontro del 20 novembre 2026.

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