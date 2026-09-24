Trump-Salam: dietro la stretta di mano, il peso dell’Aia e le reali richieste di Washington

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A New York, pochi secondi di immagini sono bastati per scatenare un dibattito in Libano che ha superato la scena stessa. Donald Trump ha avanzato tra i leader arabi e musulmani riuniti intorno a lui, scambiando saluti e handshakes. Nawaf Salam era presente. La stretta di mano tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro libanese non era visibile. A Beirut, l’episodio fu immediatamente dissezionato. Alcuni videro una freddezza volontaria verso Salam. Altri hanno parlato di un messaggio politico al Libano. Una terza lettura ha rifiutato di concedere alcuni secondi di protocollo il valore di una decisione diplomatica.

Tuttavia, la controversia non è nata in un vuoto. L’uomo che Trump aveva davanti a lui ha un percorso singolare tra i leader della regione. Prima di entrare nel Serail, Nawaf Salam era un giudice e poi presidente della Corte internazionale di giustizia. Nel 2024 partecipò a diverse decisioni che imponevano misure a Israele nei procedimenti del Sudafrica nell’ambito della Convenzione del Genocidio. Il 19 luglio dello stesso anno, ha anche votato a maggioranza quando la Corte ha dichiarato la continua presenza di Israele nel territorio palestinese occupato illecito e ha considerato che dovrebbe finire il prima possibile. Salam ha poi accompagnato il suo voto con una dichiarazione personale in cui ha dichiarato di aver condiviso il ragionamento e le conclusioni della Corte.

Questo passato giudiziario dà una particolare profondità alla scena di New York. Tuttavia, sarebbe imprudente spiegare automaticamente l’atteggiamento di Trump. Washington non stabilì pubblicamente alcun legame tra l’episodio e le decisioni in cui Salam aveva partecipato all’Aia. La vera domanda è altrove. Come fa l’amministrazione Trump oggi a trattare un Primo Ministro libanese il cui passato giudiziario su Israele è anche segnato, mentre esige anche dalle sue principali decisioni governative su Hezbollah, armi, il Sud e negoziati con Israele?

Prima del Serail, Salam aveva votato decisioni particolarmente dure per Israele

Il viaggio di Nawaf Salam a L’Aia merita di essere ricordato con precisione, senza assegnargli personalmente le decisioni collettive. La Corte internazionale di giustizia è una giurisdizione composta da diversi giudici. Quindi Salam non ha, da solo, « condannato Israele ». D’altra parte, ha votato personalmente a favore di diverse decisioni importanti riguardanti lo Stato ebraico e, in alcuni casi, ha posto la sua posizione nelle dichiarazioni allegate alle decisioni della Corte.

Il 28 marzo 2024, mentre già presiede la giurisdizione internazionale, Salam ha votato a favore di ulteriori misure provvisorie nel caso tra il Sudafrica e Israele. La Corte ha constatato il peggioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, compreso l’aumento della carestia e dell’innutrizione. Esso chiede a Israele di adottare le misure necessarie per garantire la fornitura senza ostacoli e su larga scala di assistenza umanitaria e di servizi essenziali. Salam ha sostenuto l’intero schema e ha indicato il supporto per il ragionamento dietro di esso.

Il 24 maggio 2024 la Corte ha adottato nuove misure in materia di Rafah. Con tredici voti a due, ha ordinato a Israele di fermare la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione nel governatorato che potrebbe infliggere ai palestinesi in condizioni di vita di Gaza che potrebbero portare alla loro distruzione fisica totale o parziale. Salam ha nuovamente votato con la maggioranza. Questa sequenza ha posto, come presidente della Corte, in prima linea di una procedura seguita con estrema attenzione dal governo israeliano, dagli Stati Uniti e da tutte le capitali della regione.

Il 19 luglio 2024, un altro caso diede alla sua posizione una portata ancora più chiara. Nel suo parere consultivo sulle conseguenze legali delle politiche e delle pratiche israeliane nel territorio palestinese occupato, la Corte ha rilevato, con 11 voti a 4, che la continua presenza di Israele in quel territorio era illegale. Esso riteneva che Israele avrebbe dovuto porre fine ad esso il più presto possibile. Con quattordici voti a uno, ha anche chiesto la cessazione immediata di qualsiasi nuova attività di insediamento e l’evacuazione dei coloni. La Salam ha votato a favore di queste conclusioni.

