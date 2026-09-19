Fact-check: Gli americani guadagnano davvero tre volte tanto quanto i francesi?

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7.300 dollari al mese. La cifra colpisce immediatamente quando è vicina a circa 2.200 euro corrispondenti allo standard mediano di vita in Francia. A prima vista, l’osservazione sembra non avere appello: la famiglia americana sarebbe più di tre volte più ricca del suo equivalente francese e il divario continuerà ad allargarsi.

La figura americana è corretta. È il suo confronto con la Francia che pone un problema.

Nel 2025, il reddito mediano delle famiglie degli Stati Uniti era $87,460, o $7,288 al mese, secondo gli ultimi dati del Census Bureau. Cresce del 2,6 per cento in termini reali in un anno e raggiunge il suo livello più alto dall’inizio di questa statistica nel 1967.

Ma che $7,288 non è né uno stipendio americano né il suo reddito netto. Esse corrispondono al reddito dell’intera famiglia prima delle tasse. Due coniugi di lavoro hanno quindi il loro reddito aggiunto insieme.

Una volta prese in considerazione imposte federali e locali, contributi salariali e crediti fiscali, il Census Bureau riduce il reddito mediano degli Stati Uniti a $76,060 all’anno, o $6,338 al mese. Convertito al tasso di cambio attuale, l’ordine di grandezza è vicino a €5.500 mensili.

Siamo già lontani dall’immagine di una famiglia americana con 7,300 euro al mese.

Il francese 2.200 Euro Trap

Il confronto diventa prevalentemente problematico quando si mettono i circa 2 200 euro di fronte a voi.

Questa cifra non è il reddito della famiglia mediana francese. Essa corrisponde allo standard mediano di vita per unità di consumo: cioè, reddito disponibile dopo le imposte e i benefici, regolato per la composizione della famiglia.

Una sola persona rappresenta un’unità di consumo. Una coppia rappresenta 1,5 unità. Una coppia con due bambini sotto i 14 anni è 2.1.

Ad esempio, una famiglia composta da due adulti e due bambini piccoli situati esattamente allo standard mediano francese di vita ha circa 4.700 euro di reddito disponibile al mese.

Confronto di US$ 7,300 a US$ 2,200 in Francia equivale quindi ad opporsi al reddito prima delle tasse di un’intera famiglia americana allo standard di vita dopo la ridistribuzione corrispondente ad una singola unità di consumo francese.

Il rapporto spettacolare di più di tre a uno non regge fino a questa prima correzione.

I francesi ricevono anche una parte del loro reddito in un’altra forma

Eppure rimane un problema più profondo. Lo standard di vita dipende non solo dal denaro disponibile sul conto bancario.

In Francia, una parte significativa di ciò che potrebbe essere considerato come la remunerazione economica di una famiglia è già stata convertita in assicurazione sanitaria, pensione, istruzione, prestazioni familiari o servizi sociali attraverso contributi e tasse.

Questi servizi non sono ovviamente gratuiti. Sono stati pagati collettivamente. Ma una volta che i prelievi sono fatti, il loro valore scompare dal confronto dei redditi monetari.

Una famiglia degli Stati Uniti può avere più soldi, ma può essere necessario spendere una parte maggiore di esso su assicurazione o risparmi individuali per ottenere una protezione paragonabile.

Gli Stati Uniti non mancano di protezione sociale. Sicurezza sociale, Medicare, Medicaid, educazione pubblica e molti programmi federali o locali rappresentano notevoli spese. L’assicurazione sanitaria finanziata dai datori di lavoro è anche una forma di remunerazione.

La differenza sta più nel modo in cui questa protezione è organizzata: più collettiva e obbligatoria in Francia, più divisa tra Stato, datore di lavoro e schemi privati negli Stati Uniti.

