436 scuole danneggiate, più di 100.000 bambini minacciati: la guerra pone una crisi duratura sull’educazione in Libano

In Libano, 436 scuole sono state danneggiate dalla guerra e più di 100.000 bambini sono a rischio di non tornare alle classi normali. La ricostruzione, lo spostamento, la povertà e la salute mentale costituiscono una minaccia duratura per la loro educazione. Il restauro delle scuole sta diventando una condizione essenziale per il ritorno delle famiglie nelle zone colpite.

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Le conseguenze della guerra in Libano non sono più limitate alla distruzione di abitazioni, spostamenti o perdite economiche. Ora influenzano direttamente la capacità di alcuni bambini di perseguire la scuola normale. Il 1o ottobre 2026, il presidente Joseph Aoun ha fatto un’osservazione particolarmente preoccupante durante il suo incontro al Palazzo Baabda con il direttore esecutivo dell’UNICEF, Catherine Russell. Secondo i dati presentati alla riunione, 436 scuole erano state danneggiate e più di 100.000 bambini erano a rischio di non essere in grado di raggiungere le loro aule e scuole.

Queste figure pongono la ricostruzione in una prospettiva diversa. La riparazione di strade e edifici non sarà sufficiente per stabilizzare le aree colpite a meno che le famiglie non siano in grado di iscrivere i loro figli a scuola. Molte famiglie sono già riluttanti a portare i più giovani nei loro villaggi fino a quando le scuole e i servizi essenziali sono operativi. Alcune famiglie rimangono separate. Il problema scolastico diventa sia un problema educativo, sociale e territoriale. Esso condiziona il ritorno delle persone sfollate e potrebbe lasciare conseguenze per diversi anni se le interruzioni scolastiche continuano.

436 insediamenti danneggiati e un ritorno incerto

Il numero di 436 scuole danneggiate dà una misura iniziale della portata del problema. Non significa che tutti questi stabilimenti siano completamente distrutti o permanentemente inutilizzabili. Le fonti disponibili non forniscono una ripartizione per distinguere le scuole leggermente colpite da quelle che richiedono una ricostruzione pesante. Questa mancanza di dettaglio vieta l’assimilazione automatica di 436 scuole in altrettante scuole fuori servizio. Tuttavia, mostra la portata geografica e materiale del danno che il sistema educativo sta affrontando.

Il secondo è ancora più direttamente legato ai bambini. Più di 100.000 di loro sarebbero a rischio di non poter accedere alle loro classi e scuole. Ancora una volta, una distinzione deve essere fatta tra rischio e de-scuola efficace. La figura non significa che 100.000 alunni hanno già abbandonato la scuola. Si riferisce a una popolazione la cui continuità educativa è indebolita dalla distruzione, dallo spostamento, dai problemi di trasporto e dallo stato dei servizi nelle aree colpite.

Questa distinzione non riduce la gravità del problema. Più a lungo una pausa scolastica, più difficile diventa tornare ad un normale ritmo educativo. Gli studenti devono trovare scuole, insegnanti, programmi e stabilità familiare. Per i giovani, diversi mesi di rottura possono influenzare l’apprendimento di base. Per gli adolescenti, le interruzioni possono influenzare gli esami, la guida e l’ulteriore istruzione. Le fonti del 2 ottobre non forniscono una misurazione dettagliata delle perdite di apprendimento. Tuttavia, essi dimostrano che le autorità considerano già l’accesso all’istruzione come una delle principali sfide del periodo di ricostruzione.

La scuola diventa una condizione per il ritorno della famiglia

La situazione nelle regioni colpite rivela soprattutto un fenomeno che va oltre il Ministero dell’Istruzione. Le famiglie che hanno lasciato le loro comunità durante le ostilità non ritornano necessariamente insieme. Alcuni adulti possono tornare al loro villaggio per controllare le condizioni della loro casa, riprendere attività o ricostruire. I bambini a volte rimangono altrove quando la scuola locale non è in grado di accoglierli.

Le discussioni con le organizzazioni internazionali hanno evidenziato questa frammentazione familiare. I genitori sono riluttanti a riportare i loro figli prima di sapere che un’istituzione funziona e che i servizi essenziali sono disponibili. La riabilitazione delle scuole diventa così una condizione per la stabilizzazione della popolazione. Senza di essa, il ritorno può essere temporaneo o incompleto, anche quando le condizioni di sicurezza migliorano.

