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I rimborsi per i costi di assunzione e il miglioramento di alcune abitazioni non hanno rimosso i rischi che i lavoratori migranti hanno assegnato ai magazzini Amazon in Arabia Saudita, secondo Amnesty International. In una relazione pubblicata il 16 novembre, l’organizzazione mette in discussione la dipendenza di questi lavoratori dalle società di approvvigionamento del lavoro. Amazon ha risposto che aveva rafforzato i suoi controlli e meccanismi di protezione, mentre sfidando alcune caratterizzazioni dell’indagine.

Un’indagine di follow-up, non un censimento di tutti i dipendenti

Amnesty ha intervistato 24 lavoratori provenienti dall’India e dal Nepal tra il 2025 e il marzo 2026. Hanno lavorato, o avevano recentemente lavorato, in un magazzino Amazon a Riyadh attraverso tre fornitori di lavoro. Queste società non sono quelle nell’indagine del 2023.

Il rapporto afferma che il campione non è statisticamente rappresentativo di tutti i lavoratori contrattuali nelle operazioni saudite di Amazon. Documenta esperienze e regolarità nelle narrazioni, piuttosto che una percentuale nazionale di coloro che sono interessati. I dipendenti direttamente impiegati da Amazon non sono stati intervistati in questo contesto.

Riparare le spese passate non garantisce la continuazione del corso

Amnesty riconosce i progressi delle tasse di reclutamento, dell’alloggio e dell’accesso ai meccanismi di reclamo. L’organizzazione riferisce che più di $2.45 milioni è stato rimborsato a 1.180 lavoratori. Questa cifra è per le riparazioni intraprese dai precedenti avvisi: non si riferisce al numero di persone intervistate nella nuova ricerca.

Il problema descritto è anche quello del post-assegnamento. Ci sono diverse testimonianze di periodi senza lavoro o di pagamento quando la missione in un magazzino termina, mentre il contratto con il fornitore del lavoro rimane. Secondo Amnesty, alcuni lavoratori si trovano dipendenti dalla società per ottenere un altro lavoro o organizzare il loro ritorno.

L’organizzazione riporta anche la pressione relativa agli obiettivi di produttività e la paura delle conseguenze di un reclamo. Esso ritiene che l’outsourcing dell’occupazione, nel contesto del sistema di sponsorizzazione chiamato kafala, mantiene queste vulnerabilità. Questi sono i risultati della sua indagine, non una decisione giudiziaria sulla società.

Amazon difende le sue misure e sfida la portata di determinati risultati

Le risposte di Amazon del 6 luglio e 13 ottobre 2026 sono annesse alla relazione. In particolare, l’azienda richiede una ripartizione più precisa delle difficoltà riportate dalle 24 persone, al fine di distinguere i singoli problemi dalle tendenze generali. Ricorda che diverse migliaia di lavoratori forniti dagli imprenditori partecipano alle sue operazioni saudite.

Amazon contesta l’assimilazione sistematica di una fine alla cessazione del lavoro: secondo Amazon, le persone rimangono impiegate dal loro fornitore. Esso afferma che richiede il pagamento dei salari e dei diritti, la ricerca di un nuovo incarico e, se non, l’assunzione del rimpatrio. Tuttavia, riconosce i limiti di monitoraggio quando i lavoratori lasciano le operazioni.

L’azienda mette in evidenza anche i suoi audit, il divieto di assunzione tasse pagate dai lavoratori e un modulo di reclamo senza lavoro accessibile in Amazon. Ha sottolineato che le regole di uscita e di ritorno dell’Arabia Saudita sono state la responsabilità delle autorità, mentre ha detto che ha richiesto ai suoi fornitori di elaborare applicazioni e rispettare la mobilità dei lavoratori.

Il disaccordo riguarda una protezione efficace

Amnesty raccomanda all’Amazzonia di ridurre la sua dipendenza dai fornitori di lavoro e di muoversi verso l’occupazione diretta. Invece, l’azienda difende miglioramenti nei suoi sistemi di controllo e riparazione. Il punto di attrito è concreto: che cosa diventa lavoratore dopo la fine del suo incarico, e chi controlla che mantiene un reddito, un rimedio e una reale possibilità di cambiamento della situazione?

Al momento della pubblicazione della relazione, Amnesty ha indicato che non aveva ricevuto risposta dal governo saudita. I rimborsi già effettuati costituiscono un rimedio separato a questa questione di follow-up: possono alleviare un debito passato senza garantire future condizioni di lavoro.

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