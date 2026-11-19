Gli Stati Uniti offrono fino a 5 milioni di dollari per informazioni sul rapimento e la detenzione illegale di Layla Shweikani in Siria. Il programma Rewards for Justice offre un file documentato per diversi anni. Non significa che un arresto sia appena intervenuto o che le circostanze della sua morte siano pienamente stabilite. Il certificato di morte riportato nel 2018 e le persecuzioni degli Stati Uniti annunciato nel 2024 gettano luce sull’ambito di questo appello.

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Gli Stati Uniti offrono fino a 5 milioni di dollari per informazioni sul rapimento e la detenzione illegale di Layla Shweikani, un umanitario statunitense scomparso in Siria nel 2016. I premi per il registro ufficiale della Giustizia mettono il suo caso in prima linea, senza annunciare la scoperta del suo corpo o l’arresto. Si riferisce ad una presunta esecuzione a Saydnaya il 28 dicembre 2016.

Cosa cerca Washington

L’offerta copre le circostanze di rapimento e detenzione. Il limite di $5 milioni non è né una garanzia a qualsiasi informatore né un premio presentato come esclusivamente legato alla cattura di una persona responsabile. Il record del programma degli Stati Uniti identifica Jamil Hassan, ex capo dell’intelligenza dell’Aeronautica, e Abdul Salam Fajr Mahmoud, ex capo della prigione, come due uomini che sono ancora in fuga che possono contenere informazioni essenziali.

Questa ricerca di informazioni deve essere distinta da procedimenti penali già avviati. Il parere non costituisce un nuovo giudizio e non solo stabilisce responsabilità individuali per la scomparsa degli aiuti umanitari.

Morte segnalata dal 2018

Il file di Layla Shweikani non inizia con questa chiamata. In una comunicazione del 19 marzo 2019, la Rete dei Diritti Umani siriana ha riferito di aver sequestrato il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie. L’organizzazione ha posto il suo arresto il 19 febbraio 2016 e ha riferito che la sua famiglia aveva ottenuto un certificato di morte a Damasco il 18 novembre 2018.

Secondo questo documento, come descritto dall’organizzazione, la data di morte è stata del 28 dicembre 2016. La rete ha poi sottolineato che le autorità siriane non avevano riconosciuto l’uccisione e che i suoi parenti temevano rappresaglie dai servizi di sicurezza se avessero presentato una denuncia.

Questa cronologia spiega la cautela necessaria: una morte amministrativamente registrata, il resoconto delle condizioni di detenzione e l’istituzione giudiziaria delle circostanze di una morte sono tre elementi distinti. Presentare il caso oggi come una scomparsa di cui nessuno avrebbe riferito il risultato sarebbe cancellare le informazioni rese pubbliche per otto anni.

Due ex funzionari già perseguitati negli Stati Uniti

Il 9 dicembre 2024, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annunciò il sollevamento dei sigilli su un’accusa contro Jamil Hassan e Abdul Salam Mahmoud davanti alla Corte Federale del Distretto Nord dell’Illinois. L’accusa ha coinvolto un accordo per commettere il crimine di guerra di trattamento crudele e disumano contro i detenuti civili, compresi i cittadini degli Stati Uniti.

Secondo l’accusa, Hassan stava supervisionando una rete di centri di detenzione che comprendeva la prigione all’aeroporto militare di Mezzeh vicino a Damasco, mentre Mahmoud era responsabile delle operazioni in quella struttura. I presunti fatti hanno riguardato il periodo da gennaio 2012 a luglio 2019. Il comunicato ha annunciato i mandati di arresto e ha specificato che entrambi gli accusati sono rimasti in grande. Ha anche ricordato che un’accusa non è una condanna e che la colpa deve essere provata in tribunale.

Mezzeh non deve quindi essere confuso con Saydnaya, il presunto luogo di esecuzione menzionato nella comunicazione relativa a Layla Shweikani. La nuova richiesta d’informazione fa parte di un documento già documentato, ma non indica che tutte le fasi della sua detenzione, le circostanze esatte della sua morte, o tutte le responsabilità sono state stabilite giudiziariamente.

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