A Zghorta, un tour agricolo collega campi, mulini e mercati diretti. Tracciabilità, analisi e ricavi richiedono risultati separati.

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A Zghorta, il monitoraggio della stagione delle olive pone in primo piano una questione economica: come trasformare un raccolto in un reddito sostenibile per i produttori? Il tour del Direttore Generale dell’Agricoltura, Louis Lahoud, ha annunciato il 15 novembre, campi collegati, mulini e mercati locali. Essa pone qualità e opportunità nella stessa riflessione, senza fornire in questa fase della valutazione quantitativa del raccolto distrettuale.

Da campo a mulino, diversi costi successivi

I produttori si sono incontrati in relazione ai costi di manodopera, raccolta, trasporto, pressatura e commercializzazione. La vendita di olio segue diverse spese. Un aumento del volume raccolto non comporta solo un miglioramento della redditività: dipende anche dal costo di queste operazioni e dal prezzo effettivamente ottenuto.

Il tour includeva una visita al Mulino Willani a Kfarchakhna. Il processo di produzione, dalla ricezione delle olive alla preparazione dell’olio, illustra i passi che possono essere monitorati. Tuttavia, la Relazione ministeriale non pubblica alcun risultato di analisi batch o di nuova certificazione per questa struttura. Una visita ufficiale non è un’etichetta di qualità.

La tracciabilità non sostituisce l’analisi

Il dipartimento si concentra sull’analisi di laboratorio, il monitoraggio dei prodotti e il rispetto degli standard. Questi approcci rispondono a diverse domande. La tracciabilità consente di trovare il percorso di un lotto; un’analisi delle caratteristiche del prodotto testato. Il nome di un villaggio, la presentazione di una bottiglia o la vendita diretta non può essere utilizzato come risultato di controllo.

L’interesse del consumatore è di poter collegare l’olio acquistato ad un produttore e alla produzione identificabili. Per il professionista, documentare i passaggi riduce le aree di incertezza quando un acquirente chiede informazioni. Tuttavia, questo non è sufficiente a dichiarare tutto il petrolio del distretto conforme ad una determinata categoria: tale affermazione richiederebbe risultati per i prodotti interessati.

Mercati per riunire produttori e acquirenti

Il tour si è concentrato anche sui mercati locali. A Jdeideh-Zghorta, i « mercati del villaggio » associarono l’unione dei comuni della Caza, l’Associazione libanese per l’istruzione e la formazione e l’Associazione Ajyal. Un’altra tappa riguardava il mercato dei produttori Bsebaal. L’obiettivo annunciato è quello di facilitare le vendite dirette e ridurre il numero di intermediari.

Un circuito più breve può dare al produttore più controllo sul suo marketing. Tuttavia, non elimina i costi di trasporto, imballaggio, presenza di mercato o stoccaggio. L’effetto sul reddito deve quindi essere valutato sulle vendite effettuate e le spese effettivamente sostenute, e non solo sull’apertura di uno spazio di vendita.

Cosa rimane da misurare

La riunione tenutasi ad Alma con gli agricoltori ha esteso questi scambi sulla produzione, la trasformazione e l’accesso al mercato. Le linee guida annunciate disegnano i lavori sull’intera catena. Non costituiscono ancora un bilancio dei risultati.

I dati che consentano di accertarlo rimangono mancanti dal rapporto: volumi raccolti, costi per azienda agricola, prezzi per qualità, risultati di controlli e vendite nei mercati. Senza questi elementi, sarebbe prematuro annunciare un raccolto record, un olio di qualità superiore a tutte le altre regioni o un aumento del reddito agricolo. In Zghorta, il legame tra qualità e remunerazione è un obiettivo di politica agricola, non ancora misurato.

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