Quando i servizi pubblici sono contati, il divario va giù

L’OCSE ha un indicatore per correggere questo problema: reddito disponibile corretto. Esso aggiunge al reddito monetario il valore dei servizi individuali ricevuti dalle famiglie, in particolare nella sanità, nell’istruzione e nell’azione sociale.

Correggendo anche le differenze di prezzo tra i due paesi attraverso le parità di potere d’acquisto, i dati comparabili per il 2023 danno circa PPP$51,100 pro capite in Francia rispetto a US$68,250.

Il vantaggio degli Stati Uniti rimane significativo: circa il 34%.

Ma non è più del 227%.

Un’altra misura, un consumo individuale efficace, che cerca di misurare tutti i beni e servizi effettivamente consumati indipendentemente da quelli che li finanziano, porta ad un più grande vantaggio degli Stati Uniti, vicino al 44%.

Se la Francia vale 100, gli Stati Uniti sono circa 144.

Gli americani sono in media molto più ricchi. La correzione statistica non rimuove il divario. Cambia radicalmente le sue dimensioni.

Una media americana rivolta verso l’alto

Tuttavia, rimane un problema: questi 34% o 44% si basano sulle medie.

Ma la società americana è significativamente più disuguale della società francese.

Ciò significa che una media nazionale descrive meno accuratamente la situazione della famiglia nel mezzo della distribuzione. I redditi e i consumi delle famiglie più ricche sono più medi verso l’alto negli Stati Uniti.

Gli ultimi dati americani lo illustrano anche. Entro il 2025, il reddito del 90esimo percentile è aumentato dell’1,7%, mentre nessun aumento statisticamente significativo è stato registrato al 10 ° percentile.

Ciò proibisce principalmente una conclusione spesso trascurata troppo rapidamente dalle statistiche medie: dire che il consumo americano è il 44% più alto non significa che il mediano americano vive il 44% meglio del francese mediano.

I dati disponibili sul reddito mediano nella parità di potere d’acquisto mostrano una differenza molto più piccola rispetto alle medie. Gli Stati Uniti rimangono avanti, ma il divario nel mezzo della distribuzione è significativamente inferiore a quello dato dal consumo medio.

Tuttavia, non esiste una serie recente per ottenere direttamente e utilizzando la stessa metodologia un « utile monouso aggiustato mediano » che integra simultaneamente i trasferimenti sociali in natura e PPP per entrambi i paesi. Assegnare artificialmente una cifra precisa del 20%, del 25% o del 30% a questa differenza direbbe quindi una precisione che le statistiche disponibili non consentono.

Anche gli americani lavorano molto di più

Infine, c’Ã ̈ una ricchezza che quasi mai appare in questi confronti: il tempo.

I dati dell’OCSE hanno messo il volume annuo di lavoro di circa 1.500 ore per lavoratore in Francia, rispetto a circa 1.800 ore negli Stati Uniti.

Ciò rappresenta circa il 20% di lavoro in più all’anno per un lavoratore americano.

La differenza è il risultato di una serie di fattori: durata settimanale, lavoro a tempo parziale, congedo, organizzazione del mercato del lavoro. Ma la sua grandezza cambia la lettura delle differenze di reddito.

Un americano che consuma di più ma funziona anche di più non ottiene gratuitamente tutto il suo standard di supplemento di vita.

Il contrasto sul congedo è particolarmente evidente. La legislazione francese garantisce cinque settimane di congedo retribuito. Negli Stati Uniti, non esiste una legislazione federale generale che richieda un datore di lavoro privato di offrire un congedo annuo retribuito, anche se una gran parte dei dipendenti beneficia della loro società.

E per ora di lavoro, il divario viene ulteriormente ridotto

Questa è probabilmente una delle correzioni più istruttive.

Il consumo individuale effettivo degli Stati Uniti è circa il 44% superiore a quello della Francia nei dati utilizzati: per una Francia ridotta a 100, gli Stati Uniti sono circa 144.

Ma il lavoratore americano spende circa 1.800 ore all’anno contro 1.500 per la sua controparte francese.

