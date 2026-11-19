La petizione e-7531 che chiede la partenza di Pete Hoekstra ha pubblicato 285.921 firme convalidate dopo la sua chiusura il 18 novembre. Il registro non menziona ancora una presentazione ai comuni. Questo passo, distinto dalla raccolta, innesca il tempo di risposta del governo del Canada senza garantire che le richieste siano soddisfatte.

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La petizione canadese e-7531 che chiede la partenza dell’ambasciatore statunitense Pete Hoekstra ha chiuso la sua collezione il 18 novembre. La sua carta ufficiale mostra 285.921 firme convalidate al controllo del 19 novembre. Non menziona ancora alcuna presentazione nella Camera dei Comuni o risposta del governo. La chiusura della raccolta non ha quindi raggiunto una decisione di Ottawa sul diplomatico.

Petition Hoekstra: cosa mostra il registro

Inaugurata il 21 luglio, la petizione è stata sponsorizzata da Elizabeth May, membro del Parlamento per Saanich—Gulf Islands. Ha chiesto al governo di dichiarare l’ambasciatore persona non grata e di chiedere la sua partenza. Queste sono le richieste dei richiedenti, non una posizione adottata dal Parlamento. Le rimostranze contenute nel loro testo non sono conclusioni parlamentari.

I registri del registro hanno convalidato solo le firme. Ha riportato 123.386 in Ontario, 57.372 in British Columbia, 31.448 in Alberta e 30.709 in Quebec. Questa dichiarazione riguarda e-7531: non deve essere confusa con un’altra petizione o con un rappresentante di indagine della popolazione canadese.

La presentazione rimane un passo separato

La procedura comunale separa la raccolta, la certificazione e la presentazione. Dopo la chiusura di una petizione elettronica, il Petitions Clerk completa la validazione finale. Sono richieste almeno 500 firme valide per il rilascio di un certificato al membro che ha autorizzato la sua pubblicazione online. Un deputato può allora presentarlo al Parlamento.

Il numero registrato supera questo minimo. Tuttavia, non sostituisce l’atto di presentazione. Essa deve figurare nei giornali dell’Assemblea. La sponsorizzazione di una petizione e la sua presenza sul sito parlamentare non costituiscono un voto sul suo contenuto.

Le regole permettono anche a un membro di presentare una petizione senza condividere le sue richieste. Durante questa presentazione, non dovrebbe leggere l’intero testo o esprimere le sue opinioni su di esso. Questa procedura trasmette una richiesta; essa non organizza automaticamente un dibattito o un’indagine sui fatti presunti.

Quando inizia il tempo di risposta?

Il governo deve rispondere entro 45 giorni di calendario della presentazione. Il conteggio inizia il giorno dopo, non il giorno dopo la chiusura della firma. Se il quarantacinquesimo giorno non è un giorno seduto, la risposta deve essere depositata non più tardi della prossima seduta.

Dopo la presentazione, le informazioni vengono trasmesse all’Ufficio del Consiglio dei privilegi, che organizza la preparazione della risposta con i servizi competenti. Ogni petizione riceve una risposta individuale, pubblicata sul sito dopo la sua presentazione. Tale obbligo di rispondere non richiede l’accettazione delle richieste.

Per e-7531, l’assenza di una data di presentazione sulla scheda di fatto consultata il 19 novembre non consente ancora una data di risposta del governo.

Illustrazione: Ritratto ufficiale di Pete Hoekstra, 15 aprile 2025. Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, pubblico dominio. Integer fotografia conservata, rivestimento Libnanews ; Non è una scena legata alla petizione.

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