La sua dichiarazione personale è particolarmente importante per capire il suo posizionamento. Non ha semplicemente presieduto le audizioni o annunciato la decisione della Corte. Ha dichiarato di aver condiviso pienamente il suo ragionamento e le sue conclusioni. Ha sviluppato una propria analisi dell’occupazione, della colonizzazione, delle pratiche discriminatorie e degli obblighi di altri Stati di fronte a una situazione dichiarata illegale.

Due anni dopo, questo giudice divenne Primo Ministro del Libano. E ora deve negoziare con un’amministrazione americana che ha una stretta relazione politica e strategica con Israele.

A Beirut, pochi secondi hanno quasi cancellato diverse ore di diplomazia

La sequenza di New York divise immediatamente i social network libanesi e i circoli politici. Alcuni hanno presentato l’assenza di una stretta di mano visibile come una sanzione. Altri ritenevano che riflettesse una forma di disprezzo per il capo del governo. Al contrario, diversi commentatori rifiutarono di attribuire importanza politica ad un movimento di pochi secondi in una stanza in cui Trump incontrò molti funzionari.

Salam scelse l’ironia per rispondere alla controversia. Egli ha accusato alcuni di disturbare le acque stesse prima di cercare di pescare lì, aggiungendo che avevano finora catturato « nessun pesce ». La formula gli ha permesso di non entrare in un dibattito dove sarebbe stato costretto a interpretare pubblicamente le intenzioni personali del presidente americano.

Tuttavia, il vigore della controversia rivela qualcosa di più profondo. Il Libano sta ora osservando Washington con particolare nervosismo. Gli Stati Uniti sono direttamente o indirettamente coinvolti in quasi tutte le questioni che possono determinare nei prossimi mesi: i negoziati con Israele, la situazione nel Sud, il sostegno all’esercito, il monopolio delle armi, il futuro della presenza internazionale dopo il confronto finale e regionale con l’Iran. In tale contesto, ogni gesto presidenziale diventa facilmente un messaggio a coloro che cercano di anticipare l’evoluzione della politica americana.

Eppure i veri indicatori erano altrove nella stessa sequenza di New York.

Salam era nella stanza, e la sua presenza non era infastidita

All’epoca in cui alcuni osservatori libanesi videro nella mancata testimonianza di decommissione, Nawaf Salam stava frequentando proprio un incontro regionale convocato da Donald Trump con diversi leader e funzionari arabi e musulmani. Secondo le informazioni diplomatiche che circondano l’incontro, la partecipazione libanese non sarebbe stata acquisita fin dall’inizio. La sua inclusione è stata quindi vista negli ambienti diplomatici come uno sviluppo positivo.

Questa presenza ovviamente non trasforma il Libano in un attore equivalente a Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Qatar o Giordania. Il peso politico, militare ed economico di questi paesi è incongruo con quello di un Libano che è ancora indebolito dalla sua crisi finanziaria e dalle conseguenze della guerra. Ma c’è una differenza importante tra non essere al centro del gioco regionale e non essere più invitato al tavolo. Beirut rimane direttamente coinvolta nelle discussioni perché è uno dei teatri di confronto con Israele, il ruolo regionale dell’Iran e la questione dei gruppi armati alleati a Teheran.

L’incontro ha dato a Salam l’opportunità di presentare la posizione libanese in un momento in cui Washington stava conducendo diversi approcci simultanei. Gli Stati Uniti hanno consultato i suoi partner regionali, scambiandosi con l’Iran attraverso i mediatori. Il Primo Ministro libanese non ha partecipato ai negoziati americani-iraniani, ma ha potuto far sentire le priorità di Beirut nella cerchia regionale intorno a Trump.

Questi dati pesano molto più pesante della scena del protocollo. Mostra che Washington continua a considerare il governo libanese come interlocutore, anche se questo interlocutore è sotto pressione crescente.

Le riserve americane reali riguardano le armi e il ritmo di esecuzione

Perché c’è un problema tra Washington e Beirut. Non legge la mano di Donald Trump. I visitatori del capitale americano riferiscono che l’amministrazione ora vuole vedere risultati concreti nell’attuazione delle decisioni libanesi sul monopolio statale delle armi. Le dichiarazioni politiche non sarebbero più sufficienti. Washington è interessata al dispiegamento dell’esercito, al controllo efficace del territorio e al modo in cui gli impegni governativi si riflettono sul terreno.

Le domande americane non sarebbero limitate al Sud. Si chiede inoltre la presenza di armi nella regione di Beirut. Il ragionamento è che non tutte queste armi possono essere giustificate dal confronto diretto con Israele. Questa estensione geografica del dibattito mostra che Washington considera il monopolio delle armi come una questione nazionale e non un semplice problema di confine.

