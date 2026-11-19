Il Comitato delle Finanze ha esaminato gli stanziamenti di dodici organi e ha chiesto conti dettagliati, con alcune riserve. Il caso della Commissione per i Diritti Umani Nazionale illustra la questione: giustificare le spese, ma anche distinguere una busta annunciata dai mezzi effettivamente disponibili per svolgere un mandato.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Comitato delle Finanze ha esaminato gli stanziamenti di dodici organi e ha chiesto conti dettagliati, con alcune riserve. Il caso della Commissione per i Diritti Umani Nazionale illustra la questione: giustificare le spese, ma anche distinguere una busta annunciata dai mezzi effettivamente disponibili per svolgere un mandato.

L’approvazione in commissione non ha concluso l’esame dei conti. Il 18 novembre, la commissione parlamentare per le finanze e i bilanci, presieduta da Ibrahim Kanaan, ha approvato i bilanci di dodici agenzie sotto la legge sulle finanze del 2027. Esso ha chiesto contemporaneamente dichiarazioni dettagliate di spesa e di attività, sospendendo alcuni stanziamenti in attesa di chiarificazione.

Questa combinazione è importante. Non significa che le dodici istituzioni siano prive di fondi o che tutti gli importi richiesti siano definitivamente acquisiti. Descrive un lavoro parlamentare in corso, che non vale la pena adottare il diritto finanziario da parte del Parlamento.

Missioni molto diverse, stessa richiesta di giustificazione

Gli organi esaminati vanno dalla Commissione Nazionale dei Diritti Umani ai mancanti, tra cui la cooperativa dei funzionari, l’Archivio Nazionale, l’IDAL o la Zona Economica Speciale di Tripoli. La sicurezza alimentare e le autorità di regolamentazione della cannabis sono anche tra i bilanci approvati in commissione.

Nella sua relazione, il Parlamento ha presentato una richiesta comune: collegare gli stanziamenti all’uso dei fondi e delle attività svolte. Per quanto riguarda i diritti umani, Ibrahim Kanaan ha dichiarato di aver chiesto una revisione dell’anno precedente e le ragioni per le somme aggiuntive richieste. Presenta l’approccio come una revisione del conto, senza annunciare l’avvio di un’indagine.

Tuttavia, la diversità dei mandati vieta di misurare queste istituzioni con un solo indicatore. Un’autorità di controllo, un organismo di investimento e uno stabilimento di servizio non hanno né le stesse spese né gli stessi risultati attesi. Una dichiarazione degli importi consumati risponde alla questione del loro utilizzo; Un rapporto di attività deve ancora mostrare quali missioni hanno servito.

I diritti umani quantificano la loro domanda

La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha emesso la propria presentazione dell’incontro. Ha detto di aver richiesto 99,488 miliardi di sterline per 2027, mentre il progetto ha mantenuto la sua allocazione a 50,990 miliardi di sterline, come nel 2026. Esso collega la richiesta aggiuntiva alla sua capacità di reclutare, gestire reclami e condurre visite preventive a luoghi di detenzione.

Secondo la sua relazione, gli eurodeputati hanno promesso altri 30 miliardi sulla riserva di bilancio, previa giustificazione scritta richiesta. Questo supplemento aumenterebbe la busta a 80,990 miliardi di sterline, anche più bassa della domanda di 18,498 miliardi di sterline. Si tratta di un’impresa segnalata dall’istituzione, non di un pagamento effettuato.

La commissione per i diritti dell’uomo ricorda inoltre che altri 30 miliardi non sono stati approvati all’esame del bilancio del 2026. Questa volta chiede una garanzia esplicita sulla quantità e sulla sua disponibilità. Questo precedente è presentato dall’istituzione stessa; Spiega perché distingue la promessa politica di un accesso efficace ai crediti.

Elenco, autorizzare, rendere disponibile

Il file mette in evidenza tre domande successive. Quanto è necessario per adempiere al mandato? Quale importo sarà eventualmente incluso nel bilancio adottato? E in quali condizioni l’organizzazione può effettivamente utilizzare questi mezzi? Una risposta al primo non risolve automaticamente gli altri due.

Per il controllo parlamentare, l’interesse dei documenti rivendicati è quello di rendere gli arbitrati leggibili. Una richiesta di aumento deve specificare le nuove spese che essa finanzia. D’altra parte, il mantenimento di un importo deve essere riconciliato con le missioni da svolgere: estendere una linea non dimostra che i mezzi sono sufficienti.

Il controllo non può quindi essere limitato alla voce che annuncia i bilanci approvati. I prossimi documenti utili saranno le giustificazioni date, gli stanziamenti finalmente conservati e, per gli integratori annunciati sulla riserva, le decisioni che consentano loro di essere mobilitati. È la loro concordanza che permetterà di distinguere un finanziamento garantito da un’intenzione ancora da tradurre in atti.

Fotografia degli archivi del Parlamento: © François el Bacha / Libnanews. Data di sparatoria sconosciuta; Questa immagine non rappresenta la sessione del 18 novembre. Abito editoriale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews