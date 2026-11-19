Il corridoio Trans-Caspian dipende tanto dalle usanze e dai porti quanto dalle ferrovie. A seguito dell’incontro europeo del 16 novembre, i progetti del Kazakistan hanno fatto luce sugli investimenti intrapresi. Le garanzie, i prestiti e gli obiettivi di capacità devono, tuttavia, essere distinti dai cantieri completati e già misurati i guadagni di transito in loco.

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Il corridoio Trans-Caspian non acquisirà il suo posto nel commercio Europa-Asia con solo rotaie. Riunione a Bruxelles il 16 novembre 2026, i funzionari europei e i loro partner regionali hanno posto le frontiere, i costumi e l’affidabilità dei servizi al centro della loro roadmap. I progetti ferroviari e portuali in Kazakistan misurano questo cambiamento di scala. Essi mostrano anche perché una garanzia bancaria, un cantiere finanziato e una capacità effettivamente disponibile rimangono tre realtà diverse.

Corridoio Trans-Caspio davanti alla prova di confine

La riunione ministeriale è stata presieduta da Kaja Kallas, Marta Kos e Jozef Síkela. Le sue conclusioni richiedono una maggiore cooperazione doganale e un migliore coordinamento degli operatori. L’obiettivo va oltre la costruzione di infrastrutture: ridurre i ritardi e rendere le consegne prevedibili per le imprese.

Questa priorità corrisponde alla natura stessa del percorso. Il corridoio combina sezioni ferroviarie, attraversamenti marittimi e collegamenti stradali tra Asia e Europa. Una merce deve quindi passare da una rete all’altra. Accelerare una sezione non è sufficiente se il prossimo trasferimento rimane incerto.

In Kazakhstan, una garanzia per il finanziamento delle ferrovie

Un progetto approvato il 25 marzo 2026 illustra le risorse mobilitate. L’Asian Infrastructure Investment Bank garantisce un debito parziale di 564 milioni di dollari. È per accompagnare la costruzione di 322,3 chilometri di pista tra Mointy e Kyzylzhar, Kazakhstan.

Allo stesso tempo, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce garanzie di credito parziali fino a 846 milioni di dollari. Entrambe le istituzioni devono coprire parte degli obblighi di rimborso di KTZ alle banche commerciali. Lo Stato kazako sta compiendo gli impegni sovrani previsti in questa Assemblea.

Pertanto, queste non sono due sovvenzioni pagate da fondi persi. Questi strumenti dovrebbero facilitare la mobilitazione del capitale privato a lungo termine. La nuova linea mira a accorciare il percorso e bypassare le sezioni congestionate. Tuttavia, l’approvazione finanziaria non dimostra il suo completamento o l’apertura al traffico. Il foglio di progetto presenta un investimento per aumentare la capacità, non un guadagno già visto sulle consegne.

Aktau: due banchine nel cuore del passaggio del mare

Il porto kazako di Aktau è un altro punto di passaggio decisivo. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo si colloca nella fase « segnata ». Approvato nel luglio 2025, il finanziamento prevede un prestito fino a 35 milioni di euro su 10 anni. Il costo totale del progetto incluso nel suo foglio è di 55 milioni di euro.

Il lavoro riguarda le banchine 3 e 12. L’acquisizione di due gru di trasferimento tra nave e dock deve migliorare la movimentazione dei container. Queste attrezzature rispondono a un problema specifico: per monitorare l’aumento degli arrivi terrestri con una capacità marittima adattata.

Il progetto comprende anche obblighi ambientali e di sicurezza. In particolare, la valutazione identifica i miglioramenti necessari per la sicurezza elettrica, la prevenzione degli incendi e il controllo delle aziende in loco. Richiede un migliore monitoraggio dell’acqua e dei rischi di fuoriuscita. L’aumento del traffico non è quindi semplicemente l’aggiunta di attrezzi di sollevamento: l’operazione portuale deve assorbire questa attività in condizioni controllate.

Obiettivi di gestione, non un bilancio completato

Nella sua presentazione dell’operazione, la banca ha fatto riferimento ad una possibile sovvenzione europea di 10 milioni di euro. Questo supplemento è stato presentato come potenziale. Non assimilare automaticamente un pagamento effettuato.

L’attrezzatura deve raddoppiare la capacità dei contenitori. Il tempo medio di manipolazione aumenterebbe da quattro minuti a due e mezzo minuti per contenitore. Questi sono obiettivi di progetto, non certificati risultati per novembre 2026.

La distinzione vale anche per i volumi. L’aumento del 121% menzionato in questo annuncio riguardava il traffico dei container osservato durante il 2025. Non è un tasso di crescita per il 2026. Mescolare questi periodi darebbe un quadro fuorviante dell’ascesa del corridoio.

Le esigenze regionali superano i progetti intrapresi

Uno studio della Banca Mondiale, pubblicato il 28 settembre 2026, stabilisce le esigenze su un’altra scala. Si stima che più di $25 miliardi di infrastrutture fisiche è necessario entro il 2040. Aggiunge circa 30 miliardi per attrezzature e connessioni che rendono l’intero sistema utilizzabile: terminali interni, apparecchiature ferroviarie, connessioni locali e sistemi digitali.

Questi importi rappresentano una stima dei requisiti. Non formano una busta già assemblata. Lo studio ha anche modellato un possibile tripling di scambi e una divisione dei tempi di viaggio di due. Con riforme complementari, i guadagni potrebbero essere maggiori. Rimangono condizionali.

In particolare, la banca sostiene un sistema digitale comune per i dati di trasporto e di transito. Si raccomanda inoltre una migliore integrazione dei servizi ferroviari e marittimi. Il monitoraggio del corridoio dovrà quindi coprire diversi indicatori distinti: progresso del lavoro, il finanziamento effettivamente mobilitato, i tempi di passaggio e la regolarità dei servizi offerti agli spedizionieri.

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