Se, come illustrazione, queste due quantità sono riportate al momento del lavoro, il risultato cambia bruscamente.

Una Francia ridotta a 100 dà agli Stati Uniti circa 120.

In altre parole, il vantaggio degli Stati Uniti circa il 44% del consumo medio effettivo pro capite scende a circa20% in relazione al differenziale orario di lavoro.

Il calcolo è ancora più spettacolare con il reddito disponibile corretto.

Abbiamo avuto un vantaggio americano di circa il 34%, servizi sociali in natura e differenze di prezzo inclusi. Inoltre, riportando questa differenza al 20% circa di straordinario lavorato negli Stati Uniti, il beneficio cade intorno11%.

Questi due calcoli non sono indicatori OCSE ufficiali. Essi approssimano la serie le cui popolazioni di riferimento non sono esattamente le stesse: il consumo e il reddito corretto sono misurati pro capite, mentre il numero di ore riguarda i lavoratori.

Pertanto, essi non permettono di dire che un americano gode esattamente 11% o 20% di tenore di vita supplementare all’ora lavorata.

Ma evidenziano una realtà che il confronto dei redditi ignora completamente: una parte significativa del vantaggio materiale degli Stati Uniti è raggiunto dedicando più tempo al lavoro.

Lavoro di più, e più lungo

La differenza non si ferma con l’anno di lavoro. Continua fino al pensionamento.

Nelle simulazioni OCSE di reti future, l’età normale utilizzata è di 65 in Francia rispetto a 67 negli Stati Uniti.

La differenza è ancora più interessante quando si guarda ciò che il dipendente riceve.

Per una persona che ha guadagnato lo stipendio medio per una carriera piena, l’OCSE stima il futuro tasso di sostituzione netto per i regimi obbligatori al 70% in Francia rispetto al 51,3% negli Stati Uniti.

L’americano può naturalmente migliorare notevolmente il suo pensionamento con un 401(k), un IRA, una pensione di affari o i suoi beni finanziari. Ma quel denaro deve essere stato salvato prima.

Una parte del reddito supplementare degli Stati Uniti è quindi utilizzata singolarmente come protezione che il dipendente francese finanzia più attraverso prelievi obbligatori durante la sua carriera.

Ancora una volta, il reddito immediatamente disponibile racconta solo una parte della storia.

Nel corso di un’intera carriera, il divario temporale diventa considerevole

Le circa 300 ore di differenza annuale non rappresentano solo poche settimane di lavoro extra per un anno. Si accumulano per diversi decenni.

In termini puramente illustrativi, assumendo un ingresso nella vita lavorativa all’età di 22 anni e applicando i volumi annuali attuali di lavoro a una carriera completa, un francese che lavora fino all’età di 65 anni si accumula circa 64,000 ore di lavoro.

Un americano che lavora fino a 67 anni, con circa 1800 ore all’anno, si avvicinerebbe a 81.000 ore.

La differenza sarebbe allora dell’ordine di17.000 ore in carrierao circa27% orario di lavoro supplementare.

Questa simulazione ovviamente non descrive nessuna vera carriera individuale. Le ore annuali cambieranno, i periodi di disoccupazione o di lavoro a tempo parziale differiscono e tutti i dipendenti non iniziano o terminano la loro carriera alla stessa età.

Ma permette di visualizzare la dimensione del fenomeno: il vantaggio americano nel reddito e nel consumo è accompagnato anche da un investimento significativamente più elevato nel tempo di lavoro su tutta la vita lavorativa.

Due anni di pensione hanno anche un valore

Il ragionamento deve anche essere esteso dopo la vita lavorativa.

Due ulteriori anni di pensione non generano reddito salariale o aumentano il PIL. Tuttavia essi costituiscono due anni di tempo disponibile.

Il modello francese non solo trasforma parte della ricchezza prodotta in salute, istruzione o pensione collettiva. Si trasforma anche una parte di esso in tempo off-duty.

