Amazon annuncia un ulteriore 7 miliardi di dollari in investimenti in energia rinnovabile in India entro il 2030. Questa busta deve essere distinta dai 4 miliardi già contratti, ai quali sono collegati quattro nuovi progetti eolici e solari di 934 MW. Il gruppo prevede di avere un portafoglio indiano superiore a 2 GW una volta che le strutture sono operative. Non si tratta di capacità già in funzione né di spese completamente realizzate. Il suo obiettivo di intensità di carbonio non misura una riduzione equivalente delle emissioni totali.

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Amazon prevede di investire altri 7 miliardi di dollari in energia rinnovabile in India entro il 2030, secondo un annuncio pubblicato il 17 novembre e riportato da Reuters. Questa busta annunciata aggiunge a 4 miliardi di dollari in progetti già contratti. Non corrisponde alle spese già sostenute o alla capacità immediatamente disponibili.

934 MW legati agli impegni esistenti

Il gruppo presenta anche quattro progetti eolici e solari per un totale di 934 megawatt. Reuters afferma che essi rientrano negli impegni esistenti, non la nuova busta di 7 miliardi. Le aziende indiane Waaree, ReNew e Sunsure devono svilupparle negli stati di Karnataka, Madhya Pradesh e Rajasthan.

Il comunicato stampa descrive un parco eolico da 234 MW e un progetto ibrido a vento solare da 200 MW a Karnataka, oltre a due progetti solari da 300 MW a Madhya Pradesh e 200 MW in Rajasthan. Amazon afferma che ha assicurato questi progetti attraverso i contratti di acquisto di elettricità, o PPP. Questi contratti non sono un annuncio di messa in servizio.

Un portafoglio annunciato oltre 2 GW

Una volta che le strutture sono operative, Amazon si aspetta che il suo portafoglio indiano superi 2 gigawatt di capacità. I 934 MW rappresentano i quattro progetti annunciati, non l’intero portafoglio. Il comunicato stampa non fornisce un calendario dettagliato per ogni rilascio.

L’annuncio viene come l’India mira 500 GW di potenza non fossile nel 2030, ricorda Reuters. Questo obiettivo nazionale non dovrebbe essere equiparato alla potenza dei progetti Amazon, né con l’impegno di acquistare tutta questa energia elettrica dal gruppo degli Stati Uniti.

Obiettivi da distinguere dai risultati

Amazon collega questi progetti al suo obiettivo globale di ridurre l’intensità di carbonio dell’elettricità utilizzata da Amazon entro il 65% entro il 2030, rispetto al 2019. Una diminuzione dell’intensità misura le emissioni associate a ciascuna unità di elettricità consumata. Solo non significa una diminuzione equivalente delle emissioni totali delle società.

In questa fase si devono quindi distinguere tre elementi: un ulteriore investimento previsto dal 2030, già contratti progetti e la loro futura produzione. Gli importi annunciati non portano alla conclusione che tutti questi impegni sono già stati finanziati, costruiti o connessi.

Cover: Amazon Spheres, Seattle, 21 ottobre 2018, Joe Mabel, CC BY-SA 4.0via Wikimedia Commons. Ridimensionata intera fotografia e titolazione Libnanews, composizione sotto la stessa licenza. Questo archivio non rappresenta progetti in India.

Fonti

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