Beirut si oppone a questa impazienza un grande vincolo interno. Lo Stato vuole rafforzare la sua autorità senza causare il confronto tra l’esercito e parte della popolazione libanese. I funzionari libanesi sanno che un’operazione condotta secondo un calendario imposto esternamente potrebbe trasformare un problema di sovranità in una crisi interna. Così stanno cercando un metodo graduale, mentre Washington chiede risultati osservabili.

Disagreement è meno circa il bersaglio che circa il ritmo, i mezzi e la sequenza di passi. È questa differenza che costituisce la vera area di tensione tra l’amministrazione Trump e il governo Salam.

Israele fornisce a Washington la propria lettura del Sud

A questa divergenza aggiunge una battaglia sui fatti stessi. Israele trasmette la propria valutazione della situazione nel sud del Libano ai funzionari americani. Secondo le informazioni riportate dai visitatori di Washington, la parte israeliana ha riferito una valutazione negativa di alcuni degli esperimenti condotti nelle aree colpite dal regime di sicurezza. Ha affermato, tra l’altro, che i membri o i dirigenti di Hizbullah erano tornati in alcuni settori.

Beirut contesta questa presentazione e rifiuta che le affermazioni israeliane diventino automaticamente la griglia di lettura americana. Per le autorità libanesi, le operazioni israeliane rendono più difficile consolidare l’autorità statale. La distruzione, gli scioperi e la presenza militare in alcune aree impediscono il normale ritorno degli abitanti e aumentano le difficoltà che si trovano nell’esercito.

La controversia riguarda quindi una questione centrale: chi deve fare il primo gesto? Washington e Israele vogliono vedere i risultati libanesi sulle armi e il controllo territoriale. Beirut ritiene che un ritiro israeliano e una effettiva cessazione delle operazioni creerebbero le condizioni per il rafforzamento dello Stato.

Questa contraddizione spiega perché le discussioni con l’amministrazione Trump sono molto più importanti degli scambi di protocollo. Salam deve convincere gli americani che la sovranità libanese non può essere costruita in un unico senso.

Ottava riunione con Israele ancora in attesa di vera luce verde

La continuazione dei negoziati tra Libano e Israele è l’altra questione immediata. È prevista un’ottava riunione. Roma è nuovamente citata come possibile luogo. Ma il calendario rimane incerto e Beirut teme che i calcoli politici israeliani porteranno a ritardare i prossimi passi.

Il governo libanese vuole evitare che un periodo di attesa consenta a Israele di continuare le sue operazioni e la sua distruzione, mentre allo stesso tempo varie decisioni di ritiro. Ogni settimana aggiuntiva può cambiare la situazione materiale nei villaggi del Sud. Una casa distrutta, una strada fatta inutilizzabile o una nuova area che è diventata inaccessibile produce un fatto concreto che i negoziatori dovranno poi affrontare.

L’ottava riunione era quindi di interesse per Beirut solo se ha permesso di fare progressi su questioni specifiche: ritiro israeliano, cessazione delle operazioni, questioni contestate, ritorno dei residenti e la situazione dei detenuti. Israele pone le sue richieste di sicurezza in prima linea.

Washington è al centro di questa meccanica. Senza impulso americano, il calendario può rallentare. Con un maggiore coinvolgimento, gli Stati Uniti possono cercare di ottenere misurazioni parallele su entrambi i lati.

E’ esattamente quello che Salam deve cercare nei suoi discorsi americani.

Marco Rubio, molto più importante di una stretta di mano

L’appuntamento previsto con il Segretario di Stato Marco Rubio è il vero test della sequenza. Si tratta di affrontare direttamente le questioni su cui Washington ha un’influenza decisiva: i negoziati con Israele, la situazione del Sud, il sostegno all’esercito e l’attuazione delle decisioni sulle armi.

Salam arriva con un’equazione delicata. Deve convincere l’amministrazione Trump che il governo libanese non sta cercando di risparmiare tempo sul monopolio delle armi. Nello stesso movimento, deve spiegare che un calendario irrealistico potrebbe provocare il confronto che lo stato sta cercando di evitare.

Soprattutto, deve ottenere una controparte politica. Mentre Washington richiede più Beirut, Beirut vuole che Washington richieda più Israele. Il governo libanese non può difendere una strategia negoziale duratura se le operazioni israeliane continuano senza notevoli miglioramenti per il popolo del Sud.

L’incontro con Rubio ci permetterà quindi di misurare il rapporto molto più seriamente delle immagini di New York. Il contenuto delle richieste americane, gli impegni ottenuti e il calendario delle trattative con Israele fornirà indicatori concreti.

