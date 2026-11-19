La riforma della locazione è all’ordine del giorno britannico del 19 novembre. Il governo vuole catturare le royalties della terra e facilitare la proprietà illimitata attraverso commonhold. Queste proposte non sono ancora in vigore. Le modifiche risultanti dalla legge 2024 seguono un altro programma, in particolare in Inghilterra per spese e spese legali. La comprensione di questi passaggi consente di distinguere un annuncio, un diritto già applicabile e una misura che è ancora in attesa di adozione.

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La riforma delle concessioni è stata posta all’ordine del giorno della Camera dei Comuni giovedì 19 novembre. Londra vuole facilitare l’accesso a una proprietà illimitata in Inghilterra e Galles. Ma il progetto non copre le tasse di oggi: la sua adozione e l’attuazione sono ancora a venire.

Il Commonhold and Leasehold Reform Bill è uno dei testi in programma per giovedì, sotto il nome di Angela Rayner. Questa fase deve avvenire senza discussione, conformemente alla procedura parlamentare di cui all’ordine del giorno. Non costituisce un voto sulla sostanza o un’adozione definitiva.

Il governo ha dettagliato le sue intenzioni il 18 novembre. Ha annunciato un massimale annuo di £ 250 per le royalties terrestri nel 2028 e una conversione facilitata di edifici a commonhold. Questi cambiamenti riguardano un sistema immobiliare che colpisce circa cinque milioni di abitazioni in Inghilterra e Galles. Non si estendono automaticamente alla Scozia o all’Irlanda del Nord.

Leasehold: acquistare un diritto limitato nel tempo

L’affitto non corrisponde all’acquisto di immobili senza un limite di tempo che viene spesso suggerito dalla parola « proprietario ». L’acquirente acquista un diritto in una dimora per il resto di un lungo contratto di locazione. Questo contratto può funzionare per decenni o anche secoli. Il suo metro non torna a zero durante una rivendita.

Un appartamento venduto con 99 anni rimanenti mantiene così questa scadenza contrattuale dopo la sua acquisizione. Il contratto stabilisce anche obblighi relativi al lavoro, all’utilizzo di proprietà e ai pagamenti. Il freeholder di solito detiene la terra e la struttura dell’edificio. Questa separazione spiega le controversie sulle tasse, le autorizzazioni o il rinnovo delle locazioni.

Tre posizioni devono essere distinte. L’affitto del terreno è una tassa di locazione. I servizi di oneri finanziano tra l’altro la manutenzione e i servizi comuni. Le spese amministrative coprono alcune procedure o autorizzazioni. Posizionare il primo elemento quindi non cattura l’intera bolletta immobiliare.

250 libbre: una misura proposta, non una diminuzione immediata

Il controsoffitto da 250 libbre copre le spese per le locazioni interessate dalla futura riforma. Il governo quindi prevede di zero dopo 40 anni. Ha annunciato un’applicazione del soffitto nel 2028, senza impostare nel suo comunicato stampa del 18 novembre un giorno specifico di entrata in vigore.

Questa proposta non deve essere confusa con le regole applicabili alle locazioni recenti. Dal 30 giugno 2022, la maggior parte dei nuovi affitti residenziali interessati già impongono una tassa simbolica, senza valore finanziario. Per i nuovi alloggi per i pensionati, questa regola si applica generalmente dal 1° aprile 2023. L’attuale riforma si occupa in particolare delle situazioni lasciate fuori dal sistema.

Solo un annuncio politico non modifica un contratto esistente. Le modalità, le eccezioni e l’attivazione delle nuove regole dipendono dal testo adottato e dalle sue misure di attuazione.

Commonhold: possedere il vostro appartamento senza maturità

La rotaia permette la tenuta individuale di una dimora senza limite di durata. I proprietari partecipano a un’associazione che possiede e gestisce le parti comuni. L’edificio non dipende più da un proprietario terriero esterno alle stesse condizioni di un edificio di locazione.

Questo regime esiste dal 2002. Non rimuove le spese di manutenzione o le responsabilità collettive. Tetto, ascensore, assicurazioni e riparazioni restano da finanziare. L’associazione può costituire riserve per lavori importanti. I proprietari rimangono soggetti a regole comuni riguardanti, ad esempio, trasformazioni o sfumature.

Londra vuole renderlo il punto di riferimento per la maggior parte dei nuovi appartamenti. Per gli edifici esistenti, il governo propone di ridurre il sostegno alla conversione dal 100% al 50%. I proprietari contrari al cambiamento potrebbero mantenere le locazioni modificate fino alla vendita. Questo è il dispositivo pubblicizzato, non un diritto già utilizzabile.

Estensioni di 990 anni ancora da attuare

La nuova legge deve anche correggere i difetti tecnici nella legge 2024. Questo include le estensioni standard di affitto di 990 anni e l’abolizione del valore del matrimonio. Questo componente del calcolo può aumentare un’estensione quando il contratto di locazione rimanente raggiunge 80 anni o meno.

La legge ha ricevuto il Royal Assent il 24 maggio 2024, ma diverse disposizioni sono ancora in attesa di attuazione. Sono già state apportate due modifiche: il ritiro del periodo di detenzione di due anni prima di prendere alcune misure il 31 gennaio 2025, e il rilassamento del diritto di gestione collettivo il 3 marzo 2025. Questi diritti esistenti non rendono immediatamente disponibili le altre misure.

Un programma separato per le spese in Inghilterra

Un regolamento pubblicato in ottobre fissa le scadenze parallele dell’inglese per le disposizioni della legge 2024. Dal 6 novembre 2026, diversi poteri sono stati utilizzati per preparare i regolamenti necessari. Questo potenziamento non significa che tutti i nuovi diritti individuali siano già entrati in vigore.

Il calendario prevede il 1° aprile 2027 per i diritti d’informazione migliorati e la riforma di alcuni costi di contenzioso. 1 novembre 2027 deve seguire la standardizzazione dei documenti su spese, conti e assicurazioni. L’estensione di alcuni obblighi documentari ai donatori sociali è fissata per il 1° novembre 2028. Queste date inglesi non devono essere trasposte meccanicamente in Galles.

Il ministro degli alloggi ha presentato cinque documenti aggiuntivi il 12 novembre. Tre sono soggetti a una procedura che richiede l’approvazione parlamentare prima di entrare in vigore. Lo schema annunciato regola il recupero dei costi legali da parte dei donatori e migliora le informazioni fornite ai proprietari. Si prevede anche di sostituire alcune commissioni assicurative con pagamenti autorizzati e trasparenti.

Per il nuovo Commonhold and Leasehold Reform Bill, la tappa di giovedì rimane una presentazione parlamentare. Il testo finale, la sua recensione e le date di applicazione determineranno con precisione quali proprietari potranno beneficiare di ogni modifica.

Immagine dell’illustrazione: Case di Walthamstow, Londra, febbraio 2008. ProfDEH / Wikimedia Commons♪, CC BY-SA 3.0. Ridotto l’intero quadro, Libnanews dressing. Copertura composita sotto la stessa licenza; nessun regime legale speciale è concesso alle case fotografate.

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