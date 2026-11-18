Le dichiarazioni di apertura per il dialogo non sono sufficienti per stabilire una negoziazione tra Baabda e Hezbollah. Hassan Fadllallah difende la discussione mantenendo la sua posizione sulla resistenza. Alain Aoun aveva precedentemente descritto una disponibilità presidenziale, senza annunciare un incontro concordato. La questione riguarda ora il tema delle discussioni, il mandato degli interlocutori e le decisioni attesi. Il rimedio comune a Taif non significa ancora una lettura comune delle sue disposizioni sullo Stato, sull’esercito e sulle armi.

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Il dialogo con Hezbollah è meno influenzato dall’assenza di dichiarazioni aperte che dal contenuto che ogni interlocutore vuole dare. Il 15 novembre, Hassan Fadllallah ha affermato la disponibilità del suo partito a discutere con i suoi avversari politici. Contemporaneamente difese il mantenimento della « resistenza » come strumento per la protezione del Libano. Questi due messaggi non costituiscono pertanto un’accettazione del disarmo.

Un’apertura con una linea politica

Il deputato del blocco della fede di resistenza parlava a Ghaziyeh in un memoriale per la morte di Aytaroun. Ha annunciato di voler rispondere positivamente ai gesti del rapprochement e di collaborare con coloro che cercano stabilità interna, anche in caso di disaccordo politico.

Fadallah, tuttavia, pone questo approccio in un quadro specifico: l’Accordo Taif, la Costituzione e le leggi libanesi. Invocò la liberazione dei territori occupati per difendere la legittimità della resistenza. Questa lettura è quella del membro. Non è né una decisione giudiziaria né un accordo di tutte le istituzioni sullo status delle armi di Hezbollah.

Nello stesso discorso, ha legato le prospettive del suo partito al contesto regionale e alle posizioni iraniana. Non ha annunciato nessuna delegazione designata per una riunione con la presidenza, né la data, né l’ordine del giorno concordato. La dichiarazione fornisce informazioni su una disposizione politica e sui suoi limiti, non sull’avvio dei negoziati.

Baabda Gate e Mandate Domanda

Il 10 novembre, alla fine di un’intervista a Joseph Aoun, il deputato Alain Aoun ha detto che la porta del presidente è rimasta aperta a Hezbollah. Questa presentazione proveniva dal parlamentare: non era un invito formale accettato dal partito. Alain Aoun ha distinto le discussioni bilaterali di una tavola di dialogo collettivo le cui condizioni non sono ancora state soddisfatte, secondo la narrazione che ha riferito.

Il ravvicinamento di queste posizioni mostra un possibile spazio per gli scambi, ma non un processo comune già definito. Accettare di parlare non specifica ciò che sarà negoziato, che coinvolgerà ogni campo e quale istituzione prenderà decisioni. La differenza tra un segnale di attivazione e un meccanismo politico operativo è misurata a questo livello.

Taif non è limitato a una disposizione

L’accordo del 1989 stabilisce diversi obiettivi. Esso prevede la dissoluzione delle milizie libanesi e non libanesi e la consegna delle loro armi allo Stato. Organizza anche il rafforzamento delle forze armate e l’estensione della sovranità pubblica.

La sua parte dedicata alla fine dell’occupazione israeliana unisce la liberazione del territorio, il ripristino dell’autorità statale e la distribuzione dell’esercito nella zona di confine. Invocare questo testo richiede quindi che le sue disposizioni siano considerate insieme, piuttosto che isolarle per presupporre un accordo sulle armi.

Affinché un dialogo conduca ad una decisione, sarà necessario distinguere tre tappe: l’incontro stesso, la definizione del suo oggetto e le modalità di attuazione di un possibile compromesso. Le dichiarazioni del 10 e 15 novembre riguardano il primo. Solo loro non permettono di annunciare un riavvicinamento tra Baabda e Hezbollah.

Illustrazione istituzionale degli archivi: il Grand Sérail a Beirut, 12 agosto 2017. Foto Pjposullivan1, CC BY-SA 2.0. Questa immagine non rappresenta le riunioni menzionate.

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