Se Washington accetta di esercitare pressioni parallele su entrambi i lati, Salam può difendere l’idea che la sua diplomazia produce risultati. Se le richieste restano dirette principalmente verso Beirut mentre le operazioni israeliane continuano, il governo libanese si troverà in una posizione molto più difficile.

Sedici milioni di giri e oltre 800 milioni di dollari: Washington rimane impegnata nell’esercito

Il sostegno degli Stati Uniti per l’esercito porta un altro elemento concreto. Gli Stati Uniti hanno appena consegnato 16 milioni di munizioni alle forze armate libanesi. Negli ultimi sei anni, la loro assistenza militare avrebbe superato 800 milioni di dollari. Queste cifre sono difficilmente compatibili con l’idea di un completo disimpegno americano dal Libano.

Tuttavia, mostrano la natura del progetto sostenuto da Washington. Gli Stati Uniti investono nell’istituzione che ritiene essere il legittimo titolare della forza militare in Libano. Più l’esercito è sostenuto, più l’amministrazione degli Stati Uniti crede che possa chiedergli di assumere ulteriori responsabilità.

Questa logica di nuovo mette il governo prima di un’equazione difficile. L’esercito ha bisogno di aiuto per schierare, controllare più territorio e gradualmente sostituire altre strutture armate. Ma aumentare la sua capacità non toglie vincoli politici nazionali. Il monopolio della forza non può essere costruito esclusivamente con munizioni. Esso richiede anche un accordo politico abbastanza forte per evitare che l’istituzione militare venga disegnata in confronto interno.

Salam deve quindi trasformare il sostegno americano in rafforzamento statale senza permettere che questo aiuto sia interpretato come uno strumento di confronto tra i libanesi.

Il passato dell’Aia è impossibile da cancellare, ma non riassume Salam a Washington

Il fattore personale rimane. L’amministrazione Trump sa perfettamente chi è Nawaf Salam. La sua visita alla Corte internazionale di giustizia appartiene al suo viaggio pubblico. Le decisioni del 2024 riguardanti Gaza, Rafah, occupazione e insediamenti hanno avuto un impatto globale. Il suo voto il 19 luglio e la sua dichiarazione personale hanno reso particolarmente difficile immaginare che sarebbe stato solo un presidente seduto senza una posizione corretta.

Questo passato può influenzare la sua immagine in alcuni ambienti americani o israeliani. In ogni caso, distingue Salam da molti leader arabi che stanno negoziando con Washington oggi. Ma non c’è nulla che riduca la politica degli Stati Uniti in questa dimensione. Gli Stati Uniti hanno interessi molto più immediati in Libano: la sicurezza di Israele, il confronto con l’Iran, le armi di Hezbollah, il ruolo dell’esercito e la stabilità del paese.

Washington può quindi essere in profonda disaccordo con alcune posizioni giudiziarie a cui Salam ha sottoscritto in L’Aia mentre ne ha bisogno come interlocutore al Serail. La diplomazia funziona proprio con questa contraddizione. Un governo non sceglie sempre i suoi partner in base al loro passato; Si tratta di coloro che oggi hanno la capacità istituzionale di prendere le decisioni di cui ha bisogno.

La salamoia è così in una situazione unica. Nell’Aia, è stato coinvolto nella stesura della legge applicabile alla condotta statale. A Beirut, deve ora negoziare con quegli stessi Stati in un rapporto di potere politico in cui il diritto internazionale è solo un elemento tra gli altri.

Il vero test inizia dove le telecamere si fermano

La scena di New York ha finalmente una forza simbolica evidente. Donald Trump, la cui politica è strettamente allineata con Israele, passa davanti a un Primo Ministro libanese che, due anni prima, ha presieduto la Corte internazionale di giustizia quando ha imposto misure a Israele e ha votato a favore di conclusioni particolarmente dure sull’occupazione.

Ma il simbolo non deve nascondere la realtà diplomatica. Salam ha partecipato all’incontro regionale di Trump. Deve continuare i suoi scambi con l’amministrazione statunitense. Washington continua a finanziare massicciamente l’esercito libanese. Gli Stati Uniti rimangono impegnati nel meccanismo di negoziazione con Israele. Allo stesso tempo, stanno aumentando la pressione su Beirut per ottenere risultati sulle armi.

È questa combinazione che definisce il rapporto oggi. Non è né caldo per principio né rotto. È transazionale, impegnativo e dominato da casi in cui gli interessi americani e libanesi non sempre coincidono.