Questa situazione cambia il modo in cui la ricostruzione è definita. Una casa riparata non è sufficiente per permettere a una famiglia di tornare in modo sostenibile. Acqua, elettricità, assistenza, trasporto e una scuola sono anche necessari. La riabilitazione delle scuole deve quindi essere considerata con altre infrastrutture locali. Una scuola senza acqua o accesso sicuro non può normalmente riprendere la sua attività. Allo stesso modo, la riapertura di uno stabilimento non risolve il problema se le famiglie vivono ancora lontano dal loro villaggio o se il viaggio quotidiano rimane difficile.

Ecco perché le discussioni con le Nazioni Unite ora collegano la riabilitazione scolastica con programmi di ritorno e di recupero anticipato. L’istruzione non appare più come un caso da trattare dopo la ricostruzione materiale. Diventa uno dei suoi strumenti.

Il Sud concentra una parte essenziale delle difficoltà

Le regioni colpite dalle operazioni militari, in particolare nel sud, hanno diversi ostacoli. Le infrastrutture erano state danneggiate, alcune famiglie erano state spostate e diverse località continuavano a subire le conseguenze dirette della situazione di sicurezza. Il presidente Joseph Aoun ha sottolineato la necessità di prestare particolare attenzione ai bambini e alle famiglie che vivono nelle aree più vulnerabili e ai programmi per garantire l’accesso all’istruzione, alla protezione e ai servizi essenziali.

Questo approccio dimostra che non tutti gli studenti devono affrontare lo stesso livello di difficoltà. Un bambino la cui scuola è stata leggermente danneggiata in una zona riaccessibile non è nella stessa situazione di un’altra abitazione in una località in cui l’infrastruttura di base rimane fuori servizio. La ricostruzione dovrà quindi fissare priorità piuttosto che applicare una risposta identica all’intero territorio.

La riabilitazione degli insediamenti può anche aiutare a stabilire popolazioni. Una scuola che riapre non solo fornisce un servizio educativo. Dice che una località sta ricominciando a funzionare. Permette ai genitori di riprendere un’attività senza dover tenere i propri figli in un’altra area. Può anche ridurre la pressione sulle scuole in aree in cui le persone sfollate sono state ospitate.

Al contrario, una scuola che rimane chiusa prolunga gli effetti dello spostamento. Le famiglie devono scegliere tra tornare a casa e mantenere la continuità dell’educazione dei figli. Questa tensione può durare molto dopo la fine dei combattimenti.

La povertà trasforma una pausa scolastica in un rischio di caduta

Joseph Aoun ha anche avvertito contro le conseguenze a lungo termine della povertà e l’interruzione della scuola. Questa associazione è essenziale. Un bambino temporaneamente privato della sua istituzione può teoricamente riprendere i suoi studi quando quest’ultimo riapre. Ma la situazione diventa più difficile quando la famiglia ha perso la sua abitazione, l’attività economica o parte del suo reddito.

La pressione finanziaria può cambiare le priorità domestiche. I costi di trasporto scolastico stanno diventando più difficili da sopportare. Il costo delle forniture e dei viaggi è più alto. Nei casi più fragili, il bambino può essere spinto a attività lucrativa. Il Presidente ha specificamente menzionato il rischio di un aumento del lavoro minorile tra le possibili conseguenze della crisi.

Le fonti disponibili non forniscono dati per misurare le attuali tendenze del lavoro minorile nelle regioni colpite. Non sarebbe quindi giustificato dedurre un aumento già quantificato. L’avviso riguarda il rischio. Tuttavia, diventa più importante quando diversi fattori si combinano: povertà, scuola danneggiata, spostamento e perdita di reddito familiare.

La ricostruzione educativa deve quindi integrare i vincoli economici delle famiglie. Ritornare un edificio a condizione non garantisce che tutti gli studenti torneranno. Le famiglie più vulnerabili possono avere bisogno di sostegno per mantenere i bambini nel sistema scolastico.

