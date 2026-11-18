La Régie annuncia la fine della ricezione delle colture di tabacco nel sud, anche nella regione di Rmeich. Essa ha anche continuato a pagare aiuti agli agricoltori incapaci di piantare nel 2026. Più di 3.600 persone hanno beneficiato secondo il suo rapporto. L’acquisto di una produzione consegnata e l’aiuto ad una holding stagionale privata rispondono a situazioni diverse. Il comunicato non fornisce alcun volume totale ricevuto o un importo individuale uniforme di aiuti.

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La Régie annuncia di aver completato la ricezione delle colture di tabacco nel sud del Libano. Allo stesso tempo, indica che ha cominciato a pagare aiuti agli agricoltori che non erano in grado di piantare nel 2026. Più di 3.600 agricoltori hanno beneficiato, secondo la sua relazione.

Tabacco nel Sud: una campagna completata sotto vincoli

L’amministrazione della Régie evidenzia le difficoltà incontrate nelle località meridionali. Cita in particolare i raccolti di Rmeich e la zona circostante, in un contesto di occupazione e di difficile accesso alla terra.

La ricezione del raccolto segna il completamento della campagna di acquisto annunciata per questa regione. Riguarda gli agricoltori che sono stati in grado di produrre e consegnare il tabacco. La Régie sostiene di aver lavorato con loro per organizzare questa operazione nonostante le conseguenze degli attacchi a villaggi, appezzamenti e colture.

L’istituzione mette in evidenza le strutture concesse agli operatori. Il suo presidente e CEO, Nassif Seklaoui, aveva chiesto ai suoi servizi di aiutarli a superare le difficoltà incontrate durante la campagna.

Due forme di sostegno per distinguere

L’acquisto del raccolto e l’aiuto in denaro rispondono a due diverse situazioni. Nel primo caso, un contadino dà una produzione alla Régie. In secondo luogo, il supporto mira un contadino che non era in grado di piantare durante la stagione 2026.

Il bilancio di oltre 3.600 beneficiari copre questa seconda categoria. Non misura quindi il numero totale di produttori che producono tabacco o il volume ricevuto. Né corrisponde al numero di famiglie agricole colpite in tutto il Sud.

La distinzione consente di comprendere la portata dell’annuncio: sostenere la commercializzazione della produzione esistente non soddisfa la stessa necessità di assistere un’operazione stagionale privata.

La distribuzione degli aiuti continua

Il Régie presenta i pagamenti come una transazione in corso, con un bilancio fino ad oggi. La sua dichiarazione non imposta un singolo importo individuale. L’aiuto è per gli agricoltori che non sono in grado di crescere, mentre il ricevimento delle colture dal Sud è annunciato come completato.

Biglietti del libro libanese, fotografia d’archivio pubblicata nel maggio 2020. Illustrazione monetaria, senza rappresentazione di un pagamento corrente. © François el Bacha / Libnanews.

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