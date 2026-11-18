Mary Peltola ha vinto dalla Associated Press nelle elezioni del Senato dell’Alaska, contro il repubblicano Dan S. Sullivan. L’ultimo conteggio pubblicato gli concede il 50,12 per cento del voto, ma rimane esplicitamente non ufficiale. Questa proiezione porta il campo democratico a 56 posti nel prossimo Senato, contro 44 ai repubblicani. La certificazione è prevista per il 25 novembre. Una controversia sulla presenza dell’omonimo del senatore rimane distinta dal risultato elettorale e dalle operazioni di conteggio.

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La Associated Press attribuisce a Mary Peltola la vittoria nelle elezioni del Senato dell’Alaska, contro il repubblicano Dan S. Sullivan. Questa proiezione, annunciata il 17 novembre negli Stati Uniti e la notte del 18 novembre in Libano, porta a 56 il campo democratico nel prossimo Senato, contro 44 i repubblicani, secondo l’agenzia. Non è valida per la certificazione ufficiale del voto.

50,12 % nell’ultima pubblicazione

L’indagine della Alaska Elections Division, giunta dal 17 novembre alle 17.46 ora locale, ha dato 144,302 voti a Peltola, o 50.12 per cento, rispetto ai 131,844 di Dan S. Sullivan, o 45,8 per cento. La differenza è di 12.458 voti. Il documento ha registrato 287,896 voti espressi per questa sede e ha sempre segnato « risultati non ufficiali ».

Altri due candidati sono stati elencati: Gerald L. Heikes, con 6.105 voti, e Daniel J. Sullivan Jr., lo stesso nome del senatore uscente, con 4.760 voti. I candidati registrati direttamente dagli elettori totali 885 voti. I 401 distretti elettorali hanno riferito i risultati, ma questa copertura geografica completa non significa che tutte le schede sono state finalmente elaborate.

Una proiezione separata della certificazione

Nella sua spiegazione della decisione, AP ha indicato che l’attraversamento della soglia del 50% consente a Peltola di vincere senza ridistribuzione delle preferenze se questa maggioranza continua. L’Agenzia ritiene inoltre che sarebbe in grado di vincere se il meccanismo di voto preferenziale fosse in definitiva utilizzato. È la sua analisi elettorale, non un annuncio amministrativo.

La Divisione Elettorale ha annunciato l’avvio delle operazioni di ridistribuzione il 18 novembre per le gare che ne avevano bisogno. Imposta il 25 novembre come data di destinazione per la certificazione. Alaska Public Media ricorda che le newsletter inviate dall’estero possono ancora arrivare fino al 18 novembre, entro i termini applicabili. Il risultato ufficiale rimane quindi da stabilire.

Un sedile aggiuntivo, non una nuova maggioranza scoperta

La proiezione dell’Alaska espande una maggioranza democratica già acquisita nelle proiezioni nazionali. Riguarda il Senato che si svolgerà nel gennaio 2027, non un cambiamento immediato nella composizione della camera corrente. Questo follow-up è diverso dal nostro pubblicato durante la votazione del 3 novembre, prima dei risultati.

Una disputa sui due Sullivan

La campagna è stata segnata da accuse sul reclutamento dell’omonimo senatore. Peltola ha dichiarato di non conoscere gli altri candidati, tranne il suo e l’andare. Queste accuse non sono una frode stabilita.

Secondo l’Alaska Public Media, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha impugnato il rifiuto della sua domanda di impedire la certificazione in attesa di un’indagine sulla possibile confusione tra gli elettori. I media hanno dichiarato che il governo non aveva richiesto una procedura accelerata. Questo approccio giudiziario deve essere distinto dal conteggio, dalla proiezione di PA e dalla futura certificazione.

Copertina: ritratto di Mary Peltola pubblicato nel 2022 dal suo ufficio al Congresso, pubblico dominio, via Wikimedia Commons; veste Libnanews. Fotografia di archivi, non legata alla notte elettorale del 2026.

Fonti

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