Questa dimensione è difficile da monetizzare. Quanto costa un’ora di svago? Dovrebbe essere valutata al salario orario, a una frazione di esso o secondo preferenze individuali?

Non c’è risposta universale.

È proprio per questo che sarebbe eccessivo procedere meccanicamente con il nostro calcolo e dire che, dopo aver valutato il tempo, il vantaggio americano sarebbe solo il 5%, o che sarebbe sparire completamente.

I dati non consentono tale accuratezza.

D’altra parte, essi dimostrano che solo confrontando i redditi necessariamente sopravvaluta il divario sociale quando uno dei due paesi lavora significativamente più.

Due modelli piuttosto che un rapporto tra tre e uno

Il confronto iniziale ha suggerito qualcosa di molto semplice: $7,300 contro circa $2,200.

Dopo l’esame, quasi ogni elemento di questo confronto deve essere corretto.

Il $7,300 è il reddito preimpostato dell’intera famiglia degli Stati Uniti. Dopo la tassazione, diventano $6,338. I circa 2 200 euro in francese non corrispondono al reddito di una famiglia ma ad un’unità di consumo dopo la ridistribuzione. Le differenze di prezzo devono quindi essere corrette e il valore dei servizi pubblici e sociali ricevuti in ciascun paese deve essere incorporato.

In questa fase, il vantaggio medio degli Stati Uniti è più nella gamma del 34-44% secondo l’indicatore scelto rispetto al 227% implicito nel confronto iniziale.

E questi 34-44% sono ancora medie in una società americana molto più disuguale.

Infine, l’americano lavora circa il 20% degli straordinari all’anno e, nelle proiezioni pensionistiche dell’OCSE, lavora piÃ1 a lungo per beneficiare di una pensione obbligatoria meno generosa, tranne che per integrarla con risparmi personali.

Rispetto all’orario di lavoro, il nostro esercizio riduce il vantaggio USA a circa20 % per consumo effettivoe circa11% per il reddito disponibile correttoQuesti ordini di grandezza non sono una misura ufficiale di benessere, ma mostrano come la percezione della differenza cambia quando il tempo entra nel calcolo.

Verdict: numero reale, falso confronto

Le famiglie americane sono più ricche delle famiglie francesi. Il loro reddito disponibile e il consumo di materiale rimangono più elevati anche dopo l’adeguamento per il costo della vita e tenendo conto dei servizi pubblici.

Lo stallo relativo della Francia contro gli Stati Uniti è quindi una realtà economica che sarebbe altrettanto fuorviante negare.

Ma il $7,300 mensile non mostra che una famiglia americana ha tre volte lo standard di vita di una famiglia francese.

Essi misurano il reddito prima dell’imposta di un’intera famiglia americana.

Il confronto davvero interessante contrasta piuttosto due arbitrali economici. Gli Stati Uniti forniscono più reddito e consumo, a costo di ore di lavoro più elevate, carriere più lunghe, disuguaglianze più forti e una maggiore individualizzazione di determinati rischi sociali. La Francia fornisce consumi meno materiali, ma trasforma più ricchezza in protezione collettiva, pensionamento e tempo libero.

Il passaggio da indicatori lordi a comparabili indica l’entità della correzione: l’impressione iniziale di un vantaggio americano di oltre il 200 % scende a circa il 34-44% quando viene utilizzato il PPP e vengono presi in considerazione i servizi sociali. Il divario familiare mediano è probabilmente inferiore a causa delle disuguaglianze americane. E quando questi indicatori medi sono legati al differenziale orario di lavoro, l’ordine di grandezza scende intorno all’11 al 20% a seconda della misura utilizzata, prima ancora di dare un valore agli anni di pensionamento aggiuntivi e tempo libero.

In altre parole, il divario esiste. Ma è molto meno spettacolare di una cifra di $7,300 dal suo contesto.