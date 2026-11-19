Il romanzo di Vicente Luis Mora ha vinto il Premio Americano per la Letteratura tradotto nella versione inglese firmata Rahul Bery. Un’edizione francese, tradotta da François-Michel Durazzo, è stata pubblicata a gennaio sotto il titolo Mitteleuropa. I taccuini segreti di Redo.

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Il romanzo spagnolo Vicente Luis Mora ha vinto il National Book Award per la letteratura tradotta mercoledì 18 novembre a New York. La giuria si distingue Centro Europa nella versione inglese di Rahul Bery, pubblicata negli Stati Uniti da Bellevue Literary Press. Il libro esiste anche in francese, sotto un altro titolo: Mitteleuropa. I taccuini segreti di Redo.

Centocinquantanove libri erano stati presentati dagli editori nella categoria della letteratura tradotta, secondo la National Book Foundation. Il prezzo qui distingue il romanzo e l’opera che si è spostata dallo spagnolo all’inglese. Per Vicente Luis Mora, scrittore, poeta e saggista di Cordoba, la distinzione viene con il suo primo romanzo pubblicato in Nord America.

Un romanzo prussiano che rifiuta di lasciare i morti in pace

All’inizio del XIX secolo, Redo Hauptshammer arrivò in un villaggio in Prussia con l’intenzione di coltivare la terra. Quando scava una tomba per sua moglie, trova un soldato congelato. Altri corpi seguono. Le uniformi non si riferiscono tutti allo stesso tempo, e le scoperte disturbano il progetto molto ordinario di questo vedovo, che sperava di vivere dalle sue culture.

La giuria ha evidenziato il contrasto tra questo desiderio di una vita semplice e il ripetuto scoppio delle guerre nel campo di Redo. La narrazione prende la forma di memorie romanze: i morti sorgono come il narratore cerca di stabilire il suo passato. Da un contesto storicamente riconoscibile, il romanzo lascia così conflitti di diversi periodi da scontrarsi, invece di raccontarli in ordine.

La traduzione francese non porta lo stesso titolo

Il romanzo è stato pubblicato in Spagna nel 2020 da Galaxia Gutenberg. La versione di Rahul Bery fu pubblicata per la prima volta nel Regno Unito da Peninsula Press nel 2023, prima dell’edizione US Spring 2026. Il Premio New York non premia quindi una novità spagnola o una traduzione per l’edizione americana da sola.

In francese, le edizioni Maurice Nadeau pubblicarono il libro il 9 gennaio 2026, in una traduzione spagnola di François-Michel Durazzo. Il titolo Mitteleuropa. I taccuini segreti di Redo significa lo stesso romanzo, ma non è la traduzione inglese pluripremiata. Il sottotitolo richiama l’attenzione sulla voce del personaggio e sulla forma della sua storia, dove il titolo originale ha messo in evidenza l’Europa centrale.

I grafici distinguono anche il romanzo Paradiso 17

Il premio di finzione, categoria separata, è stato assegnato ad Hannah Lillith Assadi per Paradiso 17Il suo romanzo racconta la storia di Sufien, nato in Palestina qualche anno prima di Nakba, e segue la sua vita dopo l’esilio. Abdelrahman ElGendy ha vinto il premio non-fiction con Huna: un memoriale della rivoluzione, della prigione e del becoming, una storia di memoria e detenzione. Il prezzo della letteratura tradotta torna al tandem formato da Vicente Luis Mora e Rahul Bery.

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