Salute mentale, seconda crisi dietro edifici distrutti

La dimensione psicologica è anche importante nelle preoccupazioni di Baabda. I bambini che vivono nelle zone colpite hanno subito gli effetti diretti e indiretti della guerra sulla loro famiglia e la stabilità sociale. La presidenza ha fatto riferimento alle conseguenze sulla salute mentale e ha avvertito il rischio di effetti duraturi se le difficoltà non vengono affrontate in modo rapido e metodico.

La ricostruzione delle scuole non può quindi essere solo immobiliare. Un’istituzione può riaprire le sue porte mentre accoglie gli studenti segnati da spostamenti, distruzione del loro ambiente quotidiano o separazione dalle loro famiglie. Gli stessi insegnanti possono aver sperimentato gli stessi eventi. Riprendere i corsi non è sufficiente automaticamente per trovare le condizioni precedenti.

Le fonti del corpus non forniscono una valutazione clinica della salute mentale dei bambini libanesi interessati. Pertanto, non è possibile stabilire una prevalenza precisa o disordini quantificabili. Tuttavia, mostrano che questo problema è ora integrato nella diagnosi ufficiale. È associato ai rischi di povertà, interruzione scolastica e disagi familiari.

Il problema è tanto più importante in quanto la scuola può essere una delle principali aree di ritorno ad una routine. Orari regolari, la presenza di insegnanti e contatti con altri studenti può aiutare a ripristinare un quadro giornaliero. Ma per svolgere questo ruolo, gli insediamenti devono avere le risorse umane e materiali necessarie.

La ricostruzione deve diminuire i finanziamenti umanitari

La difficoltà finanziaria non è limitata alle famiglie. Le agenzie internazionali si trovano ad affrontare risorse ridotte per programmi umanitari e di sviluppo. Questo problema è stato esplicitamente affrontato nelle discussioni con Catherine Russell. Il Presidente ha chiesto ai bisogni del Libano e dei suoi figli di rimanere tra le priorità dei donatori internazionali.

Questa diminuzione delle risorse si verifica in un momento in cui i requisiti sono in aumento. È necessario riparare le strutture, sostenere le famiglie, ripristinare l’acqua e i servizi sanitari, trattare le conseguenze psicologiche e accompagnare il ritorno delle persone sfollate. Gli stessi donatori sono pregati di ospitare, infrastrutture, salute, agricoltura e comuni.

L’istruzione è quindi in competizione con altre emergenze che sono esse stesse essenziali per il funzionamento delle scuole. Riabilitare una struttura in un villaggio di acqua privata non è sufficiente. Ripristinare le pompe senza riparare la scuola non consente alle famiglie di tornare con i loro figli. Gli investimenti devono essere coordinati.

Questa è una delle principali sfide della fase attuale. La ricostruzione non può più essere organizzata in settori completamente separati. I bisogni sono interdipendenti e le risorse limitate. La scelta delle priorità deve quindi tener conto della capacità di un investimento per facilitare simultaneamente il ritorno, l’istruzione e il recupero della vita locale.

Comuni e servizi locali diventano essenziali

Le discussioni sul recupero delle zone colpite mostrano anche che i comuni svolgono un ruolo centrale. Essi devono gestire rifiuti, strade locali, determinati servizi e le esigenze immediate degli abitanti. Sono state richieste diverse per rafforzare la loro capacità, anche attraverso il fondo comunale indipendente e la fornitura di attrezzature.

Per la scuola, questa dimensione locale è determinante. Il funzionamento quotidiano dipende dall’ambiente immediato: accesso, acqua, servizi igienici, elettricità e trasporto. Anche quando l’edificio è sotto un’altra amministrazione, la condizione del comune influenza direttamente la sua capacità di ospitare gli studenti.

Le Nazioni Unite hanno condotto valutazioni sul campo in molti comuni per identificare le esigenze. La priorità data ai centri idrici, scolastici e sanitari mostra che la stabilizzazione dei villaggi si basa su una serie di servizi piuttosto che su un’unica infrastruttura.

Il coordinamento diventa quindi un problema in sé. Le istituzioni nazionali, i comuni, le agenzie internazionali e i paesi donatori operano negli stessi territori. Senza una chiara divisione delle responsabilità, alcune località possono ricevere diversi interventi mentre altre rimangono insufficientimente coperte.

Più di 100.000 bambini sono anche un problema per il capitale umano

Joseph Aoun ha presentato la protezione dei bambini come protezione della capitale umana del paese. La formula assume un significato particolare in un Libano già affrontato da una prolungata crisi economica e da una forte pressione migratoria. Una significativa interruzione della scuola può produrre conseguenze che diventano visibili solo diversi anni dopo.

Il rischio riguarda innanzitutto le competenze acquisite. Gli studenti che accumulano ritardi possono trovare più difficile continuare i loro studi. Essa riguarda poi le disuguaglianze. Le famiglie con risorse possono trovare più facilmente soluzioni alternative, finanziare viaggi o cambiare istituzioni. Le famiglie più povere hanno meno opzioni.

La crisi educativa può quindi aumentare le lacune esistenti. Due bambini colpiti dalla stessa distruzione non sperimenteranno necessariamente la stessa traiettoria. Una persona la cui famiglia può muoversi o finanziare una soluzione temporanea manterrà più facilmente la sua continuità scolastica. La persona la cui famiglia ha perso il suo reddito è più probabile che rimanga fuori scuola.

Questo è proprio il motivo per cui i 100.000 bambini menzionati non dovrebbero essere visti come un semplice indicatore amministrativo. Esse rappresentano un rischio di frammentazione sociale. Più a lungo il periodo di incertezza, più le conseguenze diventano correttive.

Riparare rapidamente senza ricostruire temporaneamente per anni

La risposta immediata può richiedere soluzioni temporanee. Gli spazi formativi temporanei, i riassegnamenti delle scuole o gli adattamenti possono permettere agli studenti di rimanere nel sistema durante il lavoro. Ma il provvisorio stesso pone un pericolo: diventare permanente per mancanza di fondi.

Il Libano deve quindi gestire due calendari. Il primo è l’emergenza. I bambini dovrebbero essere impedito di perdere un anno scolastico perché la loro scuola non è ancora stata riparata. Il secondo è la ricostruzione sostenibile. Le scuole danneggiate devono essere riabilitate e i servizi necessari per il loro normale funzionamento restaurato.

Il Direttore Esecutivo dell’UNICEF ha sottolineato la protezione dei bambini, riferendosi al supporto per il recupero e il rafforzamento dei sistemi per fornire servizi essenziali, tra cui istruzione, salute, acqua e servizi igienico-sanitari. Questo approccio risponde direttamente al problema attuale: l’emergenza e la ricostruzione non possono più essere trattate come due periodi totalmente separati.

Ogni mese conta per le famiglie che esitano a tornare. Una scuola che è di nuovo in servizio può permettere a decine o centinaia di bambini di tornare e stabilizzare le loro case. D’altra parte, una chiusura prolungata può trasformare una mossa temporanea in un’installazione sostenibile altrove.

La scuola diventa uno dei primi indicatori di un vero ritorno alla normalità

Le 436 scuole danneggiate danno un quadro materiale della crisi. Gli oltre 100.000 bambini a rischio di perdere il normale accesso alle loro classi danno loro la dimensione umana. Ma la posta va oltre queste due cifre. Il funzionamento delle strutture sta diventando uno dei migliori indicatori della capacità delle regioni interessate di tornare alla vita normale.

Quando le scuole riapriscono, le famiglie hanno un motivo aggiuntivo per tornare. I genitori possono riorganizzare la loro attività. I bambini sono tornati a una routine. I villaggi stanno iniziando a funzionare come comunità e non solo come edifici riparati.

Quando le scuole rimangono chiuse, la ricostruzione rimane incompleta. Le famiglie continuano a dividersi tra le loro comunità domestiche e dove i bambini possono studiare. Le spese sono in aumento. Il rischio di stallo si calma. La povertà e il lavoro minorile possono esacerbare questa ripartizione, mentre le conseguenze psicologiche rimangono senza risposta.

La sfida educativa del Libano non è più semplicemente ripristinare 436 edifici. È per evitare che una crisi indotta dalla guerra diventi una rottura duratura per più di 100.000 bambini. La velocità con cui verranno ripristinate scuole, acqua, servizi sanitari e infrastrutture locali determinerà in gran parte se le famiglie potranno tornare alle loro case e se i bambini torneranno all’istruzione stabile.

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